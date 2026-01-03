Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО, - Железняк

Президент Владимир Зеленский предложил Василю Малюку написать заявление на увольнение и перейти на должность главы Службы внешней разведки. Также ему предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако Малюк отклонил оба варианта.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский предлагал Малюку написать заявление

"Кстати, по Малюку и замене главы СБУ. Ему правда предложили сегодня написать самому заявление и назначить на СВР (как вы видите, уже сделали замену). Плюс также предлагали секретаря СНБО (что очевидно говорит, что будут Умерова менять). Но это говорит, что нужно освободить место главы СБУ. Насколько я знаю, по обеим позициям он отказался. Более того, считает, что должен работать в СБУ", - рассказал парламентарий.

Железняк отмечает, что вопросов к работе СБУ в боевой части нет. Он также утверждает, что ранее Малюк вместе с генеральным прокурором отказались выполнять незаконные указания по массовому вручению подозрений.

Голосов в Раде не хватит

Депутат подчеркнул, что увольнение или назначение главы СБУ происходит исключительно решением Верховной Рады по представлению президента. По его оценке, необходимого количества голосов для такого решения сейчас нет.

"Там есть еще норма о ЗУ о военном положении, где президент самостоятельно может его решением отстранить. Но это будет выглядеть плохо. Ну и уволить-то можно, а вот кого вместо и, опять же, будут ли голоса. Здесь уже хороший вопрос. Короче, при всей даже моей критике СБУ, но немного странная комбинация", - подытожил Железняк.

Возможное увольнение Малюка

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

