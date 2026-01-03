Большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны, - Прокопенко о Малюке

Знакомство с Василием Малюком состоялось еще до полномасштабного вторжения - на передовой, во время выполнения боевых задач полком "Азов". Уже тогда он произвел впечатление руководителя, который не ограничивается кабинетом, а стремится понять войну изнутри.

Об этом написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Познакомился с Василием Васильевичем еще до полномасштабного вторжения. В начале 2022 года полк "Азов" выполнял боевые и специальные задачи в составе УСКБ (группировка снайперской и контрснайперской борьбы) по всей линии фронта. Наша первая встреча состоялась на Светлодарской дуге, в н.п. Новолуганское Донецкой области. Там дислоцировался азовский пост РЭР (радиоэлектронной разведки). В то время Василий Васильевич занимал должность заместителя Министра внутренних дел (покойного Дениса Монастырского)", - написал он.

Углублялся в детали и изучал вопрос изнутри

Зашли на командный пункт. Среди всех присутствующих высокопоставленных чиновников Василий Васильевич с большим интересом заслушал обстановку и быстро понял, как построена система разведки, каким образом проводится планирование огневого поражения после получения и обработки разведданных. После этого он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые, вроде бы, не входили в сферу его компетенции, что меня приятно удивило. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали и изучают вопросы изнутри, потому что все строится на мелочах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замена Василия Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины, - Билецкий

- Поедем на позиции?

- Поехали! - так просто согласился он.

Приехали на позиции, которые "Азов" освободил в 2019 году, пообщались с хлопцами из смежных подразделений. Попали под артобстрел (Василий Васильевич перенес его с улыбкой на лице). Тогда в глубине души я обрадовался, что такой офицер появился в структуре.

"Знаю, что в Службе безопасности Украины, которую он сейчас возглавляет, работают именно такие принципы и подходы. Василий Васильевич - профессионал, который максимально погружен в детали сложной работы его подчиненных, которая приносит огромную пользу делу защиты Украины. Его порой нестандартные решения и эффективное управление, а также бесспорный авторитет среди личного состава позволяют СБУ успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Для нашего государства большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны", - подчеркнул Прокопенко.

Читайте также: Возможное увольнение Малюка станет подарком Путину, - Ярош

Один из самых эффективных руководителей

"Если измерять компетентность и эффективность работы чиновников по их ККД за год, то, пожалуй, он является одним из самых эффективных руководителей, который делает свою и не только свою работу на высоком уровне. Продолжайте в том же духе, генерал!" - заявил Прокопенко.

Читайте: Увольнение Малюка ослабит обороноспособность, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, - Бутусов