Увольнение Малюка ослабит обороноспособность, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, - Бутусов

Вероятное увольнение главы СБУ Василия Малюка не вписывается в логику усиления обороноспособности страны.

Об этом пишет в Facebook командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Бутусов?

"Не вкладываются в логику усиления обороноспособности разговоры об увольнении главы СБУ Малюка - его роль в успешных боевых действиях СБУ является ключевой, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте и является стержневым человеком в системе безопасности. Если Малюка уберут, значит обороноспособность страны будет ослаблена, и власть будет серьезно разбалансирована", - заверил он.

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

Возможное увольнение Малюка