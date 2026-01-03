РУС
Кислица станет первым заместителем руководителя ОП, — Зеленский

Сергей Кислица станет первым заместителем главы ОП

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем главы Офиса президента.

Об этом в соцсетях сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Новая должность Кислицы

"Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента", - рассказал Зеленский.

В то же время Кислица, по словам президента, продолжит работу и в переговорном процессе.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Автор: 

Зеленский Владимир (23264) Кислица Сергей (198) Офис Президента (1892)
+3
Кіслиця супер дипломат, його пряме призначення бути иіністром МЗС.
03.01.2026 19:47 Ответить
В МЗС не керують зовнішньою політикою, а в Генштабі військами. Все керівництво в ОПі, допоки клоуни не цирку.
03.01.2026 19:57 Ответить
Дипломат зам, генерал очільник муй пойми якої структури з офіційно мутними повноваженнями. Ну шо тут казати ще про зе кадрову політику
03.01.2026 19:47 Ответить
Не набридло вже ліжка у борделі переставляти, їдь краще в чергову тур поїздку, менше шкоди
03.01.2026 19:50 Ответить
Скоротив би вже посаду міністра закордонних справ раз Кислиця буде займатись дипломатичною роботою.Навіщо тоді Сибіга,який і при Єрмакові був як п'яте колесо до воза.Буде якась економія для бюджету.
03.01.2026 19:52 Ответить
Та включай вже в ОП ВР та КМ повним складом.
03.01.2026 19:56 Ответить
Він що вирішив з офісу створити міні кабмін?)То нехай уже розжене всі міністерства та відомства. Зі своїм офісом і сам з усім впорається.
03.01.2026 19:58 Ответить
Та пофіг, всі ці твої наложниці, то твої проблеми.
03.01.2026 20:01 Ответить
Якщо Буд.не звільнить ідіозних осіб з оп,які вірою в правдою служили ермаку,означатиме,що ермаківщина надалі керує країною.
03.01.2026 20:07 Ответить
zельона Оманська дічь
03.01.2026 20:10 Ответить
Він лише ставить перед фактом. Звільнити, призначити, цього туди, того сюди... Не "царська" справа пояснити людям сенс у цьому всьому. Може й сам не до кінця розуміє, але особисті забаганки, для нього вищі за здоровий глузд, закони та Конституцію.
03.01.2026 20:12 Ответить
03.01.2026 20:15 Ответить
Два в одному - не закисло?
03.01.2026 20:20 Ответить
 
 