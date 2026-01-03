РУС
2 380 25

Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

Малюк и Ярош

Возможное увольнение главы СБУ Василия Малюка вызывает беспокойство в связи с его ключевой ролью в укреплении обороноспособности Украины и эффективности в боевых операциях. Такое решение может ослабить позиции государства на фронте и во взаимодействии с международными партнерами.

Об этом пишет в Facebook лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Ярош?

"Получил информацию о возможном увольнении главы СБУ Василия Малюка со своей должности. Честно говоря, негативно впечатлен. Как можно увольнять человека, который за годы полномасштабного вторжения восстановил структуру, запущенную предыдущим руководством, и сделал из нее одну из самых эффективных в мире?", - задает вопрос он.

По его словам, чего стоят операции по ликвидации вражеских агентурных сетей; неоднократные подрывы Крымского моста; системное уничтожение врагов Украины; удары по экономической базе эрефии - ее нефтепереработке, подсанкционному танкерному флоту; великолепные результаты на фронте; легендарная операция "Паутина" и т.д.

"Генерал Малюк - сам, при жизни, стал Легендой и личным врагом кремлевского карлика. Его возможное увольнение с должности - это реальный подарок Путину", - подчеркивает он.

Также Ярош акцентирует внимание, что такое решение приведет к ослаблению переговорных позиций с нашими партнерами на Западе, потому что те связи, которые имеет Малюк, нарабатываются годами и не использовать их сейчас, в сложнейшей фронтовой ситуации - просто преступление перед государством.

"И еще, увольняет главу СБУ Верховная Рада... Что-то я очень сомневаюсь, что там хватит голосов для такого голосования. И тогда возникает логичный вопрос: зачем такое ослабление Президенту? Такое впечатление, что тот, кто дает такие советы Верховному Главнокомандующему - враг Украины, задачей которого является подрыв обороноспособности государства и разрушение сил обороны и безопасности... Я обращаюсь к президенту Украины: не совершайте стратегической ошибки, не разваливайте то, что стало надежной опорой нашего государства! Учтите, что Служба безопасности Украины под руководством генерал-лейтенанта Малюка имеет один из самых высоких уровней доверия среди силовых структур в украинском обществе", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

Возможное увольнение Малюка

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

+11
Главный подарок }{уйлу тупоголовый быдло-скот сделал в 2019 году, теперь лишь следствия.
03.01.2026 09:38
+4
💯. Комусь Малюк може не подобатись(як мені), та й у структури репутація така собі, але при ньому лапті реально почали боятись СБУ.
А не так давно вони були на рівні бульбоКГБ, тобто філії ФСБ.
03.01.2026 09:40
+3
Вова прислухався до поради Алі-Баби який виконує побажання свого керівника *****.
03.01.2026 09:45
Ше тільки вчора писали шо СБУ топить за Зелю - шо сі стало?
03.01.2026 09:36
Мабуть земля зрозумів що СБУ стало просто топити
03.01.2026 09:37
Корупція нікуди не ділась і очолює її кришування саме СБУ!
03.01.2026 10:24
Виходить що наш безбородько такій же жадний як ху.... ло, мабуть ці перестановки він подарував ху...лу замість подарунка на новий рік
03.01.2026 09:36
Бутусов, Білецький, Ярош... от сюди ще Порошенк нге вистачало, тоді точно зніме.
03.01.2026 09:37
Главный подарок }{уйлу тупоголовый быдло-скот сделал в 2019 году, теперь лишь следствия.
03.01.2026 09:38
https://dl-news.defence-line.org/?p=67613 "...Зелень можно условно поделить на две части «квартальные» и «планктон», и вот именно квартальные оказались самыми отвратительными и подлыми деятелями этой массовки. Планктон просто шел, куда его гонят конвертами с долларами, а эти как раз и организовали весь процесс. И где теперь все эти деятели? Говорят, что Юзик уже «по за зоною досяжності», в том смысле, что является спортсменом по прыжкам в сумо, танцором диско, а также инвалидом последней степени. Оформив себя как негабаритный груз, он вроде бы удалился в дальнейшее пространство, чтобы с Миндичем и Арестовичем, организовать заграничный штрафбат «Бывалый». Вполне возможно, что через время к ним присоединится и Ермак, чтобы оформить картину «Три богатыря и загнанная кляча»..."
03.01.2026 10:12
100%, кращого подарунку москалоті, як мудрий нарід зробив у 2019, вони за останні 34 роки не отримували...
03.01.2026 10:31
Ішак далекий від цього, що творить. Воно і надалі під впливом дєрмака.
03.01.2026 09:38
💯. Комусь Малюк може не подобатись(як мені), та й у структури репутація така собі, але при ньому лапті реально почали боятись СБУ.
А не так давно вони були на рівні бульбоКГБ, тобто філії ФСБ.
03.01.2026 09:40
Вова прислухався до поради Алі-Баби який виконує побажання свого керівника *****.
03.01.2026 09:45
Навіщо йому прислухатися, він напряму може отримувати вказівки
03.01.2026 10:54
Згоден, весь цей "хаос" звільнення та перестановок від Зелі ***** тільки на руку; принаймні в силовому оборонному блоці.
03.01.2026 09:48
співробітники НАБУ і САП з ним не фоткались , от хай і стають на його місце
03.01.2026 09:48
Не обов'язково Малюка звільняти з СБУ. Можна понизити до заступника по диверсіям, але обов'язково забрати в нього інструмент політичного терору всередені країни.
03.01.2026 09:53
Боюся що після звільнення Малюка , головою СБУ призначать якогось справжнього - політичного терориста всередині країни .
Малюка якраз тому і хочуть замінити , бо він не надто зручний владі .
03.01.2026 10:19
А може це воно? Запізніле вітання пуцина з днюхою? 🤔
03.01.2026 09:53
ага!
оті зашкварені генерали в сирітський апартаментах з губатими жабами *******.
кошмарити журналюг сбу вміє!
пресувати опонентів сбу вміє!
а, ще влазити у всі справи, де смердить баблом!
і не бачити в упор, зрадників у державних кабінетах!
03.01.2026 09:55
Вовчик любить розважатись і робити подарунки пуйлу і робить це регулярно. Звільнення Залужного чого вартувало. Грається у владу.
03.01.2026 10:10
Підлеглий має бути тупіше за нього і мати дурнуватий вигляд
03.01.2026 10:52
Всі, хто тут пишуть на захист Малюка від звільнення не розуміють навіть, наскільки він замазаний у корубційних схемах та розкраданні!
Його таким чином не звільнюють, а виводять з-під удару!
Бо за його вчинки за законами військового часу давно вже час....
03.01.2026 10:13
закони військового часу- по детальніше у студію

чекаемо💯
03.01.2026 10:31
Може ти і правий, но гроші на подарунок ху....лу давати шкода
03.01.2026 10:48
А Зеленскому пофиг.
Ему главное - прикрыть свою задницу перед выборами.
03.01.2026 10:52
 
 