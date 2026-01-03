Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

Андрей Билецкий положительно оценил пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны, одновременно предостерегая от возможных изменений в руководстве Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя последние кадровые сигналы в военное время.

"Положительно оцениваю пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны - это важные сигналы для фронта. Назначение Кирилла Буданова, моего боевого товарища, на должность главы Офиса президента является логичным шагом военного времени, который усиливает обороноспособность государства.

В то же время вызывает серьезную обеспокоенность информация о возможной замене главы СБУ. Василий Малюк - не просто глава эффективного контрразведывательного органа. Он превратил Службу безопасности Украины в один из ключевых стратегических факторов войны.

Служба системно поражает экономические узлы противника, нанесла непоправимые потери российской стратегической авиации и стала определяющим игроком в войне на море - усилиями СБУ российский флот практически исключен из войны.

Роль личности здесь определяющая, поэтому замена Малюка будет означать ослабление одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины".

Белецкий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны кадровые решения в секторе безопасности имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте и общую устойчивость государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.