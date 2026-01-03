РУС
Новости Кадровые изменения
3 274 42

Увольнение Малюка ослабит обороноспособность, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, - Бутусов

Малюку грозит увольнение

Вероятное увольнение главы СБУ Василия Малюка не вписывается в логику усиления обороноспособности страны.

Об этом пишет в Facebook командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Бутусов?

"Не вкладываются в логику усиления обороноспособности разговоры об увольнении главы СБУ Малюка - его роль в успешных боевых действиях СБУ является ключевой, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте и является стержневым человеком в системе безопасности. Если Малюка уберут, значит обороноспособность страны будет ослаблена, и власть будет серьезно разбалансирована", - заверил он.

Читайте также: Костенко: Альтернативы Малюку на посту главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

Читайте также: Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ

Возможное увольнение Малюка

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

Автор: 

Бутусов Юрий (4444) Малюк Василий (115)
Топ комментарии
+13
як варіант можно баканова повернути. Ну не Грицака ж повертати.
03.01.2026 09:18 Ответить
+12
Я думав шута треба усунути від влади, а виявляється перестановка ліжок в борделі змінить ситуацію. Потужно, аналітично, експертно!💩
03.01.2026 09:19 Ответить
+6
А ви думали що зелений мерзотник думає про фронт
03.01.2026 09:23 Ответить
як варіант можно баканова повернути. Ну не Грицака ж повертати.
03.01.2026 09:18 Ответить
Малюк має піти, напади СБУ на НАБУ не можуть лишитись без відповіді.
03.01.2026 10:19 Ответить
так і буданов повинен піти, відмазування зеленського від "вагнергейту" у компанії з арєстовічєм теж не може лишитись без відповді.
03.01.2026 10:23 Ответить
так і Буданов пішов, фактично на пенсію.
03.01.2026 10:36 Ответить
ага. На підвищену. Тепер буде до європ їздити на перемовини.
03.01.2026 10:52 Ответить
Я думав шута треба усунути від влади, а виявляється перестановка ліжок в борделі змінить ситуацію. Потужно, аналітично, експертно!💩
03.01.2026 09:19 Ответить
Розумієте, кожне наступне призначення Зєлєнского погіршує ситуацію. Замість Малюка, яаий власне міг не погоджуватися із Зєлєнскім, котрий вимагав творити деколи відверту дичину Зєлєнскій призначити чорта, який виконає все, що той захоче. Це можк буити наприклад одіозний Поклад.
03.01.2026 09:35 Ответить
Це типу як при сталіні нквд впливала на фронт .
03.01.2026 09:21 Ответить
Впливала ,заградотрядамі.
03.01.2026 09:40 Ответить
А ви думали що зелений мерзотник думає про фронт
03.01.2026 09:23 Ответить
Ішак і досі перебуває під впливом дєрмака. Чмо, під керівництвом того ж дєрмака, грає в чергову гру задля збереження влади.
03.01.2026 09:23 Ответить
Бутусов відкрито каже, що Шашличного не цікавить вплив Малюка на ситуацію на фронті, бо скоро вибори і треба швидко переставляти своїх вірних людей на потрібні посади.
03.01.2026 09:26 Ответить
так для того ж і робиться - не весь план Оманська Гнида виконав.
03.01.2026 09:26 Ответить
Колись Боневтік вже 20 генералів з бойовим досвідом звільнив. Стало від того краще?
03.01.2026 09:27 Ответить
Йому - не факт, кацапам - точно.
03.01.2026 09:39 Ответить
Йому мільярди €,************ Україна.
Чесний обмін чесного зє!
03.01.2026 09:59 Ответить
чому потужний - тому що послідовний та вірний (домовленостям)...
03.01.2026 09:27 Ответить
Переміщення Буданова в ОПу з призначенням на його місце в ГУР МОУ "чого бажаєте" Іщенка, а також спроби усунення Малюка з посади Голови СБУ - це "вибивання зубів" і "кастрація" бойових спроможностей цих структур, від яких потерпають російські загарбники.
Тож, усі ці перестановки, які начебто ні з того ні з сього затіяв Зеленський, якщо об'єктивно на це поглянути, - це все системна робота на користь ворога!
03.01.2026 09:28 Ответить
Не работает він на ворогом, просто наказав трампонутий якому дав наказ ху....ло, а так він був проти
03.01.2026 09:32 Ответить
Дебіли ***..... Як казала лошадь ху....ла, якщо він про нашу владу, то я згоден
03.01.2026 09:28 Ответить
Що борали у 2019 - те й маємо!
А попереджали! "Накріє ВСІХ!"
03.01.2026 09:56 Ответить
Бо Бутусов тимчасово не журналіст, а військовий під присягою, який підпорчдкований жорсмткій вертикалі.
03.01.2026 09:38 Ответить
Та ж оманські вказівки треба виконувати, а Малюк заваджає... Непорядок.
03.01.2026 09:37 Ответить
Не обов'язково Малюка звільняти з СБУ. Можна понизити до заступника по диверсіям, але обов'язково забрати в нього інструмент політичного терору всередені країни.
03.01.2026 09:51 Ответить
А чи є підсиленя ЗСУ/України СПРАВЖНЬОЮ метою зє?
Бо він, як справжній нащадок комуняк, говорить одне,думає про друге,а робить геть інше.
03.01.2026 09:54 Ответить
Звільнення Малюка послабить обороноздатність, він має реальний вплив на ситуацію на фронті

