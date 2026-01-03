Заміна Василя Малюка означатиме ослаблення одного з ключових елементів української воєнної машини, - Білецький

Андрій Білецький позитивно оцінив пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони, водночас застерігши від можливих змін у керівництві Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, коментуючи останні кадрові сигнали у воєнний час.

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"Позитивно оцінюю пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони — це важливі сигнали для фронту. Призначення Кирила Буданова, мого бойового товариша, на посаду голови Офісу президента є логічним кроком воєнного часу, який посилює обороноздатність держави.

Водночас викликає серйозне занепокоєння інформація про можливу заміну голови СБУ. Василь Малюк — не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив Службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни.

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Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі — зусиллями СБУ російський флот практично виключений з війни.

Роль особистості тут визначальна, тому заміна Малюка означатиме ослаблення одного з найбільш ефективних елементів української воєнної машини".

Білецький наголосив, що в умовах повномасштабної війни кадрові рішення у секторі безпеки мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті та загальну стійкість держави.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.