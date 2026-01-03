РУС
Костенко: Альтернативы Малюку на посту главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду

глава СБУ Василий Малюк

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы. 

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Возможное увольнение Малюка

"Наблюдаем массовую кадровую перезагрузку. Кого-то увольняют, кого-то переназначают. Логика части решений пока неочевидна. И в этом порыве главное — не сломать ключевые направления работы и не нивелировать достижения институтов. К примеру, по информации из моих источников, президент рассматривает увольнение главы СБУ Василия Малюка. По моему мнению, с таким решением спешить не стоит", — считает депутат.

СБУ существенно нарастила возможности 

Костенко отметил, что под руководством Малюка СБУ существенно нарастила возможности как спецслужба — ежедневно проводятся системные, сложные и часто дерзкие операции. Кроме того, СБУ эффективно ловит шпионов, разоблачает агентурные сети и последовательно противодействует спецслужбам врага.

"На данный момент альтернативы Василию Малюку на посту главы СБУ я не вижу. Его увольнение поддерживать не буду. Смена руководства в СБУ - как минимум не на повестке дня", - подытожил нардеп.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

Читайте также: Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ

СБУ (20741) увольнение (2748) Костенко Роман (175) Малюк Василий (115)
+18
02.01.2026 23:59 Ответить
+14
Ще будуть ефективні менеджери втікати, треба супровід забезпечити
03.01.2026 00:00 Ответить
+13
У грі в перевідного дурня головне - якомога швидше лайно по колу пускати.
03.01.2026 00:01 Ответить
А хто вас питатиме…
02.01.2026 23:57 Ответить
02.01.2026 23:59 Ответить
Віктор Трепак достойна кандидатура на посаду Голови СБУ, патріот, професіонал, учасник бойових дій та розслідувач резонансних розслідувань по діамантовим прокурорам, генералу Пукачу, судді Зваричу, чорній касі Партії регіонів з якої виплачувались конверти на 2 млрд. доларів, пішов з посади заступника Генпрокурора через незгоду з Генпрокуроршей яка хотіла посадити Стерненка.
03.01.2026 08:05 Ответить
Згідний. Тим більше що в Моссад є інший кандидат етнічний.
03.01.2026 06:00 Ответить
согласований міндічем
03.01.2026 08:49 Ответить
Хоть би за шоблу деркача(баканова+замів, кулініча з кодлом зрадників по областях) та не забули в СБУ!!!???
Пильнуймо за зеленським з кабміндічами і єрмаком!!! Готуймо їм вірьовки, по 3 метра …
02.01.2026 23:59 Ответить
Пильнуй те дапі , не відволікайтеся .) Це ні на що не впливає. Як в тому анікдоті Петька з чапаєвим тікали від білих у какурузніку , білі підстреллили літвк.він падає. Чапвєв петькі кричить петька прибори! Петька пораїував їх кількість ,кричить -вісім! Чапаєв шо вісім? А петька йому ,А шо прибори ?! Так і ви зі своїми "слідкуваннями"🤡
03.01.2026 01:11 Ответить
Підгорає дупою, черговий запарєбрікавай🤣🤣🤣‼️🇺🇦🇪🇺❤️💯⚔️✌️🤝👍👏🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️😂😂😂
03.01.2026 01:45 Ответить
Схоже - вибори дійсно будуть ... і будуть доволі скоро
03.01.2026 00:00 Ответить
Вибори Залужного . Його призначили.
03.01.2026 01:14 Ответить
Ще будуть ефективні менеджери втікати, треба супровід забезпечити
03.01.2026 00:00 Ответить
Ой, та багато. Карась, Притула, Безугла, Стерненко, Золкін, Ганін, Лебіга, Мосейчук... Гуляти, так гуляти.)
03.01.2026 00:01 Ответить
Капустін...
03.01.2026 00:16 Ответить
Не здивуюся.)
03.01.2026 00:30 Ответить
У грі в перевідного дурня головне - якомога швидше лайно по колу пускати.
03.01.2026 00:01 Ответить
Мабуть юрист, старшой лійтєнант вано б., до суду подав на незаконне звільнення й поновлення на посаді, й є шанс виграти справу?
03.01.2026 00:03 Ответить
Коло ЗЄ-сифілісу поглинає навіть тих, хто просто свічку тримав. 😁

