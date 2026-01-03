Большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны, - Прокопенко о Малюке
Знакомство с Василием Малюком состоялось еще до полномасштабного вторжения - на передовой, во время выполнения боевых задач полком "Азов". Уже тогда он произвел впечатление руководителя, который не ограничивается кабинетом, а стремится понять войну изнутри.
Об этом написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ
"Познакомился с Василием Васильевичем еще до полномасштабного вторжения. В начале 2022 года полк "Азов" выполнял боевые и специальные задачи в составе УСКБ (группировка снайперской и контрснайперской борьбы) по всей линии фронта. Наша первая встреча состоялась на Светлодарской дуге, в н.п. Новолуганское Донецкой области. Там дислоцировался азовский пост РЭР (радиоэлектронной разведки). В то время Василий Васильевич занимал должность заместителя Министра внутренних дел (покойного Дениса Монастырского)", - написал он.
Углублялся в детали и изучал вопрос изнутри
Зашли на командный пункт. Среди всех присутствующих высокопоставленных чиновников Василий Васильевич с большим интересом заслушал обстановку и быстро понял, как построена система разведки, каким образом проводится планирование огневого поражения после получения и обработки разведданных. После этого он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые, вроде бы, не входили в сферу его компетенции, что меня приятно удивило. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали и изучают вопросы изнутри, потому что все строится на мелочах.
- Поедем на позиции?
- Поехали! - так просто согласился он.
Приехали на позиции, которые "Азов" освободил в 2019 году, пообщались с хлопцами из смежных подразделений. Попали под артобстрел (Василий Васильевич перенес его с улыбкой на лице). Тогда в глубине души я обрадовался, что такой офицер появился в структуре.
"Знаю, что в Службе безопасности Украины, которую он сейчас возглавляет, работают именно такие принципы и подходы. Василий Васильевич - профессионал, который максимально погружен в детали сложной работы его подчиненных, которая приносит огромную пользу делу защиты Украины. Его порой нестандартные решения и эффективное управление, а также бесспорный авторитет среди личного состава позволяют СБУ успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Для нашего государства большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны", - подчеркнул Прокопенко.
Один из самых эффективных руководителей
"Если измерять компетентность и эффективность работы чиновников по их ККД за год, то, пожалуй, он является одним из самых эффективных руководителей, который делает свою и не только свою работу на высоком уровне. Продолжайте в том же духе, генерал!" - заявил Прокопенко.
Тепер серйозно. Корупцію кришує не Малюк, а його начальник. Малюк просто іноді за командою закриває очі, іноді на наполегливі прохання керівництва робить не зовсім правильні речі. Але не фпкт, що інший на його місці цих речкй не робив би - силові структури - то таки жорстка субординація. Але Малюк все ж таки робить більше користі для держави, а не для керівництва. Наприклад, знищення значної частини флоту кацапів і позбавлення його домінування у Чорному морі - його заслуга. І це лише частина зробленого. Також він не завжди і не все доводить до відома керівництва, коли знає, що це зашкодить українським інтересам. Тобто це не випадок "Чєго ізволітє - готов на всьо". Якщо згодати януковського Якименка, чи уявити на його мімці Поклада, то порівняння буде дуже яскравим. Не думав, що захищатиму Малюка. Але думати потрібно об'єктивними категоріями, а не емоціями, легендами, казками і гарними історіями.
таке трапляється під час війни, коли офіцери гинуть або їх звільняють за невідповідність посаді, а на їх місце ставлять молодих та талановитих
про таку ротацію офіцерів не чули ?
.
військової Гетьманскої
"Партії Залужного-Азова-Третього корпусу"
пішов ! перша п'ятірка вже висловилась заявами Драпатого, Редіса, Білецького, Бутусова...
ЗЄля, прибери ручонки від Військових !
зараз тобі не осінь 2023, коли ти безпідставно звільнив Головнокомандуючого Залужного, Нас. штаба Шапталу та ще 15 генералів та прлковників
.
пора б і тебе замінити - посада штумовика в Азові або в Третій для чотирьох разового ухилянта знайдеться!
.
Ти, гнида, з дЕрьмаком, вже убрали від керівництва СОУ Залужного та купу талановитих генералів яки заважали вам сдати Україну.
Хе-хе... Прокол...
Так тебя могут отправить в тыл руководить центром подготовки молодняка.
Зеленский сейчас бушует с назначениями...
А хто там викручував руки оперАм з НАБУ, які підібрались близько до Єрмака та його кодла - часом не СБУ, може Малюк не знав?
Подібні матеріали свідчать,що Буданов працює над усуненням.Тим більше,вбивство кращого розвідника Д.Кірєєва в самій столиці: Буданов буде вимагати покарання винних, звичайно, через доступ до зе.