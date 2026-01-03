РУС
Новости Кадровые изменения
3 915 55

Зеленский прокомментировал возможность замены Малюка: Буду делать те ротации, которые я решил сделать

Президент ответил на вопрос о вероятной смене главы СБУ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал реакцию военных командиров, которые призывают оставить Василия Малюка на посту главы СБУ.

Об этом глава государства сказал на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров, передает "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский о возможном увольнении Малюка

На вопрос журналистов об обращении военных, которые просят не увольнять главу СБУ Малюка, Зеленский ответил:

"Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать".

Ротации в сфере обороны и безопасности

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал ротации руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

Возможное увольнение Малюка

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.
  • Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.
  • В поддержку Малюка также выступили известные военные командиры: Прокопенко, Драпатый, Ярош и Билецкий.

Зеленский Владимир (23264) СБУ (20746) Малюк Василий (115)
+30
ОООООО ЯК!!!! Від "всі ми президенти" до "я робитиму так як Я вирішив"
показать весь комментарий
03.01.2026 22:18 Ответить
+18
бо я цар!
тьфу,мурло..
хоч би конституцію почитав.. така тоненька книженція, нам ще у 8 класі давали вивчити певні розділи.
голова СБУ - ВР за поданням пріпіздента
показать весь комментарий
03.01.2026 22:19 Ответить
+16
Цар вирішив
показать весь комментарий
03.01.2026 22:20 Ответить
ОООООО ЯК!!!! Від "всі ми президенти" до "я робитиму так як Я вирішив"
показать весь комментарий
03.01.2026 22:18 Ответить
Так решил полковник фсб дерьмак, а вислюк ничего не решает.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:31 Ответить
Що він казав про диктаторів, трохи раніше?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:46 Ответить
Малюку нічого не залишається, як звільнити Вову ********** з посади (дати йому копняка під зад). Тест на наявність у Малюка залізних Фаберже. Є велике занепокоєння, що тестікули у Малюка з пластиліну, як і у Залужного.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:51 Ответить
🤡🤢:" я так хачу і буду " хамло , мірзенна гнида
показать весь комментарий
03.01.2026 23:05 Ответить
Де Оманський зеленський, ховає від покарання Українцями, отих кабміндічів, СБУ баканова із замами від сівковича, резнікова, купу генпрокурорів, шиферів, шурму, єрмака з гончаруком шоблою????
показать весь комментарий
03.01.2026 23:17 Ответить
бо я цар!
тьфу,мурло..
хоч би конституцію почитав.. така тоненька книженція, нам ще у 8 класі давали вивчити певні розділи.
голова СБУ - ВР за поданням пріпіздента
показать весь комментарий
03.01.2026 22:19 Ответить
Та плював він на Конституцію, як і його пАпередник. Папередник напідписував антиконституційні закони, які роблять з демократичної держави тоталітарну і ділять громадян на клани, які живуть по різних законах. А цей ціми законами користується.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:09 Ответить
Приклади-в студію. Інакше Ви просто брехун.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:19 Ответить
Цар вирішив
показать весь комментарий
03.01.2026 22:20 Ответить
а нарід радуваеться
показать весь комментарий
03.01.2026 22:21 Ответить
Я буду делать то, что я могу делать.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:21 Ответить
ЄРМАК ВИМАГАВ ВІДСТАВКИ ГОЛОВИ СБУ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦІЮ «МІДАС» - За даними ЗМІ, Малюк мав якось зупинити антикорупційні органи.
ДТ 1 грудня 2025р

Уже https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак впродовж минулого тижня вимагав у президента відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка, пише «https://www.pravda.com.ua/articles/2025/12/01/8009699/ Українська правда» із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що аргументом для звільнення Василя Малюка Єрмак називав те, що він начебто «прогледів» https://zn.ua/ukr/anticorruption/operatsija-midas-shljakh-do-absoljutnoji-vladi-dovzhinoju-v-dolar.html операцію «Мідас» і не захистив його.

При цьому, видання зауважує, що ухвала суду на проведення обшуку у Андрія Єрмака була видана ще 21 листопада. А як писало ZN.UA, тоді керівники НАБУ та САП мали особисту зустріч із президентом на повідомили йому про https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-ocholiv-perehovornu-delehatsiju-pislja-toho-jak-zelenskij-diznavsja-pro-pidozru-hlavi-opu-vid-nabu-dzherela.html наявність підстав для оголошення підозри керівнику його офісу.

