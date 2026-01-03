Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Денисом Шмыгалем и предложил ему занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Зеленский?
Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - отметил Зеленский.
Какие кадровые изменения предшествовали?
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко - главой ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але хворобливий. Всі без винятку захворіли на непомірну жадібність та корупцію. Деякі на золоті унітази чи громадянство Ізраїлю. Шкода хворогошмигаля і його бідних родичів.
Ні не шкода. І родичі не бідні.
PS. Почни з себе...
….
готує , мабуть , капітуляцію 😡
Чи обов'язково кудись пристроїти зеро?
А от що може бути краще - тут є шанс.
Це злочин, а не просто перестановка!
А як людина, попитай у Львові, в банках.
Що там з міндічем- цукерманом?
А 5...6 потужних менеджерів вже за кордоном менеджерять?
Був Шмигаль премʼєр міністром, потім потер дупою кілька днів стульчик міністра оборони і повернувся туди, звідки вийшов, але вже замом дамочки.