Велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни, - Прокопенко про Малюка

Знайомство з Василем Малюком відбулося ще до повномасштабного вторгнення — на передовій, під час виконання бойових завдань полком "Азов". Уже тоді він справив враження керівника, який не обмежується кабінетом, а прагне зрозуміти війну зсередини.

Про це написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко, повідомляє Цензор.НЕТ

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"Познайомився з Василем Васильовичем ще до повномасштабного вторгнення. На початку 2022 року полк "Азов" виконував бойові та спеціальні задачі в складі УСКБ (угрупування снайперської та контрснайперської боротьби) по всій лінії фронту. Наша перша зустріч відбулася на Світлодарській дузі, в н.п. Новолуганське Донецької області. Там дислокувався азовський пост РЕР (радіоелектронної розвідки). На той час Василь Васильович займав посаду заступника Міністра внутрішніх справ (покійного Дениса Монастирського)", - написав він.

Заглиблювався в деталі і вивчав питання зсередини

Зайшли на командний пункт. Серед усіх присутніх високопосадовців Василь Васильович із великим зацікавленням заслухав обстановку та швидко зрозумів, як побудована система розвідки, яким чином проводиться планування вогневого ураження після отримання та обробки розвідданих. Після цього він ставив фахові питання по військовій справі, які наче б не в сфері його компетенції, що мене приємно здивувало. Мені імпонують керівники, які заглиблюються в деталі і вивчають питання зсередини, бо все будується на дрібницях.

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– Поїдемо на позиції?

– Поїхали! — так просто погодився він.

Приїхали на позиції, які "Азов" звільнив у 2019 році, поспілкувалися з хлопцями із суміжних підрозділів. Потрапили під артобстріл (Василь Васильович переніс його з посмішкою на обличчі). Тоді в глибині душі я зрадів, що такий офіцер зʼявився в структурі.

"Знаю, що в Службі безпеки України, яку він нині очолює, працюють саме такі принципи та підходи. Василь Васильович — професіонал, який максимально занурений в деталі складної роботи його підлеглих, котра приносить величезну користь справі захисту України. Його подекуди нестандартні рішення та ефективне управління, а також беззаперечний авторитет серед особового складу дозволяють СБУ успішно виконувати поставлені перед ними завдання. Для нашої держави велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни", - наголосив Прокопенко.

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Один із найефективніших керівників

"Якщо вимірювати компетентність та ефективність роботи посадовців по їх ККД за рік, то, мабуть, він є одним із найефективніших керівників, який робить свою і не лише свою роботу на високому рівні. Продовжуйте в тому ж дусі, пане генерал!", - заявив Прокопенко.

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