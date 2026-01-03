Зеленський анонсував нових очільників ОВА у п’яти регіонах України
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень щодо зміни керівництва обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах України, зазначивши, що коло кандидатів уже визначене, а призначення можуть бути погоджені найближчим часом.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Нові очільники ОВА
"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область", - повідомив Зеленський.
Президент зауважив, що коло кандидатур визначене.
"Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати. Слава Україні!", - наголосив президент.
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