Обов'язки СБУ - це захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та прав громадян України від розвідувально-підривної діяльності, тероризму, організованої злочинності та інших загроз, що включає контррозвідку, боротьбу з корупцією, охорону держтаємниці, захист економічної безпеки та проведение досудових розслідувань у злочинах проти держбезпеки.

юрій, зі всією повагою, але що сбу робить на фронті?
03.01.2026 10:01 Ответить
Аналітег хєров ,краще іноді мовчати
03.01.2026 10:03 Ответить
як що це мені, то ні!
мені ніхто не закриє рота!
ніхто не знищить мій потужний інтелект та аналітичні здібності!
нє, ну звісно сбу може.....
03.01.2026 10:06 Ответить
А за експерда трохи лисого кажу
03.01.2026 10:09 Ответить
Зараз секретар снбо вартує меньше ніж голова сбу, хай Малюк сам вирішує де йому краще.
03.01.2026 10:08 Ответить
Дивно якось. Тут його як тільки не кляли, що він все провалював, що на вимогу Зеленського утискав незалежні правоохоронні органи, що він взагалі агент Москви. А тепер, виявляється, що його звільнення послабить обороноздатність.
03.01.2026 10:30 Ответить
Не про всіх, в про все, що пов'язано із Зеленський. Зеленський зробив так, це погано, зробив протилежне, знову погано. Тримав на посаді Малюка - погано, пішли чутки (сподіваюсь, фейкові), що хоче його звільнити, і це погано.
03.01.2026 10:47 Ответить
Роботу СБУ бачу. Роботу РНБО ні, хіба що волання дебільної Безуглої. Малюк на своєму місці. Буде помилкою його відправити в РНБО. Пам'ятаю РНБО у 2014-му, коли косата відьма казала "жоден танк не повинен вийти з казарм.." Воно зрозуміло, щ не все потрібно викладати на загал, але окрім нарад в РНБО здається нічого не відбувається.
03.01.2026 10:43 Ответить
СБУ ще лише до журналістів цензора не вламувалася на замовлення без ордерів і з липовими справами.
03.01.2026 10:52 Ответить
Кошмарив бізнес, прибирав політичних конкурентів, кришував міндічів-єрмаківців, наповнював казну (не державну). Якщо коротко, то робив все щоб догодити члєнограю. І тепер у відставку? Ні, цей квазімода так легко не піде.
03.01.2026 10:52 Ответить
Завдання - залишитись при владі будь-якою ціною... На все інше - традиційно по-зеленому -- глибоко ПОХ*Й.
03.01.2026 10:53 Ответить
 
 