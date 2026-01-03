Звільнення Малюка послабить обороноздатність, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, - Бутусов
Ймовірне звільнення голови СБУ Василя Малюка не вкладається в логіку посилення обороноздатності країни.
Про це пише у фейсбуку командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Бутусов?
"Не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка - його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, і є стріжневою людиною в системі безпеки. Якщо Малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена, і влада буде серйозно розбалансована", - запевнив він.
Що передувало?
Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.
Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.
Можливе звільнення Малюка
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
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