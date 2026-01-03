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Малюк - саме там, де має бути. Підтримка Збройних сил з боку СБУ є системною, - Драпатий

малюку загрожує звільнення

Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони.

Про це генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Драпатий?

"Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ - у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Підтримка Збройних сил з боку СБУ залишається системною й зараз", - зауважує він.

На переконання Драпатого, ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника.

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"Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Крім того, за власну безпеку я також завдячую Василю Малюку та його команді. Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат - це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції.

Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк - саме там, де має бути", - резюмує Драпатий.

Що передувало?

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.

Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.

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Можливе звільнення Малюка

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

Автор: 

СБУ (14080) Малюк Василь (167) Драпатий Михайло (30)
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Топ коментарі
+12
Це помста Zеленой гниди Малюку за відмову вдавити НАБУ та операціяю "Мідас".
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03.01.2026 15:13 Відповісти
+10
Не розумію чому така кількість поважних осіб підписується за гнилого подільника Карлсона, Малюка. Напевно місце сидіння у них формує точку зору. Червінського, НАБУ і САП, яких нищили руками Малюка вже забули?!
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03.01.2026 15:31 Відповісти
+5
Тобто, зайве підтвердження того, що зеленський є або недоумком, або спеціально впровадженим агентом, щоб руйнувати країну!
А найімовірніше, що два в одному!
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03.01.2026 15:48 Відповісти

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