Згідно з даними «УП», після початку обшуків зв'язку із самим Андрієм Єрмаком не було, а о 9 ранку в офісі президента зібрались віцепрем'єр Михайло Федоров, вищезгаданий голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Врешті того дня підозру Єрмаку не оголосили, але через кілька годин, президент ухвалив рішення звільнити його з посади голови ОП.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/anticorruption/detektiv-nabu-zajaviv-pro-pomstu-maljuka-ta-kashnikiv-za-rozsliduvannja-skhem-sbu-i-mindichhejt.html Арештований детектив НАБУ заявив про помсту Малюка та "кашників" за розслідування схем СБУ і "Міндічгейт"

Відставка Єрмака мала статися набагато раніше. За великим рахунком, настільки не готова до такого обсягу влади й відповідальності людина не мала обіймати цю посаду взагалі. Проте вона відбулась тільки тоді, коли в президента не залишилося іншого способу для самозбереження."

додам від себе

НУ ОТ ПОПРОБУЙ ТУТ РОЗБЕРИСЬ
показать весь комментарий
03.01.2026 22:22 Ответить
Парламентсько-президентська республіка на паузі. Маємо вождя. Який потім знову буде ніпрічьом
показать весь комментарий
03.01.2026 22:23 Ответить
А двушку на москву буде зупиняти чи не на часі?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:24 Ответить
Знову заволала манія величності.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:24 Ответить
"Заміна Сирського не передбачається"...

При цьому, Малюка змінити ніхто не передумав.

Яснопонятно

*****

Все буде Манько!

