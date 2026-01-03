Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО, - Железняк
Президент Владимир Зеленский предложил Василю Малюку написать заявление на увольнение и перейти на должность главы Службы внешней разведки. Также ему предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако Малюк отклонил оба варианта.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский предлагал Малюку написать заявление
"Кстати, по Малюку и замене главы СБУ. Ему правда предложили сегодня написать самому заявление и назначить на СВР (как вы видите, уже сделали замену). Плюс также предлагали секретаря СНБО (что очевидно говорит, что будут Умерова менять). Но это говорит, что нужно освободить место главы СБУ. Насколько я знаю, по обеим позициям он отказался. Более того, считает, что должен работать в СБУ", - рассказал парламентарий.
Железняк отмечает, что вопросов к работе СБУ в боевой части нет. Он также утверждает, что ранее Малюк вместе с генеральным прокурором отказались выполнять незаконные указания по массовому вручению подозрений.
Голосов в Раде не хватит
Депутат подчеркнул, что увольнение или назначение главы СБУ происходит исключительно решением Верховной Рады по представлению президента. По его оценке, необходимого количества голосов для такого решения сейчас нет.
"Там есть еще норма о ЗУ о военном положении, где президент самостоятельно может его решением отстранить. Но это будет выглядеть плохо. Ну и уволить-то можно, а вот кого вместо и, опять же, будут ли голоса. Здесь уже хороший вопрос. Короче, при всей даже моей критике СБУ, но немного странная комбинация", - подытожил Железняк.
Возможное увольнение Малюка
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
А Буданов реально стратив, промінявши подальшу військову кар'єру на одноразову політичну посаду досить не тривалого терміну.
Тепер він став буфером лайна для ЗЄ, яким був Єрмак.
Через місяць на Буданова буде вже огидно дивитися.
Саме тому ЗЄ одного з лідерів рейтингу на абсолютно гнилу посаду і призначив.
Через месяц поговорим....
А на посаді голови ОП він може залишатися до вильоту ЗЄ. Але тепер вилітати буде разом з ним.
Хтось може нагадати голову ОП/АП, що політично пережив на посаді президента, який його призначив? 😁
Тому дійсно краще не розглядати і не розповсюджувати її безкоштовно. 🤣
Основні показники на початок 2026 року:
Рівень довіри: За даними опитувань, проведених наприкінці 2025 року, рівень довіри до Валерія Залужного становить близько 71-74%. Він продовжує випереджати за цим показником чинного президента Володимира Зеленського, чия довіра коливається в межах 63,5-68%.
Президентський рейтинг: Опитування компанії SOCIS (грудень 2025 року) вказує на те, що в гіпотетичному першому турі президентських виборів Залужний та Зеленський виходять у другий тур. При цьому в прямому протистоянні у другому турі соціологи фіксують значну перевагу Залужного.
Парламентський рейтинг: Умовна «Партія Залужного» (навіть без її офіційного створення) посідає перше місце в електоральних симпатіях українців, випереджаючи партії Зеленського та Петра Порошенка.
Яйця тут ні до чого. Досвід. 😁
Тож, усе, що зараз затіяв Зеленський, якщо об'єктивно рлзібратись, - це робота на користь ворога!
На яке чергове ліжко тоді б переклали видатного таваріща Умерова, який зараз займає ліжко голови РНБО?
Всі попередні зальотчики по схематозах ЗЄ-влади саме так і були влаштовані.