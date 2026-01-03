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Будуть ротації керівників у сфері безпеки та оборони, але заміна Сирського не передбачається, - Зеленський

Зеленський: Ротації в секторі безпеки будуть, проте Сирського міняти не планують

Президент Володимир Зеленський анонсував ротації керівників у сфері безпеки та оборони. Однак про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на цей момент не йдеться.

Про це глава держави сказав під час брифінгу 3 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ротації керівників у сфері безпеки та оборони

"Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, як це я й говорив, ми будемо, я особисто, буде займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни. І, безумовно, будуть ротації всіх, я про це говорив, як і деякі речі відбуваються завдяки моєму підпису, деякі завдяки парламенту",- сказав президент.

Також глава держави розповів, що готуються кадрові зміни в Кабміні. Зокрема, він зазначив, що планується перезавантаження Міністерства оборони, яке розпочнеться після затвердження парламентом нового міністра оборони - Михайла Федорова.

Заміна Сирського не передбачається

Водночас президент зазначив, що не планує звільняти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Сьогодні заміна головкома не передбачається", - заявив Зеленський.

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Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28370) ротація (99) ЗСУ (8988) Сирський Олександр (982)
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Топ коментарі
+38
Тому що від Зеленського немає чого сподіватись на розумні дії, він не здатен шось путнє зробить !!!
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03.01.2026 20:52 Відповісти
+36
всі зелені кадри показали провал навіть у сферах, які відповідали їхній професії
зебіл нічого не придумав окрім перетасувати колоду, переставити тупнів і крадіїв місцями, може так згодиться
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03.01.2026 20:51 Відповісти
+32
А ротація солдатів коли буде ? Мясник сирок йому потрібен щоб стабільно просирати фронт і угоду пуйлу.
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03.01.2026 20:50 Відповісти

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