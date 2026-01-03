Малюк - саме там, де має бути. Підтримка Збройних сил з боку СБУ є системною, - Драпатий
Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони.
Про це генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Драпатий?
"Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ - у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Підтримка Збройних сил з боку СБУ залишається системною й зараз", - зауважує він.
На переконання Драпатого, ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника.
"Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Крім того, за власну безпеку я також завдячую Василю Малюку та його команді. Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат - це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції.
Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк - саме там, де має бути", - резюмує Драпатий.
Що передувало?
Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ, наголосивши, що станом на зараз йому немає альтернативи.
Нардеп Ярослав Желеняк стверджує, що Зеленський пропонував Малюку очолити СЗР або стати секретарем РНБО.
Можливе звільнення Малюка
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
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