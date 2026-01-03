РУС
Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО, - Железняк

зеленский,малюк

Президент Владимир Зеленский предложил Василю Малюку написать заявление на увольнение и перейти на должность главы Службы внешней разведки. Также ему предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако Малюк отклонил оба варианта.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский предлагал Малюку написать заявление

"Кстати, по Малюку и замене главы СБУ. Ему правда предложили сегодня написать самому заявление и назначить на СВР (как вы видите, уже сделали замену). Плюс также предлагали секретаря СНБО (что очевидно говорит, что будут Умерова менять). Но это говорит, что нужно освободить место главы СБУ. Насколько я знаю, по обеим позициям он отказался. Более того, считает, что должен работать в СБУ", - рассказал парламентарий.

Железняк отмечает, что вопросов к работе СБУ в боевой части нет. Он также утверждает, что ранее Малюк вместе с генеральным прокурором отказались выполнять незаконные указания по массовому вручению подозрений.

Голосов в Раде не хватит 

Депутат подчеркнул, что увольнение или назначение главы СБУ происходит исключительно решением Верховной Рады по представлению президента. По его оценке, необходимого количества голосов для такого решения сейчас нет.

"Там есть еще норма о ЗУ о военном положении, где президент самостоятельно может его решением отстранить. Но это будет выглядеть плохо. Ну и уволить-то можно, а вот кого вместо и, опять же, будут ли голоса. Здесь уже хороший вопрос. Короче, при всей даже моей критике СБУ, но немного странная комбинация", - подытожил Железняк.

Возможное увольнение Малюка

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

Топ комментарии
+6
Він точно знає, що в СБУ він переживе ЗЄ-владу, а у ЗЄ-владі ні.

Яйця тут ні до чого. Досвід. 😁
03.01.2026 00:37 Ответить
+6
А що це відбувається: чому той припіздент вирішив розбомбити рештки тих служб, що ще якось працюють? Вирішив уже доконати "державну машину", бо путлєру не вдається швидка перемога?
03.01.2026 00:41 Ответить
+6
Як так піде, то прийдеться маму Рімму і папу Сашу на ключові посади призначати
03.01.2026 00:43 Ответить
Малюк, як не дивно, шарить.

А Буданов реально стратив, промінявши подальшу військову кар'єру на одноразову політичну посаду досить не тривалого терміну.
03.01.2026 00:30 Ответить
Не стане.
Тепер він став буфером лайна для ЗЄ, яким був Єрмак.
Через місяць на Буданова буде вже огидно дивитися.

Саме тому ЗЄ одного з лідерів рейтингу на абсолютно гнилу посаду і призначив.
03.01.2026 00:47 Ответить
Месяц ему даёте?
Через месяц поговорим....
03.01.2026 00:48 Ответить
Я даю місяць на те, щоб це безповоротно стало квитком в один кінець.

А на посаді голови ОП він може залишатися до вильоту ЗЄ. Але тепер вилітати буде разом з ним.

Хтось може нагадати голову ОП/АП, що політично пережив на посаді президента, який його призначив? 😁
03.01.2026 01:00 Ответить
Ну конспірологія - це справа цікава але дурна. 😁

Тому дійсно краще не розглядати і не розповсюджувати її безкоштовно. 🤣
03.01.2026 01:36 Ответить
Про який рейтинг мова?Хто лідер?
03.01.2026 00:50 Ответить
Залужний зберігає лідерство в рейтингах довіри серед українських публічних діячів та політиків.

Основні показники на початок 2026 року:

Рівень довіри: За даними опитувань, проведених наприкінці 2025 року, рівень довіри до Валерія Залужного становить близько 71-74%. Він продовжує випереджати за цим показником чинного президента Володимира Зеленського, чия довіра коливається в межах 63,5-68%.
Президентський рейтинг: Опитування компанії SOCIS (грудень 2025 року) вказує на те, що в гіпотетичному першому турі президентських виборів Залужний та Зеленський виходять у другий тур. При цьому в прямому протистоянні у другому турі соціологи фіксують значну перевагу Залужного.
Парламентський рейтинг: Умовна «Партія Залужного» (навіть без її офіційного створення) посідає перше місце в електоральних симпатіях українців, випереджаючи партії Зеленського та Петра Порошенка.
03.01.2026 00:54 Ответить
а ти вася клоун в опитування якісь віриш!!Цифри малюють зі стелі
03.01.2026 00:57 Ответить
Клоуни пишуть *****, не спираючись взагалі ні на що, окрім своїх марень.
03.01.2026 01:01 Ответить
Я чомусь жодного разу не попав під опитування,як і мої знайомі.
03.01.2026 00:58 Ответить
Ну й дебіл...
03.01.2026 02:53 Ответить
По прапору бачу що ти не дебіл, а настоящий герой, як там у Лермонтова.....бажали горун быстрее лани....
03.01.2026 07:01 Ответить
"гяур", то есть кацап, неверний
03.01.2026 07:20 Ответить
Теж саме, за все життя, як і мої знайомі
03.01.2026 06:59 Ответить
У Малюка є яйця!
03.01.2026 00:31 Ответить
Він точно знає, що в СБУ він переживе ЗЄ-владу, а у ЗЄ-владі ні.

