Зеленський спростував чутки про звільнення глави МЗС Сибіги

Президент Володимир Зеленський не планує змінювати міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Про це глава держави повідомив 22 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Змін не планується

"Я не збираюся змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські урядовці та представники Офісу Президента "працюють командно".

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"Виключно чутки"

Президент у День працівників дипломатичної служби наголосив, що з великою повагою ставиться до їхньої (дипломатів - ред.) роботи та Міністерства закордонних справ.

"Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів", - додав Зеленський.

Раніше народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк повідомили, що міністром закордонних справ нібито планують призначити першого заступника Сибіги Сергія Кислицю.

Натомість Сибіга, за даними цих депутатів, мав би очолити посольство України в Польщі.

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