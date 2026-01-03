Будут ротации руководителей в сфере безопасности и обороны, но замена Сырского не предусматривается, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал ротацию руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.
Об этом глава государства сказал во время брифинга 3 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Ротации руководителей в сфере безопасности и обороны
"Что касается всей безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как я и говорил, мы будем, я лично, заниматься ротацией абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены. И, безусловно, будут ротации всех, я об этом говорил, как и некоторые вещи происходят благодаря моей подписи, некоторые благодаря парламенту", - сказал президент.
Также глава государства рассказал, что готовятся кадровые изменения в Кабмине. В частности, он отметил, что планируется перезагрузка Министерства обороны, которая начнется после утверждения парламентом нового министра обороны - Михаила Федорова.
Замена Сырского не предусматривается
В то же время президент отметил, что не планирует увольнять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается", - заявил Зеленский.
Какие кадровые изменения предшествовали?
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
- Также президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
- 3 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Денисом Шмыгалем и предложил ему занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
бо нема ким
глядачі кварталу які ржали над лисим полудурком , дупою відчули, що стрьомно знаходитись в армії, якою він командує
зебіл нічого не придумав окрім перетасувати колоду, переставити тупнів і крадіїв місцями, може так згодиться
Ви вважаєте що їх дуже сильно бентежить доля України?