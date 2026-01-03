Будуть ротації керівників у сфері безпеки та оборони, але заміна Сирського не передбачається, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.
Про це глава держави сказав під час брифінгу 3 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ротації керівників у сфері безпеки та оборони
"Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, як це я й говорив, ми будемо, я особисто, буде займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни. І, безумовно, будуть ротації всіх, я про це говорив, як і деякі речі відбуваються завдяки моєму підпису, деякі завдяки парламенту",- сказав президент.
Також глава держави розповів, що готуються кадрові зміни в Кабміні. Зокрема, він зазначив, що планується перезавантаження Міністерства оборони, яке розпочнеться після затвердження парламентом нового міністра оборони - Михайла Федорова.
Заміна Сирського не передбачається
Водночас президент зазначив, що не планує звільняти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Сьогодні заміна головкома не передбачається", - заявив Зеленський.
Які кадрові зміни передували?
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
- Також президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
- 3 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем та запропонував йому обійняти посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
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зебіл нічого не придумав окрім перетасувати колоду, переставити тупнів і крадіїв місцями, може так згодиться