Кислица станет первым заместителем руководителя ОП, — Зеленский

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем главы Офиса президента.

Об этом в соцсетях сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Новая должность Кислицы

"Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента", - рассказал Зеленский.

В то же время Кислица, по словам президента, продолжит работу и в переговорном процессе.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

