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Новини Кадрові зміни
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Зеленський анонсував нових очільників ОВА у п’яти регіонах України

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень щодо зміни керівництва обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах України, зазначивши, що коло кандидатів уже визначене, а призначення можуть бути погоджені найближчим часом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові очільники ОВА

"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область", - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що коло кандидатур визначене.

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"Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати. Слава Україні!", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28370) кадри (330) військові адміністрації (6)
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Топ коментарі
+19
Видимість пАтужного перезавантаження з прицілом на вибори?
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03.01.2026 16:47 Відповісти
+17
Голосуй за Порошенка (а то путін нападьот) - не забув? Я не забув. Зєдя - пішовнах!!!
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03.01.2026 16:40 Відповісти
+13
В регіонах вже 6+ років зеленої владної антиселекції.
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03.01.2026 16:43 Відповісти

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