Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош
Возможное увольнение главы СБУ Василия Малюка вызывает беспокойство в связи с его ключевой ролью в укреплении обороноспособности Украины и эффективности в боевых операциях. Такое решение может ослабить позиции государства на фронте и во взаимодействии с международными партнерами.
Об этом пишет в Facebook лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Ярош?
"Получил информацию о возможном увольнении главы СБУ Василия Малюка со своей должности. Честно говоря, негативно впечатлен. Как можно увольнять человека, который за годы полномасштабного вторжения восстановил структуру, запущенную предыдущим руководством, и сделал из нее одну из самых эффективных в мире?", - задает вопрос он.
По его словам, чего стоят операции по ликвидации вражеских агентурных сетей; неоднократные подрывы Крымского моста; системное уничтожение врагов Украины; удары по экономической базе эрефии - ее нефтепереработке, подсанкционному танкерному флоту; великолепные результаты на фронте; легендарная операция "Паутина" и т.д.
"Генерал Малюк - сам, при жизни, стал Легендой и личным врагом кремлевского карлика. Его возможное увольнение с должности - это реальный подарок Путину", - подчеркивает он.
Также Ярош акцентирует внимание, что такое решение приведет к ослаблению переговорных позиций с нашими партнерами на Западе, потому что те связи, которые имеет Малюк, нарабатываются годами и не использовать их сейчас, в сложнейшей фронтовой ситуации - просто преступление перед государством.
"И еще, увольняет главу СБУ Верховная Рада... Что-то я очень сомневаюсь, что там хватит голосов для такого голосования. И тогда возникает логичный вопрос: зачем такое ослабление Президенту? Такое впечатление, что тот, кто дает такие советы Верховному Главнокомандующему - враг Украины, задачей которого является подрыв обороноспособности государства и разрушение сил обороны и безопасности... Я обращаюсь к президенту Украины: не совершайте стратегической ошибки, не разваливайте то, что стало надежной опорой нашего государства! Учтите, что Служба безопасности Украины под руководством генерал-лейтенанта Малюка имеет один из самых высоких уровней доверия среди силовых структур в украинском обществе", - резюмирует он.
Что предшествовало?
Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.
Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.
Возможное увольнение Малюка
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
А не так давно вони були на рівні бульбоКГБ, тобто філії ФСБ.
Малюка якраз тому і хочуть замінити , бо він не надто зручний владі .
оті зашкварені генерали в сирітський апартаментах з губатими жабами *******.
кошмарити журналюг сбу вміє!
пресувати опонентів сбу вміє!
а, ще влазити у всі справи, де смердить баблом!
і не бачити в упор, зрадників у державних кабінетах!
Його таким чином не звільнюють, а виводять з-під удару!
Бо за його вчинки за законами військового часу давно вже час....
чекаемо💯
Ему главное - прикрыть свою задницу перед выборами.