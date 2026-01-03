РУС
Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Денисом Шмыгалем и предложил ему занять должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Зеленский?

Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - отметил Зеленский.

Зеленский и Шмыгаль
Зеленский и Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны. ВИДЕО

Какие кадровые изменения предшествовали?

Автор: 

Зеленский Владимир (23264) Шмыгаль Денис (2940) Минэнерго (493)
+22
***** в Zельоном борделі вже затрахались змінювати ліжка
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
+18
новие ліца!
03.01.2026 14:50 Ответить
03.01.2026 14:50 Ответить
+10
Зупиніть Зеблазня , так як його дії дурно пахнуть для краіни ,
готує , мабуть , капітуляцію 😡
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
новие ліца!
03.01.2026 14:50 Ответить
03.01.2026 14:50 Ответить
це пістець по колу, Зеленського у відставку!
03.01.2026 15:35 Ответить
03.01.2026 15:35 Ответить
Жирний шматочок.
Але хворобливий. Всі без винятку захворіли на непомірну жадібність та корупцію. Деякі на золоті унітази чи громадянство Ізраїлю. Шкода хворогошмигаля і його бідних родичів.
Ні не шкода. І родичі не бідні.
03.01.2026 15:57 Ответить
03.01.2026 15:57 Ответить
***** в Zельоном борделі вже затрахались змінювати ліжка
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
Зе, звільняй їх всіх!

