Зеленский анонсировал новых руководителей ОВА в пяти регионах Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений по смене руководства областных военных администраций в пяти регионах Украины, отметив, что круг кандидатов уже определен, а назначения могут быть согласованы в ближайшее время.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Новые руководители ОВА
"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по поводу новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что круг кандидатур определен.
"Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать. Слава Украине!" - подчеркнул президент.
місця собі не знаходить
то може, ЗЄля, твоє місце в штурмовиках ?
Не бійся, тебе не битимуть)