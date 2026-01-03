РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10182 посетителя онлайн
Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Кадровые изменения в правительстве
2 214 40

Будут ротации руководителей в сфере безопасности и обороны, но замена Сырского не предусматривается, - Зеленский

Зеленский: Ротации в секторе безопасности будут, однако Сырского менять не планируют

Президент Владимир Зеленский анонсировал ротацию руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на данный момент речи не идет.

Об этом глава государства сказал во время брифинга 3 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ротации руководителей в сфере безопасности и обороны

"Что касается всей безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как я и говорил, мы будем, я лично, заниматься ротацией абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены. И, безусловно, будут ротации всех, я об этом говорил, как и некоторые вещи происходят благодаря моей подписи, некоторые благодаря парламенту", - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что готовятся кадровые изменения в Кабмине. В частности, он отметил, что планируется перезагрузка Министерства обороны, которая начнется после утверждения парламентом нового министра обороны - Михаила Федорова.

Замена Сырского не предусматривается

В то же время президент отметил, что не планирует увольнять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается", - заявил Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал новых руководителей ОГА в пяти регионах Украины

Какие кадровые изменения предшествовали?

Читайте также: Зеленский опроверг слухи об увольнении главы МИД Сибиги

Автор: 

Зеленский Владимир (23264) ротация (267) ВСУ (7221) Александр Сырский (796)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Тому що від Зеленського немає чого сподіватись на розумні дії, він не здатен шось путнє зробить !!!
показать весь комментарий
03.01.2026 20:52 Ответить
+16
всі зелені кадри показали провал навіть у сферах, які відповідали їхній професії
зебіл нічого не придумав окрім перетасувати колоду, переставити тупнів і крадіїв місцями, може так згодиться
показать весь комментарий
03.01.2026 20:51 Ответить
+11
А ротація солдатів коли буде ? Мясник сирок йому потрібен щоб стабільно просирати фронт і угоду пуйлу.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ротація солдатів коли буде ? Мясник сирок йому потрібен щоб стабільно просирати фронт і угоду пуйлу.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:50 Ответить
тоді буде ротація Президента, вже!
показать весь комментарий
03.01.2026 20:51 Ответить
не буде ротації
бо нема ким
глядачі кварталу які ржали над лисим полудурком , дупою відчули, що стрьомно знаходитись в армії, якою він командує
показать весь комментарий
03.01.2026 20:53 Ответить
Останнім часом складається враження, що Сирський потрібен на майбутнє, як цап відбувало.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:50 Ответить
***,найголовніше не на часі(((Добре ,що дієвим даєш якісь срака-посади((
показать весь комментарий
03.01.2026 20:50 Ответить
всі зелені кадри показали провал навіть у сферах, які відповідали їхній професії
зебіл нічого не придумав окрім перетасувати колоду, переставити тупнів і крадіїв місцями, може так згодиться
показать весь комментарий
03.01.2026 20:51 Ответить
Тому що від Зеленського немає чого сподіватись на розумні дії, він не здатен шось путнє зробить !!!
показать весь комментарий
03.01.2026 20:52 Ответить
Падал*
показать весь комментарий
03.01.2026 20:52 Ответить
Тому що немає професіоналів, оці рухи ліжками свідчить про те , що дилетанти тільки зосталися в цьому квартальному зеленому шапіто.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:55 Ответить
Тобто ти вважаєш, що професіональна придатність керування Державою в Зеленського та Порошенка однакова.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:10 Ответить
"Десь там винятки були" - прізвища можна?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:22 Ответить
Розкажи суспільству про заслуги Сцирського.Про Малюка заслуги ми знаємо,але тобі видно вони не подобаються,і ти ,або через власну ..,або тобі ***** з трампоничом наказали не переходити лінії,а Малюк.,най живе здоровим,зробив дуже немало як мотиваційно так і реально.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:58 Ответить
Якщо дурень припинить тупити, то ризикує втратити кваліфікацію.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:58 Ответить
Яякщо "зелені грабіжники всі такі хороші менеджери.то накуя їх міняєш.а якщо куйові.то чому не під слідством???
показать весь комментарий
03.01.2026 21:00 Ответить
Ну а якже млдь оф корс сирник незаменимый победоносец але на жаль не для ЗСУ
показать весь комментарий
03.01.2026 21:00 Ответить
москаля Сирського - Зєля шанує - бо той допомагає москальським окупантам вбивати чим більше Українських Воїнів.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:01 Ответить
Сьогодні ні - хіба завтра
показать весь комментарий
03.01.2026 21:02 Ответить
ідіот безродний
показать весь комментарий
03.01.2026 21:03 Ответить
Частина всіх цих ніби ротацій виглядає ,як замовлення сильних світу цього,з опери про референдуми та вибори((
показать весь комментарий
03.01.2026 21:03 Ответить
очевидно що сирок з батьками на паРаші допомагає Оманській Гниді здавати Україну
показать весь комментарий
03.01.2026 21:04 Ответить
Геть безтолкового ішака! Обкурене чмо і надалі намагається усіх обкрутити.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:05 Ответить
Треба цього потужного ротаційника викурювати з опи, зараз він такого напереставляє що обвал фронту піде ще швидше, агов трампон у нас тут свій зелений мадуро намалювався, може ти теж його на іводзіму посадиш?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:05 Ответить
Зе замінює тільки успішних керівників.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:06 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 21:07 Ответить
От як раз із сирського потрібно починати!!!
показать весь комментарий
03.01.2026 21:12 Ответить
Першого кого треба було гнати в шию після єрмака це сирка!!!Того совкового планувальщика.з мацкви!
показать весь комментарий
03.01.2026 21:12 Ответить
Хаос разрастается,теперь личную преданность к фигуранту с нулевыми,даже отрицательными, рейтингами могут проявлять либо экзальтированные авантюристы либо хитрозадые аферисты,и те и другие на высоких постах беда для страны
показать весь комментарий
03.01.2026 21:14 Ответить
Не треба було чіпати Буданова, не треба знімати Малюка, але ось цього лизоблюда сирського треба в першу чергу замінити.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:15 Ответить
Більше пекла!(с)
показать весь комментарий
03.01.2026 21:16 Ответить
У одного родина в Ізраїлі, в іншого на росії.
Ви вважаєте що їх дуже сильно бентежить доля України?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:16 Ответить
....а про заміну Верховного головнокомандувача теж ні?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:17 Ответить
Жалюгідне базікало! Воно вже казало, що піде разом з єрмаком. Пройде трохи часу, з Сирським буде те саме
показать весь комментарий
03.01.2026 21:23 Ответить
Так а за що цього кацапа відправляти у відставку - території України здає ***** по плану підписаному ЗЕблазнем на "стрєлці" в Омані!
показать весь комментарий
03.01.2026 21:28 Ответить
Ротації в стилі бувших робітників мерії Собчака
показать весь комментарий
03.01.2026 21:38 Ответить
 
 