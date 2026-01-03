РУС
Большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны, - Прокопенко о Малюке

командир Прокопенко

Знакомство с Василием Малюком состоялось еще до полномасштабного вторжения - на передовой, во время выполнения боевых задач полком "Азов". Уже тогда он произвел впечатление руководителя, который не ограничивается кабинетом, а стремится понять войну изнутри.

Об этом написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Познакомился с Василием Васильевичем еще до полномасштабного вторжения. В начале 2022 года полк "Азов" выполнял боевые и специальные задачи в составе УСКБ (группировка снайперской и контрснайперской борьбы) по всей линии фронта. Наша первая встреча состоялась на Светлодарской дуге, в н.п. Новолуганское Донецкой области. Там дислоцировался азовский пост РЭР (радиоэлектронной разведки). В то время Василий Васильевич занимал должность заместителя Министра внутренних дел (покойного Дениса Монастырского)", - написал он.

Углублялся в детали и изучал вопрос изнутри

Зашли на командный пункт. Среди всех присутствующих высокопоставленных чиновников Василий Васильевич с большим интересом заслушал обстановку и быстро понял, как построена система разведки, каким образом проводится планирование огневого поражения после получения и обработки разведданных. После этого он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые, вроде бы, не входили в сферу его компетенции, что меня приятно удивило. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали и изучают вопросы изнутри, потому что все строится на мелочах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

- Поедем на позиции?

- Поехали! - так просто согласился он.

Приехали на позиции, которые "Азов" освободил в 2019 году, пообщались с хлопцами из смежных подразделений. Попали под артобстрел (Василий Васильевич перенес его с улыбкой на лице). Тогда в глубине души я обрадовался, что такой офицер появился в структуре.

"Знаю, что в Службе безопасности Украины, которую он сейчас возглавляет, работают именно такие принципы и подходы. Василий Васильевич - профессионал, который максимально погружен в детали сложной работы его подчиненных, которая приносит огромную пользу делу защиты Украины. Его порой нестандартные решения и эффективное управление, а также бесспорный авторитет среди личного состава позволяют СБУ успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Для нашего государства большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны", - подчеркнул Прокопенко.

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

Один из самых эффективных руководителей

"Если измерять компетентность и эффективность работы чиновников по их ККД за год, то, пожалуй, он является одним из самых эффективных руководителей, который делает свою и не только свою работу на высоком уровне. Продолжайте в том же духе, генерал!" - заявил Прокопенко.

Читайте: Увольнение Малюка ослабит обороноспособность, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, - Бутусов

Малюк Василий (115) Прокопенко Денис (9)
+11
Але він кришує всю корупцію в Україні
03.01.2026 15:32 Ответить
+11
Дивуюсь Редісу. А про корупцію в країні, яку кришують і очолюють наближені до тіла підлеглі Малюка, він чому не згадав?!
03.01.2026 15:37 Ответить
+7
А купа "талановитих генералів" це м'ясники содолі
03.01.2026 15:36 Ответить
Хто? Прокопенко? 😲
Тепер серйозно. Корупцію кришує не Малюк, а його начальник. Малюк просто іноді за командою закриває очі, іноді на наполегливі прохання керівництва робить не зовсім правильні речі. Але не фпкт, що інший на його місці цих речкй не робив би - силові структури - то таки жорстка субординація. Але Малюк все ж таки робить більше користі для держави, а не для керівництва. Наприклад, знищення значної частини флоту кацапів і позбавлення його домінування у Чорному морі - його заслуга. І це лише частина зробленого. Також він не завжди і не все доводить до відома керівництва, коли знає, що це зашкодить українським інтересам. Тобто це не випадок "Чєго ізволітє - готов на всьо". Якщо згодати януковського Якименка, чи уявити на його мімці Поклада, то порівняння буде дуже яскравим. Не думав, що захищатиму Малюка. Але думати потрібно об'єктивними категоріями, а не емоціями, легендами, казками і гарними історіями.
03.01.2026 15:51 Ответить
Судя по количеству генералов и полковников нуворишей в его системе - Малюк ну очень старательно закрывает глаза и "нужных" направлениях. А судя по делам Червинского и детективов НАБУ - очень старательно фантазирует в некоторых заказах сверху.
03.01.2026 15:56 Ответить
Не без того. Але я не хочу Поклада.
03.01.2026 15:57 Ответить
Є гарна кандидатура Віктора Трєпака, Україна велика країна де є купа достойних і чесних офіцерів, тому заміну Малюка не вважаю проблемою. Якщо він гарно топив російський флот - переведіть його до ВМСУ, якщо він гарно знищував ворожі літаки - переведіть його у СБС, а на посаді Голови СБУ має бути людина яка не допускає переслідування офіцерів НАБУ за бажаннями мафії!
03.01.2026 16:25 Ответить
Ігорьок, ти справді віриш у те, що Зєлєнскій змінився на краще? 😏 Більш-менш нормального Богдана замінив Єрмак, креативноги Гончарука - ніякий Шмигаль, в міру чесного Рябошапку спочатку Венедіктова, а тепер взагалі Кравченко. Ти тенденцію помітив? Зєлєнскій поганих замінює ще гіршими.
03.01.2026 17:14 Ответить
офіцерів-"нуворішів", включно з генералами, зараз повно також в ЗСУ

таке трапляється під час війни, коли офіцери гинуть або їх звільняють за невідповідність посаді, а на їх місце ставлять молодих та талановитих

про таку ротацію офіцерів не чули ?

