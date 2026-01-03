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Кислиця стане першим заступником керівника ОП, - Зеленський

Сергій Кислиця стане першим заступником голови ОП

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

Про це в соцмережах повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова посада Кислиці

"Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента", - розповів Зеленський.

Водночас Кислиця, за словами президента, продовжить роботу і в переговорному процесі.

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Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Кислиця Сергій (230) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+11
при зелених ОПа більше має вплив на дипломатію, ніж саме МЗС.
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03.01.2026 19:55 Відповісти
+7
Кіслиця супер дипломат, його пряме призначення бути иіністром МЗС.
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03.01.2026 19:47 Відповісти
+6
В МЗС не керують зовнішньою політикою, а в Генштабі військами. Все керівництво в ОПі, допоки клоуни не цирку.
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03.01.2026 19:57 Відповісти

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