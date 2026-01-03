Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий
Андрей Билецкий положительно оценил пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны, одновременно предостерегая от возможных изменений в руководстве Службы безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, комментируя последние кадровые сигналы в военное время.
"Положительно оцениваю пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны - это важные сигналы для фронта. Назначение Кирилла Буданова, моего боевого товарища, на должность главы Офиса президента является логичным шагом военного времени, который усиливает обороноспособность государства.
В то же время вызывает серьезную обеспокоенность информация о возможной замене главы СБУ. Василий Малюк - не просто глава эффективного контрразведывательного органа. Он превратил Службу безопасности Украины в один из ключевых стратегических факторов войны.
Служба системно поражает экономические узлы противника, нанесла непоправимые потери российской стратегической авиации и стала определяющим игроком в войне на море - усилиями СБУ российский флот практически исключен из войны.
Роль личности здесь определяющая, поэтому замена Малюка будет означать ослабление одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины".
Белецкий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны кадровые решения в секторе безопасности имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте и общую устойчивость государства.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
і ніфіга не послаблює?
а коли пішов нахєр, боже яка незмінна чеснєйша людина?
україна, програє без малюка?
але, як що такі гандони, як білецький чи костенко кинулись на захист, то терміново звільняти!!!!
бо призначать іншого, а с нім нє порєшаєш.....
2. Я і не чув, щоб за нього хтось казав, що він чєснєйша людина.
3. Люди просто розуміють, що зараз якоїсь нормальної альтернативи немає, і бояться, що Зе, як завжди, якогось мудилу поставить замість Малюка.
4. Якщо ти називаєш Білецького і Костенка гандонами, то ти сам, як мінімум, робиш щось серйозне для захисту України (гадити зрадою на Цензорі не рахується як дія, що йде на користь України).
радником буданова.
дронами ?
дронами на оптоволокні ?
Фпв дронами ?
БТРами ?
танками ?
Зміцнити оьороноздатність країни можливо арештом корчмаря з його жОПою та Слуг ***** з Кабміном.
Це злочин, а не просто перестановка.
Він просто пішов у тінь