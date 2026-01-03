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Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем та запропонував йому обійняти посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Зеленський?

Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", - зауважив Зеленський.

Зеленський та Шмигаль
Зеленський та Шмигаль

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Які кадрові зміни передували?

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Шмигаль Денис (4956) Міненерго (1723)
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Топ коментарі
+31
***** в Zельоном борделі вже затрахались змінювати ліжка
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03.01.2026 14:52 Відповісти
+28
новие ліца!
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03.01.2026 14:50 Відповісти
+15
Зупиніть Зеблазня , так як його дії дурно пахнуть для краіни ,
готує , мабуть , капітуляцію 😡
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03.01.2026 14:52 Відповісти

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