P.S. Дочка Кіта Келлогга, яка майже всю повномасштабку працює в Україні, також не розуміє, чому Сирського ще не звільнили.https://t.me/myro_shnykov
показать весь комментарий
03.01.2026 22:25 Ответить
Зелений наполєончик хоче нам показати кузькіну мать, це все на що він здатен
показать весь комментарий
03.01.2026 22:26 Ответить
Я ❓❓❓ один я вже в ростові. Та й не один 😸
показать весь комментарий
03.01.2026 22:29 Ответить
Звільнити може тільки ВР, ти 4-рази ухилянт, можеш тільки подати на звільнення
показать весь комментарий
03.01.2026 22:29 Ответить
і що вас бентежить?
зеленське подасть, "слуги" проголосують.
чи ви досі не бачите, як вся обрана у 2019му партія "слуганароду" весело бере участь в руйнації парламентаризму в Україні?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:40 Ответить
Чмо тупориле і надалі втілює свої "хотєлкі".
показать весь комментарий
03.01.2026 22:30 Ответить
не свої , а ************
показать весь комментарий
03.01.2026 23:10 Ответить
"Как хочу так і верчу"...
показать весь комментарий
03.01.2026 22:30 Ответить
какой же этот парень *******....
показать весь комментарий
03.01.2026 22:31 Ответить
Довбойоби ті хто виконує його накази. Замість заарештувати за узурпацію влади.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:21 Ответить
Малюк - етнічний 100% українець, це ризик для капітулянтів на банковій. Бо здачу суверенітену планують здійснити евреї, кримські татари, рузкій сирський та інші особи які не мають ніякого відношення до цієї Батьківщини.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:33 Ответить
Медведчук теж 100% українець. І Деркач.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:01 Ответить
Анонсоване зняття Малюка з посади Голови СБУ - це трансльована через Тромба для виконання Зеленським вказівка *****, що ніяк не може заспокоїтись після здійснення операції "Павутина" зі знищення стратегічної авіації пітьми.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:34 Ответить
слава богу, почались нарешті ротації. Тепер бійцям легше буде.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:35 Ответить
Перетасовка тієї ж замусоленої колоди
показать весь комментарий
03.01.2026 22:39 Ответить
це зручно - по дефектам рубашки можно точно визначити карту.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:46 Ответить
Крутил, вертел и дальше буду). Однако, генералы да полковники уже не хотят помалкивать. Какой-то сигнал.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:36 Ответить
Чмо звичайне. Воно нікчемне не тільки, як президент, але і як людина
показать весь комментарий
03.01.2026 22:40 Ответить
Зеленський параноїдально боїться Малюка.
В Зеленського завжди були чотири психічні відхилення:
-- гіпер мега манія величі.
-- постійний інстинкт страху за свою особисту безпеку.
-- гіпертрофований інстинкт ''па-ржать''.
-- шизофренія - висловлювати взаємовиключні думки і вчиняти взаємовиключні дії.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:43 Ответить
Малюк не виконав команду фас від Єрмака і тепер зелупа не вважає його лояльним. Тому Малюка звільнять. зеленопідару потрібні лише особисто віддані холуї
показать весь комментарий
03.01.2026 22:43 Ответить
Чому він так ******** граблі... Працює Малюк ефективно, люди в нього вірять, але нє.., йому потрібно влізти і в цю справу. Це вже ж було з Залужним..., непотрібно чіпати командирів за якими йдуть бійці!
показать весь комментарий
03.01.2026 22:44 Ответить
Навіть не враховує ие, що такі його діє і двлі деморалізують армію, народ, правоохоронні і силові органи. Це вже не схоже на дурість.або впертість
показать весь комментарий
03.01.2026 23:03 Ответить
воно - ворог України , робить все , щоб знищити націю , дякуйтє 73% самогубцям
показать весь комментарий
03.01.2026 23:15 Ответить
А йому якраз і не потрібні ті, хто працює. Йому потрібні ті, хто плазує: чіво ізволітє царь-батюшка?
показать весь комментарий
03.01.2026 23:10 Ответить
Уся ця ротація можливо і зроблена, щоб зняти Малюка на угоду кремля, або Зе вважає його вже конкурентом на можливих виборах. Популярніше Зе нікого не повинно бути.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:46 Ответить
Хосподя
Та тільки заява вже перетворює його на хрому качку, яка не має жодних шансів на перемогу при чесних виборах.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:24 Ответить
Ти вже з Залужним вирішив, підар.
показать весь комментарий
03.01.2026 22:46 Ответить
це вже ***** -2
показать весь комментарий
03.01.2026 22:48 Ответить
Не " вжє , таким був завжди ! агент буратіно🤥🤢 , совкодрочер , був кумиром путлера , на колінах вмовляв :" ну заберітє меня, хоть за долгі" , " ми адін народ" , …… З першого дня прішествія , мавпував всі дії ***** абсолютно
показать весь комментарий
03.01.2026 23:20 Ответить
А де в даний момент Умеров? На його місце вже призначив всевеличнівший людину. Де ПОПЄРЄДНІК?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:51 Ответить
пора Малюку, Буданову и ко убирать этого зелёного клоуна
показать весь комментарий
03.01.2026 22:57 Ответить
Малюк повинен терміново дати підозру Єрмаку та Умєрову по держзраді, бо це його компетенція
показать весь комментарий
03.01.2026 22:57 Ответить
Вручпти підозри мають НАБУ і САП, але вони в просрації і непосрішаютб з невідомих причин
показать весь комментарий
03.01.2026 23:04 Ответить
Що ти вирішив, ********? Що сказали, те й робиш.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:00 Ответить
СБУ продовжує кришувати контрабанду на кордоні,"обілечує " бізнес та має великі кадрові проблеми. І що,Малюк про це не знає? Про вітюків та йому подібних молодих та "жирних" генералів,що нажили незрозумілих статків під час війни?Чи ,за прикладом Янелоха,друзям все,іншим-закон?
показать весь комментарий
03.01.2026 23:10 Ответить
Подекують, що останні слова мадуро перед викраденням були - я роблю лише те, що хочу...
показать весь комментарий
03.01.2026 23:10 Ответить
Іди ти нах Валодя .! Не чуди , і не руйнуй те що налагодилось і успішно працює .. !! Малюк на посаді шефа СБУ - абсолютно на своєму місці . Це факт .!
Малюк довів свій професіоналізм на цій посаді , з нашпигованої колись кацапськими агентами , немічної служби , СБУ стала структурою яку тепер бояться кацапи і поважають у світі . Під контролем Малюка , СБУ проводить диверсійні операції від яких у аналогічних спецслужб світу - відвисає щелепа а очі вилазять з орбіт .
Питання звільнення голови СБУ - виключно політичне , він не достатньо підконтрольний - іх сіятєльству , відітєлі .
показать весь комментарий
03.01.2026 23:16 Ответить
Робитимеш все згідно закону! Царя грати не треба. Уміщем не вийшов
показать весь комментарий
03.01.2026 23:17 Ответить
А якщо Верховна Рада тебе на ровері прокате, що тоді скажеш?
показать весь комментарий
03.01.2026 23:24 Ответить
 
 