PS. Почни з себе...
03.01.2026 14:57 Ответить
03.01.2026 14:57 Ответить
…, вбивай їх всіх.
….
03.01.2026 15:59 Ответить
03.01.2026 15:59 Ответить
Да ну нах). Такого многопрофильного "специалиста" только в СБУ. После дружище Баканова уже позорнее не будет.
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
Зупиніть Зеблазня , так як його дії дурно пахнуть для краіни ,
готує , мабуть , капітуляцію 😡
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
І тільки спробуй не погодитися!
03.01.2026 14:52 Ответить
03.01.2026 14:52 Ответить
Безвідмовна багатоверстатниця в усі отвори без роботи ніколи не залишиться.
03.01.2026 14:53 Ответить
03.01.2026 14:53 Ответить
А шмигаль на всі руки майстер. І незаконні постанови клепає на посаді прем'єра, і в обороні шарить і в енергетиці і під юбкою у свириденчихи тепер посидить. Талант.
03.01.2026 14:53 Ответить
03.01.2026 14:53 Ответить
Так це він так віртуозно понизив в посаді Шмигаля?
03.01.2026 14:53 Ответить
03.01.2026 14:53 Ответить
Може, просто запропонувати піти на**й?
Чи обов'язково кудись пристроїти зеро?
03.01.2026 15:03 Ответить
03.01.2026 15:03 Ответить
зільонський і бардак - це слова синоніми !!!
03.01.2026 15:03 Ответить
03.01.2026 15:03 Ответить
Шмигаль непогано справлявся з посадою. Чоловік невидимка. Ні в що не втручався, і був непомітним при грабунку Зе-Шоблом держбюджету. Як не повернути такого цінного кадра в Міндіч-схеми?
03.01.2026 15:04 Ответить
03.01.2026 15:04 Ответить
Тусує як колоду карт.Козирних немає.По другому колу вже не 5-6 потужних,а 3-4 тих що лишились.Ще б "найкращого за всі роки незалежності" змінити,можливо щось і народилось би,нормальне?
03.01.2026 15:07 Ответить
03.01.2026 15:07 Ответить
Та вийди, Лідору, до першої забігайлівки, візьми перших трьох алкашів - признач одного прем'єр-міністром, інших - міністрами - вже хуже не будет.
А от що може бути краще - тут є шанс.
03.01.2026 15:09 Ответить
03.01.2026 15:09 Ответить
Трамп постоянно говорит, шо у Зегевары нет карт. Зато как тасует, загляденье.
03.01.2026 15:10 Ответить
03.01.2026 15:10 Ответить
Спочатку Зе попризначав на посади людей без досвіду роботи, а коли вони методом проб та помилок вже здобули досвід, Зе їх звільняє та знову ставить на посади в яких вони не тямлять, тим самим, у такий складний час послаблює кожну галузь та зменшує ефективність.
Це злочин, а не просто перестановка!
03.01.2026 15:15 Ответить
03.01.2026 15:15 Ответить
взагалі-то такі посади в уряді пропонує прем'єр-міністр. Але Свириденко - типова стюардеса.
03.01.2026 15:17 Ответить
03.01.2026 15:17 Ответить
Квота Ахметова. Куда же без него?
03.01.2026 15:18 Ответить
03.01.2026 15:18 Ответить
Хто пояснить, який сенс у перестановці ліжок?
03.01.2026 15:21 Ответить
03.01.2026 15:21 Ответить
Кажуть баби, це він до виборів готується.
03.01.2026 15:42 Ответить
03.01.2026 15:42 Ответить
Якась паніка почалася...круте шмигалями
03.01.2026 15:22 Ответить
03.01.2026 15:22 Ответить
в них там кроватки хоч на коліщатах?
03.01.2026 15:23 Ответить
03.01.2026 15:23 Ответить
Маньку меняли на Таньку, а Ваньку на Саньку. Теперь Таньку меняют на Ваньку, а Саньку на Маньку.
03.01.2026 15:24 Ответить
03.01.2026 15:24 Ответить
Здається "потужний" займається х@йньою!
03.01.2026 15:24 Ответить
03.01.2026 15:24 Ответить
Чекаємо на кіловатгодину по 17.
03.01.2026 15:35 Ответить
03.01.2026 15:35 Ответить
Цього шмигуна вже по третьому колу пускають, мабуть там очко роздовбане в хлам..
03.01.2026 15:38 Ответить
03.01.2026 15:38 Ответить
03.01.2026 15:39 Ответить
03.01.2026 15:39 Ответить
Що ви до.бались до Вави.. Він знає що робить, він "патріот від народження", вони з лисим Жекою один одному патріотичне тату-"POHUY"- набивали на тих місцях де никому не видно.
03.01.2026 15:52 Ответить
03.01.2026 15:52 Ответить
Де логіка, якщо ефективного, принаймні зі слів зеленського, шмигаля замінили на єрмаківську прокладку свириденко? Хоча зеленський і логіка, та про що це я?
03.01.2026 15:56 Ответить
03.01.2026 15:56 Ответить
прибиральницю призначити міністром освіти,двірника-в нацбанк,охоронця-міністром МО.....це навіть не насмішка,а цинічне знущання і цілеспрямоване знищення інституцій та отраслів
03.01.2026 15:57 Ответить
03.01.2026 15:57 Ответить
незаменима шмаркля, да им всем пора на бамбуковый кол, всем кагалом на майдане
03.01.2026 16:14 Ответить
03.01.2026 16:14 Ответить
Росте Шмигаль, від прем'єра до міністра, потім до віце прем'єра. далі знову прем'єр і так по колу. Дивна кадрова політика. Ефективних керівників усувати, неефективних юзати далі.
03.01.2026 16:18 Ответить
03.01.2026 16:18 Ответить
Пздц
03.01.2026 16:23 Ответить
03.01.2026 16:23 Ответить
Шмигаль - людина Ахметова, був директорим ТЕЦ.
А як людина, попитай у Львові, в банках.
03.01.2026 16:32 Ответить
03.01.2026 16:32 Ответить
Велике перетрахіництво 6-7 пАтужних менеджерів.
Що там з міндічем- цукерманом?
03.01.2026 16:39 Ответить
03.01.2026 16:39 Ответить
Безтолковий ішак грає в шашки шахматними фігурами. В цього бездарного мудака логіка проста, як двері: щось зробити не так, як було і чекати випадкового результату.
03.01.2026 16:40 Ответить
03.01.2026 16:40 Ответить
Шмигаля залишив шмигалити далі.?
03.01.2026 16:50 Ответить
03.01.2026 16:50 Ответить
03.01.2026 17:43 Ответить
03.01.2026 17:43 Ответить
Вже по третьому колу...
А 5...6 потужних менеджерів вже за кордоном менеджерять?
03.01.2026 17:44 Ответить
03.01.2026 17:44 Ответить
Астанавітєсь !
03.01.2026 17:53 Ответить
03.01.2026 17:53 Ответить
Хтось ще не знайомий з єврейськими многоходовочками?
Був Шмигаль премʼєр міністром, потім потер дупою кілька днів стульчик міністра оборони і повернувся туди, звідки вийшов, але вже замом дамочки.
03.01.2026 18:11 Ответить
03.01.2026 18:11 Ответить
Та пох! Зато після кожної такої фрікції можна відосик запостити
03.01.2026 18:21 Ответить
03.01.2026 18:21 Ответить
Лідор не винен. ахметов заборонив звільняти шмигаля💩
03.01.2026 18:17 Ответить
03.01.2026 18:17 Ответить
Можливо дама не тягне,а 1й віце буде знову тягти воза.
03.01.2026 18:40 Ответить
03.01.2026 18:40 Ответить
 
 