Яйця тут ні до чого. Досвід. 😁
03.01.2026 00:37 Ответить
Скоріше ще не півностю розум втратив, або залишки порядності
03.01.2026 07:03 Ответить
Ціль ЗЕ чітка - знищити все що ще не знищено і він буде її триматись
03.01.2026 00:35 Ответить
Переміщення Буданова в ОПу з призначенням на його місце в ГУР МОУ Іщенка, а також спроби усунення Малюка з посади Голови СБУ - це "вибивання зубів" і "кастрація" бойових можливостей цих структур, від яких потерпає рашистська пітьма.
Тож, усе, що зараз затіяв Зеленський, якщо об'єктивно рлзібратись, - це робота на користь ворога!
03.01.2026 08:44 Ответить
СБУ десь чув, починає товаришувати з НАБУ
03.01.2026 00:40 Ответить
А що це відбувається: чому той припіздент вирішив розбомбити рештки тих служб, що ще якось працюють? Вирішив уже доконати "державну машину", бо путлєру не вдається швидка перемога?
03.01.2026 00:41 Ответить
Ну щось робити треба, бо в чомусь другому ще гірше виходить
03.01.2026 07:05 Ответить
Малюк - етнічний українець, йде зачистка як завжди етнічних українців у верхах влади
03.01.2026 00:42 Ответить
Як так піде, то прийдеться маму Рімму і папу Сашу на ключові посади призначати
03.01.2026 00:43 Ответить
Отправьте его работать в парламент,может он наконец увидит агента сивковича и заметит его работу по разрушению экономики.
03.01.2026 00:46 Ответить
"Також йому пропонували посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони"

На яке чергове ліжко тоді б переклали видатного таваріща Умерова, який зараз займає ліжко голови РНБО?
03.01.2026 00:56 Ответить
На почесний пансіон та відпочинок у Маямі.

Всі попередні зальотчики по схематозах ЗЄ-влади саме так і були влаштовані.
03.01.2026 01:04 Ответить
Таваріщь Умеров сдриснув як тільки й відразу. Та владі це признати не комільфо, це ж удар по репутації/рейтингу. Вибирали момент, і ось він настав під шумок загальних перепризначень.
03.01.2026 01:16 Ответить
Якась нездорова куйня. Як тільки СБУ почало ефективно працювати проти ворога то зразу ж чомусь вирішили його розвалити. Спочатку Буданова зробили завхозом, тепер і за Малюка взялись. Якщо після таких ракіровок СБУ припинить показувати свою ефективність в тилу ворога тоді стане зрозуміло для чого все це робилось і хто зрадник
03.01.2026 01:59 Ответить
ГУР вже під зеленими гнидами. Про ДБР навіть згадувати не варто. А тепер ще й залишки СБУ хочуть виключити. А замість Малюка мабуть хочуть призначити зашквареного Вітюка?
03.01.2026 09:07 Ответить
Вже починаю перейматись за того самого умєрова..вот звільнять з посади, то як він до Неньки повертатись стане? Всі ж знають, що в нього грошиків нема...залишиться сіромаха десь в майамі, що ж робити стане..не кидайте того самого умєрова в Америці
03.01.2026 07:48 Ответить
Безтолкові рішення безтолкового ішака. Все логічно та закономірно. Це бездарне чмо було і є головною проблемою у всьому цьому бардаку.
03.01.2026 08:03 Ответить
Ще б ЗЕблоїда прибрати,та не просто прибрати,а на нари.
03.01.2026 08:12 Ответить
його лише за політичну справу по Червінському треба було б звільнити, але в нас вже суспільство до рівня бєло-рашкі опустили, тож ніхто на це уваги не звертає, ну падумаєш одного-двох посадив по команді Єрмака ну і шо...
03.01.2026 08:47 Ответить
Якщо відмовився від пропозиції лідора, то молодець.
03.01.2026 09:13 Ответить
 
 