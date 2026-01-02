РУС
3 353 10

Увольнение Дейнеко может быть связано с наличием вопросов по миллиардным военным закупкам через ГПСУ, - Железняк

Увольнение главы ГПСУ: Железняк напомнил о миллиардных расходах и кейсе Миндича

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал анонсированную президентом Владимиром Зеленским замену главы Госпогранслужбы, которая ожидается в ближайшее время.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оооо, господина Дайнеко увольняют с поста главы пограничной службы. Давно пора. Правда интересно, кто же все-таки даст ответ обществу и ВСК о выезде Миндича с талоном "К", или что же там случилось со 100+ млрд грн на военные закупки, которые прошли в прошлом году так быстро через ГПСУ", - написал парламентарий.

Железняк предполагает, что увольнение Дейнеко с должности главы ГПСУ может быть связано с наличием вопросов по вышеупомянутым закупкам. 

"И не связана ли такая быстрая и резкая замена с тем, что не только у общества и СМИ есть вопросы по этим закупкам?", - задался вопросом парламентарий.

Читайте также: Закупки Минобороны через ГПСУ привели к дебиторской задолженности на 26,5 млрд грн и нарушению сроков поставок на 1,7 млрд грн, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Человек Ермака 

Кроме этого, нардеп добавил, что Дейнеко был "на 110% человеком" экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Один из немногих, кто до конца его не предал и был на его стороне... Демонстративно показывая до последнего свою лояльность. Даже после уже увольнения Али-Бабы. Точнее привел его некий Слюсарев (куратор Харьковщины от СН когда-то) через Трофимова, но потом присягнул Ермаку на верность. Поэтому, думаю, тоже очень показательно, остается ли влияние Ермака на систему или нет", - пишет Железняк.

Что предшествовало

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

Читайте также: Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ в ближайшее время: Дейнеко будет в МВД (дополнено)

Автор: 

+11
Для них покарання це або послом в багаті країни, або звільнення. І все!
02.01.2026 20:57 Ответить
+8
Ну так дейнка грошики собі намолотив, можна і піти зі спокійною совістю (чого не затримали?) тепер інший прийде, голодний.
02.01.2026 20:44 Ответить
+5
Чи буде підозра Алі-Бабі Андрійовичу Єрмаку?Піатора місяця як звільнений і тихо.Якщо за ним нічого нема,то за що звільнений? Якщо звільнений,то значить щось є за що.
02.01.2026 20:59 Ответить
Сегодня у пана Касьянова есть повод - выпить....
02.01.2026 20:53 Ответить
У Великій Британії ось ось з"явиться вакансія.
02.01.2026 21:53 Ответить
Умеров, в прошлом году перекинул со счетов МО на счета погранслужбы порядка 45 млрд. гривен, мотивируя это тем, шо у дейнеки есть выходы за бугром на производителей оружия. Еще тогда написал, шо у них есть свои "тропы" по ныканью бабла.
02.01.2026 21:23 Ответить
Більше схоже на те що це покарання за прохід дрг на сумщину одне з контробаса долю інше з кацапами воювать можуть і вбити
02.01.2026 21:35 Ответить
Дейнека
як там проживають
міндічі, сахарМани, Юзіки?
певно дуже ********. Нє?
02.01.2026 21:46 Ответить
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей! Мабуть цю пісню співав Сергій Д., на кордоні тримаючи його завітний талон "К" у руках.
02.01.2026 21:52 Ответить
Та й щодо потоку втікачів призовного віку мають бути питання до славних прикордонників.
02.01.2026 21:56 Ответить
 
 