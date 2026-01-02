Увольнение Дейнеко может быть связано с наличием вопросов по миллиардным военным закупкам через ГПСУ, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал анонсированную президентом Владимиром Зеленским замену главы Госпогранслужбы, которая ожидается в ближайшее время.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оооо, господина Дайнеко увольняют с поста главы пограничной службы. Давно пора. Правда интересно, кто же все-таки даст ответ обществу и ВСК о выезде Миндича с талоном "К", или что же там случилось со 100+ млрд грн на военные закупки, которые прошли в прошлом году так быстро через ГПСУ", - написал парламентарий.

Железняк предполагает, что увольнение Дейнеко с должности главы ГПСУ может быть связано с наличием вопросов по вышеупомянутым закупкам.

"И не связана ли такая быстрая и резкая замена с тем, что не только у общества и СМИ есть вопросы по этим закупкам?", - задался вопросом парламентарий.

Человек Ермака

Кроме этого, нардеп добавил, что Дейнеко был "на 110% человеком" экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Один из немногих, кто до конца его не предал и был на его стороне... Демонстративно показывая до последнего свою лояльность. Даже после уже увольнения Али-Бабы. Точнее привел его некий Слюсарев (куратор Харьковщины от СН когда-то) через Трофимова, но потом присягнул Ермаку на верность. Поэтому, думаю, тоже очень показательно, остается ли влияние Ермака на систему или нет", - пишет Железняк.

Что предшествовало

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

