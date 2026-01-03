Малюк - именно там, где должен быть. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ является системной, - Драпатый

Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка сегодня оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны.

Об этом генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Драпатый?

"Я могу говорить об этом из собственного опыта: управляя крупнейшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ - в вопросах поражения критических объектов противника, работы в киберпространстве и информационном домене. Поддержка Вооруженных Сил со стороны СБУ остается системной и сейчас", - отмечает он.

По убеждению Драпатого, эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника.

"Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, за свою безопасность я также благодарен Василию Малюку и его команде. Системность, взвешенность в сочетании с решимостью, командный подход и четкая ориентация на результат - это те качества, которые делают руководителя СБУ эффективным на его нынешней позиции.

Война быстро расставляет все по своим местам. В этом смысле Василий Малюк - именно там, где должен быть", - резюмирует Драпатый.

Что предшествовало?

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, отметив, что на данный момент ему нет альтернативы.

Нардеп Ярослав Желеняк утверждает, что Зеленский предлагал Малюку возглавить СВР или стать секретарем СНБО.

