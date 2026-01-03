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Заміна Василя Малюка означатиме ослаблення одного з ключових елементів української воєнної машини, - Білецький

Білецький: призначення Буданова — логічний крок воєнного часу

Андрій Білецький позитивно оцінив пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони, водночас застерігши від можливих змін у керівництві Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, коментуючи останні кадрові сигнали у воєнний час.

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"Позитивно оцінюю пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони — це важливі сигнали для фронту. Призначення Кирила Буданова, мого бойового товариша, на посаду голови Офісу президента є логічним кроком воєнного часу, який посилює обороноздатність держави.

Водночас викликає серйозне занепокоєння інформація про можливу заміну голови СБУ. Василь Малюк — не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив Службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Малюка послабить обороноздатність, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, - Бутусов

Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі — зусиллями СБУ російський флот практично виключений з війни.

Роль особистості тут визначальна, тому заміна Малюка означатиме ослаблення одного з найбільш ефективних елементів української воєнної машини".

Білецький наголосив, що в умовах повномасштабної війни кадрові рішення у секторі безпеки мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті та загальну стійкість держави.

Також читайте: Костенко: Альтернативи Малюку на посаді голови СБУ немає. Його звільнення підтримувати не буду

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Автор: 

Білецький Андрій (257) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+18
Ішака не турбує фронт і війна. Чмо дбає лише про власні інтереси.
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03.01.2026 09:35 Відповісти
+17
тобто, коли малюк виконує політичні замовлення, то яка ж кака?
і ніфіга не послаблює?
а коли пішов нахєр, боже яка незмінна чеснєйша людина?
україна, програє без малюка?

але, як що такі гандони, як білецький чи костенко кинулись на захист, то терміново звільняти!!!!
бо призначать іншого, а с нім нє порєшаєш.....
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03.01.2026 09:48 Відповісти
+15
Малюк обісрався з атакою на НАБУ - САП , так що імовірне його звільнення може бути вимогою західних партнерів .Малюку потрібно було діяти в рамках законів а не перетворюватися на зеленого жополиза .
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03.01.2026 09:51 Відповісти

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