Разом з втратою ЗЄ влади це кінець кар'єри Малюка, кінець кар'єри Буданова.
А цей кінець вже близенько.
03.01.2026 00:20 Ответить
Єрмак всунув свого крота в розвідку. Під Малюка теж він копає, ще туди свого пристроїть.
Під вечір в антиколорадоса хороша аналітика зʼявилася, почитайте, кому цікаво.
Про Призначення Буданова позитивно.
03.01.2026 00:29 Ответить
колорадос дурний графоман
03.01.2026 07:17 Ответить
таки дєрмак ще рулить головою 🤡 і ще досі при владі ...погано шо малюк ніколи не сказав зеленському ,шо той поц...
03.01.2026 00:39 Ответить
Бунт,возможно все перерастет в бардак и анархию.
03.01.2026 00:40 Ответить
Незамінимих людей не буває.
03.01.2026 00:46 Ответить
Дивлячись на те, хто є на лаві запасних.
У ЗЄ вона дуже коротка і на ній вже майже нема не обісраних.

Залишається або переставляти місцями лайно, або діставати з мішка чергового ноунейма з дуже сумнівними наслідками для всіх, включно з самим ЗЄ.
03.01.2026 01:20 Ответить
Тусує,крутить як циган сонцем.Щось нашло на "найвеличнішого"?.
03.01.2026 01:20 Ответить
В.Малюка запідозрили у співпраці з лондонським інвалідом В.Залужним.
03.01.2026 03:21 Ответить
Хто запідозрив, зелені виродки?
Ну тоді нехай продовжують підозрювати і боятися.
03.01.2026 09:12 Ответить
А попередні, шо показували гарні результати праці - то хрінова альтернатива. зеленский впевнено веде країну до катастрофи - ще залишилось 10%.
03.01.2026 04:16 Ответить
"...катастрофи" Та йому для цього і вручили булаву мафія коломойського і Ко і єврейський "штилліц" завдання виконав. В липні 2025р. після розгону НАБУ і САП опір диктатури етнічної мафії був би неможливий. Показово побити загратувати детективів НАБУ разом з батьком старим, для кращого розуміння, хто вже тут Гетьман, в суді подивилися в пряму кишку батька із СІЗО. На щастя Герої картонного майдану відтягли ситуацію. Малюк не виконав завдання не випустив "два магазина". Моссад запропонував свою етнічну кандидатуру, тим більше в родичів Малюка нема паспортів московії.
03.01.2026 06:32 Ответить
Якщо костенка - проти, тоді я - за.
03.01.2026 05:15 Ответить
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства.
03.01.2026 06:19 Ответить
Як це немає ? А бакаєв, а наумов ? ))))
03.01.2026 06:49 Ответить
Так, немає. Хто ж тоді буде здійснювати політичні репресії, слідкувати за журналістами та опонентами режиму?
03.01.2026 07:12 Ответить
А кого взагалі цікавить думка цього костенка, він нікого не представляє. Рейтинг його партії менше 1%, фракція перегризлася між собою та існує чисто формально. Та й сам Костенко заангажований та упередженим - навіть не згадав,як руками сбушників чинився терор проти детективів набу та фальсифікувалися підозри.
03.01.2026 07:28 Ответить
А ви думаєте,що ваша думка когось цікавить?
03.01.2026 08:56 Ответить
Після операції Павутина, подробиці про яку Малюк доповів прямо в Кремль, більше нічого собственно нема.
03.01.2026 07:31 Ответить
ну конечно....ставленнику фсбэшника Елдака альтернативы нет.....как и маркаровой, свириденко, костину, клименко , татарову...
03.01.2026 07:57 Ответить
Альтернативи они не видят б. Порошенко! А Малюка главой ОП
03.01.2026 08:11 Ответить
Круговорот золота в колоді карт найвеличнішого, як не як, движуха
03.01.2026 08:33 Ответить
На мою думку,спецслужби,перетворились на базарних баб---всім все розкажуть,покажуть.Такого балагана в світі ще не було Правда це відбувається і в інших сферах ОП,армії,промисловості. Відкрито зразу "доповідають,що роблять,що будуть робити і як було зроблено. Колись в кабінетах (особливо спецслужб) були статуетки трьох мавп--НІЧОГО НЕ БАЧУ,НІЧОГО НЕ СКАЖУ,НІЧОГО НЕ ЧУЮ,Така "відкритісь" --це шкодить нашій обороні і іде на користь путіну.
03.01.2026 09:02 Ответить
 
 