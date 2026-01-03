РУС
Малюк - именно там, где должен быть. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ является системной, - Драпатый

Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка сегодня оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны.

Об этом генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Драпатый?

"Я могу говорить об этом из собственного опыта: управляя крупнейшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ - в вопросах поражения критических объектов противника, работы в киберпространстве и информационном домене. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ остается системной и сейчас", - отмечает он.

По убеждению Драпатого, эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника.

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

"Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, за свою безопасность я также благодарен Василию Малюку и его команде. Системность, взвешенность в сочетании с решимостью, командный подход и четкая ориентация на результат - это те качества, которые делают руководителя СБУ эффективным на его нынешней позиции.

Война быстро расставляет все по своим местам. В этом смысле Василий Малюк - именно там, где должен быть", - резюмирует Драпатый.

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

Читайте также: Зеленский хочет уволить главу СБУ Малюка, - СМИ

Возможное увольнение Малюка

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

Не розумію чому така кількість поважних осіб підписується за гнилого подільника Карлсона, Малюка. Напевно місце сидіння у них формує точку зору. Червінського, НАБУ і САП, яких нищили руками Малюка вже забули?!
03.01.2026 15:31 Ответить
Це помста Zеленой гниди Малюку за відмову вдавити НАБУ та операціяю "Мідас".
03.01.2026 15:13 Ответить
Це банальне відбілювання того хто кришує всю мафію
03.01.2026 15:34 Ответить
Це подяка за Павутину?
03.01.2026 15:13 Ответить
Це банальне відбілювання того хто кришує всю мафію
03.01.2026 15:34 Ответить
Це помста Zеленой гниди Малюку за відмову вдавити НАБУ та операціяю "Мідас".
03.01.2026 15:13 Ответить
Тонкий намек на толстые обстоятельства от генерала высшего звена. Смело.
03.01.2026 15:16 Ответить
Виходить, Кошовий з кварталу даремно собі патріотичну татуху на анусі набивав.
03.01.2026 15:17 Ответить
Ну то ти вже занадто його рекламуєш, скоріше на дупі
03.01.2026 15:27 Ответить
З першим ствердженням питань не має, якщо виконують свої обов'язки та ловлять агентуру ху..... лостану це добре, хоча в самом договір корупції не дуже працюють. А вот дуга частина це яка підтримка, якщо у бойових діях , так це не їхня задача, просто передайте ціх спеців в МЗС, а самі виконуйте свої обов'язки
03.01.2026 15:24 Ответить
Мідораси кричать про "завм. управління"?
То якщо б було управління рівня Манштейна, якийсь там генерал-фельдмаршал був, то тоді би...
ну, то тоді би Залужного непотрібно було б. Які ОПи - ОПу би просто взвод бойовиків попросив замовчати.
А потім, якщо було би управління армією адекватне, то умовний Манштейн .... БИ САМ ПЛАНУВАВ, ЗДІЙСНЮВАВ та проводи **** БЛ!!!! операції БЕЗ "зливу"!!!!
ВІН БИ ЦЬОГО Ємрака - тупо би .... ну а потім теж би дав свідчення, чого той - х. .. або просто оманський призначілла.
03.01.2026 15:24 Ответить
чесно, вся оця зелена структура нічого окрім руїни не принесе
всі зелені гвинтики працюють на знищення України, свідомі вони цього чи ні
така моя думка
03.01.2026 15:26 Ответить
Не розумію чому така кількість поважних осіб підписується за гнилого подільника Карлсона, Малюка. Напевно місце сидіння у них формує точку зору. Червінського, НАБУ і САП, яких нищили руками Малюка вже забули?!
03.01.2026 15:31 Ответить
Ну тоді нехай СБУ Верещук буде керувати, чи як? Там же ніяких інших кандидатур немає. Або Верещук, або Арестович, або їх гібрид. Якщо б Малюк був би таким поганим як говориш, такі операція як "Павутиння" та інші, ніколи б не відбулись. Звільнення Малюка - свідоме рішення на підрив обороноздатності країни.
03.01.2026 15:53 Ответить
Крім того, за власну безпеку я також завдячую Василю Малюку та його команді. Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат - це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції. Джерело: https://censor.net/ua/n3593664

Якщо ти як Залужний - мовчи.
ТИ ТУПО ЗНАЄШ!
ТИ, ТВОЇ ВІЙСЬКА(це можна сказати, ти не знав? "одиниці" ТУПОЗНАЄШ ТИ - І ВОНИ ТАМ.... та шо, здихають шо тут уж тут)
І ВИ ЩЕ й генерала зачіпаєшь?
і він *** і ти теж.
просто ідіть на. лицеміри. просто от від того.
ви є лицемірами.
під командою вас - не знаю, уявити просто жесть.
03.01.2026 15:33 Ответить
...але ж не послухав єрмака, та не заарештував керівника САП- тому, вибачайте, наступним керівником буде татаров!, вони давно знайомі, разом вбивали чеченців...
03.01.2026 15:40 Ответить
А чого це всі впряглись за Малюка? Це він просить? Можно подумать, у нас якась інша СБУ, ніж кришевателі та кроти. "Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу".Чо за результат? Одна Паутіна за 5 років?
03.01.2026 15:41 Ответить
З тієї ж причини, з якої всє впряглись проти.
03.01.2026 16:05 Ответить
яка ж тоді тварюка розкачує тему звільнення Малюка?
03.01.2026 15:44 Ответить
Тобто, зайве підтвердження того, що зеленський є або недоумком, або спеціально впровадженим агентом, щоб руйнувати країну!
А найімовірніше, що два в одному!
03.01.2026 15:48 Ответить
В Україні проходить акція "Підтримай Малюка!"
Якщо ще Залужний щось позитивне напише про голову СБУ, то тоді Васі точно гайки.
Зеленський його звільнить і відправить в офіс до Буданова.
А СБУ Андрій Борисович покерує.
В нього тато фсбшник, то буде підказувати що і як.
03.01.2026 15:57 Ответить
Після кацапоБаканова хрін розбереш, хто є хто...
Змішались в купу коні, люди, свині, паяци, кокаїн, сарана, свинособаки, стюардеси, ...
03.01.2026 16:19 Ответить
Але наверху видніше(Далекоглядний,курвп(((
03.01.2026 16:38 Ответить
 
 