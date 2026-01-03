Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Президент Владимир Зеленский прокомментировал реакцию военных командиров, которые призывают оставить Василия Малюка на посту главы СБУ.

Об этом глава государства сказал на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский о возможном увольнении Малюка

На вопрос журналистов об обращении военных, которые просят не увольнять главу СБУ Малюка, Зеленский ответил:

"Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать".

Ротации в сфере обороны и безопасности

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

Возможное увольнение Малюка

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

В поддержку Малюка также выступили известные военные командиры: Прокопенко, Драпатый, Ярош и Билецкий.

