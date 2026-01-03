Звільнення Малюка послабить обороноздатність, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, - Бутусов

Ймовірне звільнення голови СБУ Василя Малюка не вкладається в логіку посилення обороноздатності країни.

Про це пише у фейсбуку командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Бутусов?

"Не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка - його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, і є стріжневою людиною в системі безпеки. Якщо Малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена, і влада буде серйозно розбалансована", - запевнив він.

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Що передувало?

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.

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Можливе звільнення Малюка