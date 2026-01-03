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Звільнення Малюка послабить обороноздатність, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, - Бутусов

Малюку загрожує звільнення

Ймовірне звільнення голови СБУ Василя Малюка не вкладається в логіку посилення обороноздатності країни.

Про це пише у фейсбуку командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Бутусов?

"Не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка - його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, і є стріжневою людиною в системі безпеки. Якщо Малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена, і влада буде серйозно розбалансована", - запевнив він.

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Що передувало?

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.

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Можливе звільнення Малюка

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

Автор: 

Бутусов Юрій (3674) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+25
Я думав шута треба усунути від влади, а виявляється перестановка ліжок в борделі змінить ситуацію. Потужно, аналітично, експертно!💩
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03.01.2026 09:19 Відповісти
+24
як варіант можно баканова повернути. Ну не Грицака ж повертати.
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03.01.2026 09:18 Відповісти
+19
А ви думали що зелений мерзотник думає про фронт
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03.01.2026 09:23 Відповісти

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