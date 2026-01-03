3 915 55
Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать
Президент Владимир Зеленский прокомментировал реакцию военных командиров, которые призывают оставить Василия Малюка на посту главы СБУ.
Об этом глава государства сказал на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский о возможном увольнении Малюка
На вопрос журналистов об обращении военных, которые просят не увольнять главу СБУ Малюка, Зеленский ответил:
"Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать".
Ротации в сфере обороны и безопасности
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.
Возможное увольнение Малюка
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.
- Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.
- В поддержку Малюка также выступили известные военные командиры: Прокопенко, Драпатый, Ярош и Билецкий.
Топ комментарии
+30 Михайло Иляш
показать весь комментарий03.01.2026 22:18 Ответить Ссылка
+18 Panda Freeav
показать весь комментарий03.01.2026 22:19 Ответить Ссылка
+16 Перехватчик
показать весь комментарий03.01.2026 22:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тьфу,мурло..
хоч би конституцію почитав.. така тоненька книженція, нам ще у 8 класі давали вивчити певні розділи.
голова СБУ - ВР за поданням пріпіздента
ДТ 1 грудня 2025р
Уже https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак впродовж минулого тижня вимагав у президента відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка, пише «https://www.pravda.com.ua/articles/2025/12/01/8009699/ Українська правда» із посиланням на джерела.
Видання зазначає, що аргументом для звільнення Василя Малюка Єрмак називав те, що він начебто «прогледів» https://zn.ua/ukr/anticorruption/operatsija-midas-shljakh-do-absoljutnoji-vladi-dovzhinoju-v-dolar.html операцію «Мідас» і не захистив його.
При цьому, видання зауважує, що ухвала суду на проведення обшуку у Андрія Єрмака була видана ще 21 листопада. А як писало ZN.UA, тоді керівники НАБУ та САП мали особисту зустріч із президентом на повідомили йому про https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-ocholiv-perehovornu-delehatsiju-pislja-toho-jak-zelenskij-diznavsja-pro-pidozru-hlavi-opu-vid-nabu-dzherela.html наявність підстав для оголошення підозри керівнику його офісу.
Згідно з даними «УП», після початку обшуків зв'язку із самим Андрієм Єрмаком не було, а о 9 ранку в офісі президента зібрались віцепрем'єр Михайло Федоров, вищезгаданий голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
Врешті того дня підозру Єрмаку не оголосили, але через кілька годин, президент ухвалив рішення звільнити його з посади голови ОП.
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
https://zn.ua/ukr/anticorruption/detektiv-nabu-zajaviv-pro-pomstu-maljuka-ta-kashnikiv-za-rozsliduvannja-skhem-sbu-i-mindichhejt.html Арештований детектив НАБУ заявив про помсту Малюка та "кашників" за розслідування схем СБУ і "Міндічгейт"
Відставка Єрмака мала статися набагато раніше. За великим рахунком, настільки не готова до такого обсягу влади й відповідальності людина не мала обіймати цю посаду взагалі. Проте вона відбулась тільки тоді, коли в президента не залишилося іншого способу для самозбереження."
додам від себе
НУ ОТ ПОПРОБУЙ ТУТ РОЗБЕРИСЬ
При цьому, Малюка змінити ніхто не передумав.
Яснопонятно
*****
Все буде Манько!
P.S. Дочка Кіта Келлогга, яка майже всю повномасштабку працює в Україні, також не розуміє, чому Сирського ще не звільнили.https://t.me/myro_shnykov
зеленське подасть, "слуги" проголосують.
чи ви досі не бачите, як вся обрана у 2019му партія "слуганароду" весело бере участь в руйнації парламентаризму в Україні?
В Зеленського завжди були чотири психічні відхилення:
-- гіпер мега манія величі.
-- постійний інстинкт страху за свою особисту безпеку.
-- гіпертрофований інстинкт ''па-ржать''.
-- шизофренія - висловлювати взаємовиключні думки і вчиняти взаємовиключні дії.
Та тільки заява вже перетворює його на хрому качку, яка не має жодних шансів на перемогу при чесних виборах.
Малюк довів свій професіоналізм на цій посаді , з нашпигованої колись кацапськими агентами , немічної служби , СБУ стала структурою яку тепер бояться кацапи і поважають у світі . Під контролем Малюка , СБУ проводить диверсійні операції від яких у аналогічних спецслужб світу - відвисає щелепа а очі вилазять з орбіт .
Питання звільнення голови СБУ - виключно політичне , він не достатньо підконтрольний - іх сіятєльству , відітєлі .