Малюк - именно там, где должен быть. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ является системной, - Драпатый
Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка сегодня оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны.
Об этом генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Драпатый?
"Я могу говорить об этом из собственного опыта: управляя крупнейшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ - в вопросах поражения критических объектов противника, работы в киберпространстве и информационном домене. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ остается системной и сейчас", - отмечает он.
По убеждению Драпатого, эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника.
"Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, за свою безопасность я также благодарен Василию Малюку и его команде. Системность, взвешенность в сочетании с решимостью, командный подход и четкая ориентация на результат - это те качества, которые делают руководителя СБУ эффективным на его нынешней позиции.
Война быстро расставляет все по своим местам. В этом смысле Василий Малюк - именно там, где должен быть", - резюмирует Драпатый.
Что предшествовало?
Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.
Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.
Возможное увольнение Малюка
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З першим ствердженням питань не має, якщо виконують свої обов'язки та ловлять агентуру ху..... лостану це добре, хоча в самом договір корупції не дуже працюють. А вот дуга частина це яка підтримка, якщо у бойових діях , так це не їхня задача, просто передайте ціх спеців в МЗС, а самі виконуйте свої обов'язки
То якщо б було управління рівня Манштейна, якийсь там генерал-фельдмаршал був, то тоді би...
ну, то тоді би Залужного непотрібно було б. Які ОПи - ОПу би просто взвод бойовиків попросив замовчати.
А потім, якщо було би управління армією адекватне, то умовний Манштейн .... БИ САМ ПЛАНУВАВ, ЗДІЙСНЮВАВ та проводи **** БЛ!!!! операції БЕЗ "зливу"!!!!
ВІН БИ ЦЬОГО Ємрака - тупо би .... ну а потім теж би дав свідчення, чого той - х. .. або просто оманський призначілла.
всі зелені гвинтики працюють на знищення України, свідомі вони цього чи ні
така моя думка
Якщо ти як Залужний - мовчи.
ТИ ТУПО ЗНАЄШ!
ТИ, ТВОЇ ВІЙСЬКА(це можна сказати, ти не знав? "одиниці" ТУПОЗНАЄШ ТИ - І ВОНИ ТАМ.... та шо, здихають шо тут уж тут)
І ВИ ЩЕ й генерала зачіпаєшь?
і він *** і ти теж.
просто ідіть на. лицеміри. просто от від того.
ви є лицемірами.
під командою вас - не знаю, уявити просто жесть.
А найімовірніше, що два в одному!
Якщо ще Залужний щось позитивне напише про голову СБУ, то тоді Васі точно гайки.
Зеленський його звільнить і відправить в офіс до Буданова.
А СБУ Андрій Борисович покерує.
В нього тато фсбшник, то буде підказувати що і як.
Змішались в купу коні, люди, свині, паяци, кокаїн, сарана, свинособаки, стюардеси, ...