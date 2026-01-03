РУС
2 544 36

Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

Билецкий: назначение Буданова — логичный шаг военного времени

Андрей Билецкий положительно оценил пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны, одновременно предостерегая от возможных изменений в руководстве Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя последние кадровые сигналы в военное время.

"Положительно оцениваю пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны - это важные сигналы для фронта. Назначение Кирилла Буданова, моего боевого товарища, на должность главы Офиса президента является логичным шагом военного времени, который усиливает обороноспособность государства.

В то же время вызывает серьезную обеспокоенность информация о возможной замене главы СБУ. Василий Малюк - не просто глава эффективного контрразведывательного органа. Он превратил Службу безопасности Украины в один из ключевых стратегических факторов войны.

Служба системно поражает экономические узлы противника, нанесла непоправимые потери российской стратегической авиации и стала определяющим игроком в войне на море - усилиями СБУ российский флот практически исключен из войны.

Роль личности здесь определяющая, поэтому замена Малюка будет означать ослабление одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины".

Белецкий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны кадровые решения в секторе безопасности имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте и общую устойчивость государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Билецкий Андрей (267) Малюк Василий (115)
Топ комментарии
+9
Малюк обісрався з атакою на НАБУ - САП , так що імовірне його звільнення може бути вимогою західних партнерів .Малюку потрібно було діяти в рамках законів а не перетворюватися на зеленого жополиза .
03.01.2026 09:51 Ответить
+8
тобто, коли малюк виконує політичні замовлення, то яка ж кака?
і ніфіга не послаблює?
а коли пішов нахєр, боже яка незмінна чеснєйша людина?
україна, програє без малюка?

але, як що такі гандони, як білецький чи костенко кинулись на захист, то терміново звільняти!!!!
бо призначать іншого, а с нім нє порєшаєш.....
03.01.2026 09:48 Ответить
+7
Ішака не турбує фронт і війна. Чмо дбає лише про власні інтереси.
03.01.2026 09:35 Ответить
Ішака не турбує фронт і війна. Чмо дбає лише про власні інтереси.
03.01.2026 09:35 Ответить
Малюк організовував напади СБУ на НАБУ, тому має піти під суд, а замість Малюка є багато кандидатів, наприклад Віктор Трепак. Те що Аваков домовився з Малюком про ненапад тепер примушує Білецького ганьбитись і публічно ставати на захист Малюка, який себе повністю дискредитував і може виявитись що Малюк теж замішаний в корупції.
03.01.2026 10:15 Ответить
Відставка голови СБУ Малюка обговорюється і, якщо вона буде, в Кремлі святкуватимуть, - джерело
03.01.2026 10:28 Ответить
Держава Україна на жаль знищена а ця вся "двіжуха" це переставляння ліжок в ЗЕленому "борделі"!
03.01.2026 09:40 Ответить
А Верещучка чим гірша ?
03.01.2026 09:41 Ответить
і ким хочуть замінити , ось в чому питання
03.01.2026 09:46 Ответить
Увольнение главы СБУ это чистая прерогатива преза. Так что не понимаю тут споров. Это не Кабмин менять, короче.
03.01.2026 09:48 Ответить
тобто, коли малюк виконує політичні замовлення, то яка ж кака?
і ніфіга не послаблює?
а коли пішов нахєр, боже яка незмінна чеснєйша людина?
україна, програє без малюка?

