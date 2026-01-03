Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Денисом Шмыгалем и предложил ему занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Зеленский?

Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - отметил Зеленский.





Какие кадровые изменения предшествовали?