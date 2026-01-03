Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

Возможное увольнение главы СБУ Василия Малюка вызывает беспокойство в связи с его ключевой ролью в укреплении обороноспособности Украины и эффективности в боевых операциях. Такое решение может ослабить позиции государства на фронте и во взаимодействии с международными партнерами.

Что говорит Ярош?

"Получил информацию о возможном увольнении главы СБУ Василия Малюка со своей должности. Честно говоря, негативно впечатлен. Как можно увольнять человека, который за годы полномасштабного вторжения восстановил структуру, запущенную предыдущим руководством, и сделал из нее одну из самых эффективных в мире?", - задает вопрос он.

По его словам, чего стоят операции по ликвидации вражеских агентурных сетей; неоднократные подрывы Крымского моста; системное уничтожение врагов Украины; удары по экономической базе эрефии - ее нефтепереработке, подсанкционному танкерному флоту; великолепные результаты на фронте; легендарная операция "Паутина" и т.д.

"Генерал Малюк - сам, при жизни, стал Легендой и личным врагом кремлевского карлика. Его возможное увольнение с должности - это реальный подарок Путину", - подчеркивает он.

Также Ярош акцентирует внимание, что такое решение приведет к ослаблению переговорных позиций с нашими партнерами на Западе, потому что те связи, которые имеет Малюк, нарабатываются годами и не использовать их сейчас, в сложнейшей фронтовой ситуации - просто преступление перед государством.

"И еще, увольняет главу СБУ Верховная Рада... Что-то я очень сомневаюсь, что там хватит голосов для такого голосования. И тогда возникает логичный вопрос: зачем такое ослабление Президенту? Такое впечатление, что тот, кто дает такие советы Верховному Главнокомандующему - враг Украины, задачей которого является подрыв обороноспособности государства и разрушение сил обороны и безопасности... Я обращаюсь к президенту Украины: не совершайте стратегической ошибки, не разваливайте то, что стало надежной опорой нашего государства! Учтите, что Служба безопасности Украины под руководством генерал-лейтенанта Малюка имеет один из самых высоких уровней доверия среди силовых структур в украинском обществе", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