але, як що такі гандони, як білецький чи костенко кинулись на захист, то терміново звільняти!!!!
бо призначать іншого, а с нім нє порєшаєш.....
03.01.2026 09:48 Ответить
1. Ніхто не каже, що політичні замовлення як от атака на НАБУ то щось хороше, багато люлей після цього повністю розчарувались в Малюку.
2. Я і не чув, щоб за нього хтось казав, що він чєснєйша людина.
3. Люди просто розуміють, що зараз якоїсь нормальної альтернативи немає, і бояться, що Зе, як завжди, якогось мудилу поставить замість Малюка.
4. Якщо ти називаєш Білецького і Костенка гандонами, то ти сам, як мінімум, робиш щось серйозне для захисту України (гадити зрадою на Цензорі не рахується як дія, що йде на користь України).
03.01.2026 10:02 Ответить
03.01.2026 10:03 Ответить
А де це костенко "захищає Україну " -на м'якенькому кріслі у верховній раді ?
03.01.2026 10:06 Ответить
Звісно, він тримає позицію "Верховна рада"
03.01.2026 10:16 Ответить
А що зробив Білецький для щахисту країни? Ні фіга. Його карєра залежить лише від його сраколизства. Бандит він і в африці бандит
03.01.2026 10:28 Ответить
Спасибі бойовому командиру, який має мужність говорити такі речі
03.01.2026 09:49 Ответить
Не обов'язково Малюка звільняти з СБУ. Можна понизити до заступника по диверсіям, але обов'язково забрати в нього інструмент політичного терору всередені країни.
03.01.2026 09:49 Ответить
нєнє!
радником буданова.
03.01.2026 10:09 Ответить
А Білецький не подумав, що саме такою є мета Зєлєнского - лмлаблення одного з ключових елементів військоаої машини України? Якщо створіння, схоже на чорта має роги, ратиці, хвіст і чинить зло, як справжній чорт, то може це таки справжній чорт?
03.01.2026 09:50 Ответить
Зеля "віддячив" усіх хто його підтримував...сваіх не брасаєм...
03.01.2026 09:50 Ответить
Малюк обісрався з атакою на НАБУ - САП , так що імовірне його звільнення може бути вимогою західних партнерів .Малюку потрібно було діяти в рамках законів а не перетворюватися на зеленого жополиза .
03.01.2026 09:51 Ответить
Ще би якийсь приклад де він не обісрався , хоч яуийсь.
03.01.2026 10:40 Ответить
атакою на НАБУ - а чим атакували ?
дронами ?
дронами на оптоволокні ?
Фпв дронами ?
БТРами ?
танками ?
03.01.2026 10:40 Ответить
Это конечно не моё дело, но замена имеет смысл только в одном случае - человек не справляется на своём месте. А иначе эти перестановки только вредят.
03.01.2026 09:53 Ответить
Ну шо ви так нападаєте на бубочку? Просто найвеличніший після мізкового штурму 95 анал...а, не так, квартала, вірішив вернути на цю посаду свого перевіреного другана, з яким бубочка ще в дитячому садочку какав в один горщик, Баканов здається
03.01.2026 09:54 Ответить
Срав корчмар на Україну та її обороноздатність. Йому потрібні ті хто буде його власну шкуринку рятувати від правосуддя та народу.
Зміцнити оьороноздатність країни можливо арештом корчмаря з його жОПою та Слуг ***** з Кабміном.
03.01.2026 09:55 Ответить
Кремлівська агентура вже не знає як ще нашкодити обороноздатності України.
03.01.2026 10:02 Ответить
Назначення завгоспом посилює обороноздатність держави.....якийсь сюр...
03.01.2026 10:26 Ответить
Коли українська армія успішно відбивала рашиські наступ і контратакувала горе президент звільнив Залужного,коли є успішні спец. операції СБУ проти ворога, хоче звільнити Малюка ,а на кого працює президент ?
03.01.2026 10:29 Ответить
На раху з 2019р в ролі президента,а до того клоун обсирай Україну.Це ж давно відомо .На що надіється стадо-велика загадка,котру буде в майбутньому буде досліджувати наука.
03.01.2026 10:32 Ответить
Тобто тільки люди заступили на посади здобули досвід, Зе їх звільняє та ставить на посади в яких вони не тямлять, щоб у такий відповідпальний час послабити галузь та зменшити ефективність.
Це злочин, а не просто перестановка.
03.01.2026 10:32 Ответить
ще треба витягти Арестовіча та Безуглу, Яроша вже задіяли
03.01.2026 10:35 Ответить
Так нехай Верховна Рада не голосує за звільнення і не буде ніякого звільнення.
03.01.2026 10:37 Ответить
воєнна машина ))..а що з цією машиною після міндічгейта та брехні про фламінго?
03.01.2026 10:40 Ответить
То хто ж мутить зі звільненням Малюка? Дєрьмака ж немає... Чи все таки є? Адже члєнограй сам по собі ніхрена не вирішує.
03.01.2026 10:41 Ответить
А ви думаєте Зе розірвав з ним справи і попрощався тільки тому, що це комусь несподобалось?
Він просто пішов у тінь
03.01.2026 10:53 Ответить
сбу давно забо'язана (якщо це СБУ, а ні фсбу ) арештувати колишнього президента Зеленського за різні тяжки злочини, наприклад за незаконне повалення конституційного ладу, або незаконне привласнення службових обов'язків.
03.01.2026 10:48 Ответить
 
 