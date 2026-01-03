РУС
Зеленский анонсировал новых руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений по смене руководства областных военных администраций в пяти регионах Украины, отметив, что круг кандидатов уже определен, а назначения могут быть согласованы в ближайшее время.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Новые руководители ОВА

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по поводу новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что круг кандидатур определен.

Читайте также: Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. ФОТО

"Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать. Слава Украине!" - подчеркнул президент.

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

Зеленский Владимир (23264) кадры (622) военные администрации (1)
Топ комментарии
+5
Голосуй за Порошенка (а то путін нападьот) - не забув? Я не забув. Зєдя - пішовнах!!!
03.01.2026 16:40 Ответить
+5
В регіонах вже 6+ років зеленої владної антиселекції.
03.01.2026 16:43 Ответить
+5
Видимість пАтужного перезавантаження з прицілом на вибори?
03.01.2026 16:47 Ответить
Голосуй за Порошенка (а то путін нападьот) - не забув? Я не забув. Зєдя - пішовнах!!!
03.01.2026 16:40 Ответить
Де той дураЧок, який написав цей лайнохіт? Де той наріТ, що його радісно волав?
03.01.2026 16:45 Ответить
Писали, що здриснув в Іспанію, як справжній прихильник Шашличного.
03.01.2026 16:54 Ответить
ось він
03.01.2026 16:59 Ответить
03.01.2026 17:06 Ответить
Назначив - звільнив - залишаєш без хліба Малюську
03.01.2026 16:42 Ответить
В регіонах вже 6+ років зеленої владної антиселекції.
03.01.2026 16:43 Ответить
Видимість пАтужного перезавантаження з прицілом на вибори?
03.01.2026 16:47 Ответить
насправді ж чесотка сраки після усунення дь'Єрмака

.
03.01.2026 16:51 Ответить
Гулять так гулять... расстроенный после отставки Ермака пересидент играет по-чапаевски. Ну в шашки, бо гарант(либо перечистил автомат в бункере).
03.01.2026 16:47 Ответить
горюєт ЗЄлічка за дь'Єрмаком,
місця собі не знаходить

то може, ЗЄля, твоє місце в штурмовиках ?

.
03.01.2026 16:53 Ответить
В Кварталі анонс!! Переставляння ліжок і стільців
03.01.2026 16:48 Ответить
дармоїдів міняє на дарможерів?
03.01.2026 16:53 Ответить
Зеленський, а не боїшся знову вийти на стадіон проти Порошенка?
Не бійся, тебе не битимуть)
03.01.2026 16:54 Ответить
ЗЕлено-ЗЕбільного війська прибуває.А що з екс-головами ОВА Кириленко,Гайдаєм,Проніним?Чи зрозуміти,простити і відпустити?
03.01.2026 16:54 Ответить
Хто такі «ми»? І навіщо «ви» тут? Адже навіть у гівна є причина для існування.
03.01.2026 16:58 Ответить
03.01.2026 17:07 Ответить
готовит тех, кто пойдет на подделку бюлетней, в жидовскую пользу
03.01.2026 17:08 Ответить
Чернігівська область в жопі, Одеська в жопі але міняти будемо Тернопільську про яку навіть не чутно (с)
03.01.2026 17:13 Ответить
 
 