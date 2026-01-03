Увольнение Малюка ослабит обороноспособность, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, - Бутусов
Вероятное увольнение главы СБУ Василия Малюка не вписывается в логику усиления обороноспособности страны.
Об этом пишет в Facebook командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Бутусов?
"Не вкладываются в логику усиления обороноспособности разговоры об увольнении главы СБУ Малюка - его роль в успешных боевых действиях СБУ является ключевой, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте и является стержневым человеком в системе безопасности. Если Малюка уберут, значит обороноспособность страны будет ослаблена, и власть будет серьезно разбалансирована", - заверил он.
Что предшествовало?
Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.
Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.
Возможное увольнение Малюка
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
Чесний обмін чесного зє!
Тож, усі ці перестановки, які начебто ні з того ні з сього затіяв Зеленський, якщо об'єктивно на це поглянути, - це все системна робота на користь ворога!
А попереджали! "Накріє ВСІХ!"
Бо він, як справжній нащадок комуняк, говорить одне,думає про друге,а робить геть інше.
Обов'язки СБУ - це захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та прав громадян України від розвідувально-підривної діяльності, тероризму, організованої злочинності та інших загроз, що включає контррозвідку, боротьбу з корупцією, охорону держтаємниці, захист економічної безпеки та проведение досудових розслідувань у злочинах проти держбезпеки.
юрій, зі всією повагою, але що сбу робить на фронті?
мені ніхто не закриє рота!
ніхто не знищить мій потужний інтелект та аналітичні здібності!
нє, ну звісно сбу може.....