Можливе звільнення Малюка стане подарунком Путіну, - Ярош

Можливе звільнення голови СБУ Василя Малюка викликає занепокоєння через його ключову роль у зміцненні обороноздатності України та ефективність у бойових операціях. Таке рішення може послабити позиції держави на фронті та у взаємодії з міжнародними партнерами.

Про це пише у фейсбуку лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Ярош?

"Отримав інформацію щодо можливого звільнення Голови СБУ Василя Малюка зі своєї посади. Чесно говорячи, негативно вражений. Як можна звільняти людину, яка за роки повномасштабного вторгнення відновила структуру, занедбану попереднім керівництвом і зробила з неї одну з найефективніших в світі?", - порушує питання він.

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За його словами, чого вартують операції з ліквідації ворожих агентурних мереж; неодноразові підриви Кримського мосту; системне знищення ворогів України; удари по економічній базі ерефіі - її нафтопереробці, підсанкційному танкерному флоту; чудові результати на фронті; легендарна операція "Павутина" тощо.

"Генерал Малюк - сам, за життя, став Легендою і особистим ворогом кремлівського карлика. Його можливе звільнення з посади - це реальний подарунок путіну…", - наголошує він.

Також Ярош акцентує увагу, що таке рішення призведе до послаблення переговорних позицій з нашими партнерами на Заході, бо ті звʼязки, які має Малюк, напрацьовуються роками і не використати їх зараз, у надскладній фронтовій ситуації - просто злочин перед державою.

"І ще, звільняє Голову СБУ Верховна Рада… Щось я маю великий сумнів, що там вистачить голосів на таке голосування. І тоді виникає логічне питання: навіщо таке послаблення Президенту? Таке враження, що той, хто дає такі поради Верховному Головнокомандувачу - ворог України, завданням якого є підрив обороноздатності Держави та руйнація Сил Оборони і Безпеки…Я звертаюсь до Президента України: пане Володимире не робіть стратегічної помилки, не розвалюйте те, що стало надійною опорою нашої Держави! Врахуйте, що Служба Безпеки України, під керівництвом генерал-лейтенанта Малюка, має один з найвищих рівнів довіри серед силових структур в українському суспільстві", - резюмує він.

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Що передувало?

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.

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Можливе звільнення Малюка