Новости Кадровые изменения в правительстве
Зеленский опроверг слухи об увольнении главы МИД Сибиги

Зеленский и Сибига

Президент Владимир Зеленский не планирует менять министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Об этом глава государства сообщил 22 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Изменений не планируется

"Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра", - сказал Зеленский.

  • Он отметил, что украинские чиновники и представители Офиса Президента "работают командно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация возвращается из США и будет докладывать о переговорах во Флориде, - Зеленский

"Исключительно слухи"

Президент в День работников дипломатической службы подчеркнул, что с большим уважением относится к их (дипломатов. - Ред.) работе и Министерству иностранных дел.

"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", - добавил Зеленский.

  • Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что министром иностранных дел якобы планируют назначить первого заместителя Сибиги Сергея Кислицу.
  • Вместо этого Сибига, по данным этих депутатов, должен возглавить посольство Украины в Польше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о похищении россиянами людей в Сумской области: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС

Зеленский Владимир (23086) МИД (7163) Сибига Андрей (728)
