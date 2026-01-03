Зеленский анонсировал новых руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений по смене руководства областных военных администраций в пяти регионах Украины, отметив, что круг кандидатов уже определен, а назначения могут быть согласованы в ближайшее время.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Новые руководители ОВА

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по поводу новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что круг кандидатур определен.

"Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать. Слава Украине!" - подчеркнул президент.

