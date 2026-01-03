Костенко: Альтернативы Малюку на посту главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

Возможное увольнение Малюка

"Наблюдаем массовую кадровую перезагрузку. Кого-то увольняют, кого-то переназначают. Логика части решений пока неочевидна. И в этом порыве главное — не сломать ключевые направления работы и не нивелировать достижения институтов. К примеру, по информации из моих источников, президент рассматривает увольнение главы СБУ Василия Малюка. По моему мнению, с таким решением спешить не стоит", — считает депутат.

СБУ существенно нарастила возможности

Костенко отметил, что под руководством Малюка СБУ существенно нарастила возможности как спецслужба — ежедневно проводятся системные, сложные и часто дерзкие операции. Кроме того, СБУ эффективно ловит шпионов, разоблачает агентурные сети и последовательно противодействует спецслужбам врага.

"На данный момент альтернативы Василию Малюку на посту главы СБУ я не вижу. Его увольнение поддерживать не буду. Смена руководства в СБУ - как минимум не на повестке дня", - подытожил нардеп.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

