Костенко: Альтернативы Малюку на посту главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду
Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Возможное увольнение Малюка
"Наблюдаем массовую кадровую перезагрузку. Кого-то увольняют, кого-то переназначают. Логика части решений пока неочевидна. И в этом порыве главное — не сломать ключевые направления работы и не нивелировать достижения институтов. К примеру, по информации из моих источников, президент рассматривает увольнение главы СБУ Василия Малюка. По моему мнению, с таким решением спешить не стоит", — считает депутат.
СБУ существенно нарастила возможности
Костенко отметил, что под руководством Малюка СБУ существенно нарастила возможности как спецслужба — ежедневно проводятся системные, сложные и часто дерзкие операции. Кроме того, СБУ эффективно ловит шпионов, разоблачает агентурные сети и последовательно противодействует спецслужбам врага.
"На данный момент альтернативы Василию Малюку на посту главы СБУ я не вижу. Его увольнение поддерживать не буду. Смена руководства в СБУ - как минимум не на повестке дня", - подытожил нардеп.
Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
Пильнуймо за зеленським з кабміндічами і єрмаком!!! Готуймо їм вірьовки, по 3 метра …
Разом з втратою ЗЄ влади це кінець кар'єри Малюка, кінець кар'єри Буданова.
А цей кінець вже близенько.
Під вечір в антиколорадоса хороша аналітика зʼявилася, почитайте, кому цікаво.
Про Призначення Буданова позитивно.
У ЗЄ вона дуже коротка і на ній вже майже нема не обісраних.
Залишається або переставляти місцями лайно, або діставати з мішка чергового ноунейма з дуже сумнівними наслідками для всіх, включно з самим ЗЄ.
Ну тоді нехай продовжують підозрювати і боятися.