.
03.01.2026 16:13 Ответить
процес створення

військової Гетьманскої
"Партії Залужного-Азова-Третього корпусу"

пішов ! перша п'ятірка вже висловилась заявами Драпатого, Редіса, Білецького, Бутусова...

ЗЄля, прибери ручонки від Військових !
зараз тобі не осінь 2023, коли ти безпідставно звільнив Головнокомандуючого Залужного, Нас. штаба Шапталу та ще 15 генералів та прлковників

.
03.01.2026 16:27 Ответить
люди з ружжами усталі від твого чотирьох річного самодурного бєспрєдєла на посаді верховного головнокомандувача.

пора б і тебе замінити - посада штумовика в Азові або в Третій для чотирьох разового ухилянта знайдеться!

.
03.01.2026 16:32 Ответить
Ви забули що Білецький-Редіс-Третя штурмова це Аваков, очільник однієї з найпотужніших (нарко) мафіозних груп в Україні і Залужний навряд чи з ними об'єднається
03.01.2026 16:34 Ответить
Дурак ? Чи .... ?
03.01.2026 16:44 Ответить
Zелена паскуда, не тягни свої липки ручонки крадія до Малюка.
Ти, гнида, з дЕрьмаком, вже убрали від керівництва СОУ Залужного та купу талановитих генералів яки заважали вам сдати Україну.
03.01.2026 15:32 Ответить
А купа "талановитих генералів" це м'ясники содолі
Та знаємо, знаємо! Кацапота ненавидить Залужного.
03.01.2026 16:11 Ответить
Таварісчь Пєров! В українській мові ім'я В'ячеслав пишеться з апострофом.
Хе-хе... Прокол...
03.01.2026 16:33 Ответить
Ти впевнений що здавати, мені здається що скоріше підходить слово продавати
03.01.2026 16:21 Ответить
Починають виповзати і стогнати його сраколизи.
03.01.2026 15:37 Ответить
Может кто слышал подобное в сторону назначения Буданова? Завистники, емае...
03.01.2026 15:37 Ответить
ето другоє
03.01.2026 15:42 Ответить
Не на часі
03.01.2026 16:00 Ответить
Що твориться в цій державі,до добра далеко
03.01.2026 15:46 Ответить
воно твориться з 1991го року . коли до керівництва прийшала комуняцко -олігархічна мафія у вигліді Кравчука а потм кучмарика
03.01.2026 15:53 Ответить
Ржунімагу))))
03.01.2026 15:51 Ответить
Редис, аккуратнее.
Так тебя могут отправить в тыл руководить центром подготовки молодняка.
Зеленский сейчас бушует с назначениями...
03.01.2026 15:54 Ответить
Ага, а тебе на його місце..., керувати корпусом "Азов" і тримати лінію фронту...
03.01.2026 16:00 Ответить
Або Зеленський прийме пропозицію очолити гурток самодіяльності довічно увʼязнених за державну зраду «Барак 95».
03.01.2026 16:36 Ответить
Ну якщо "...такого компетентного та відданого країні...", то хто дозволив красти сотні мільярдів доларів у державі, яка "стікає кров'ю" під час війни різним міндичам, цукерманам (список занадто довго перераховувати)? Варіант тільки один з двох: або не компетентний, або "в долі, забруднив руки". А може це не стосується безпеки держави - ну, ну?
А хто там викручував руки оперАм з НАБУ, які підібрались близько до Єрмака та його кодла - часом не СБУ, може Малюк не знав?
03.01.2026 16:01 Ответить
У офіцера СБУ, тим більш генерала честь або є, або нема - трохи, частково або наполовину не буває.
03.01.2026 16:06 Ответить
Навіщо посилав на Буданова, думав,що пройде,як з Червінським.
Подібні матеріали свідчать,що Буданов працює над усуненням.Тим більше,вбивство кращого розвідника Д.Кірєєва в самій столиці: Буданов буде вимагати покарання винних, звичайно, через доступ до зе.
03.01.2026 16:04 Ответить
І ти Прокопенко? …проти наймудрішого.
03.01.2026 16:30 Ответить
До чого це?
03.01.2026 16:34 Ответить
Да,да,офигеть какой эффективный,кто кроме него мог эффективно не замечать,как казнокрады спокойно переправляют двушки на мосцкву,а в раде сидит агент сивковича и с помощью конвертов проталкивает переписанные у путина законы.
03.01.2026 17:07 Ответить
 
 