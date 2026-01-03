Будут ротации руководителей в сфере безопасности и обороны, но замена Сырского не предусматривается, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал ротацию руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

Об этом глава государства сказал во время брифинга 3 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Ротации руководителей в сфере безопасности и обороны

"Что касается всей безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как я и говорил, мы будем, я лично, заниматься ротацией абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены. И, безусловно, будут ротации всех, я об этом говорил, как и некоторые вещи происходят благодаря моей подписи, некоторые благодаря парламенту", - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что готовятся кадровые изменения в Кабмине. В частности, он отметил, что планируется перезагрузка Министерства обороны, которая начнется после утверждения парламентом нового министра обороны - Михаила Федорова.

Замена Сырского не предусматривается

В то же время президент отметил, что не планирует увольнять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается", - заявил Зеленский.

Какие кадровые изменения предшествовали?

