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Кислиця стане першим заступником керівника ОП, - Зеленський
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.
Про це в соцмережах повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Нова посада Кислиці
"Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента", - розповів Зеленський.
Водночас Кислиця, за словами президента, продовжить роботу і в переговорному процесі.
Які кадрові зміни передували?
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
Топ коментарі
+11 Rino Rino
показати весь коментар03.01.2026 19:55 Відповісти Посилання
+7 Nika Vesela
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+6 Pan Lipko
показати весь коментар03.01.2026 19:57 Відповісти Посилання
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