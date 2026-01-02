Звільнення Дейнека може бути пов’язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував анонсовану президентом Володимиром Зеленським заміну голови Держприкордонслужби, яка очікується найближчим часом.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Оооо, пана Дайнеку звільняють з очільника прикордонної служби. Давно час. Правда цікаво, хто ж все ж таки надасть відповідь суспільству і ТСК про виїзд Міндіча з талоном "К", чи що ж там сталося з 100+ млрд грн на військові закупівлі, які пройшли в минулому році так швидко через ДПСУ", - написав парламентар.

Железняк припускає, що звільнення Дейнеки з посади голови ДПСУ може бути пов'язане із наявністю питань щодо вищезгаданих закупівель.

"І чи не повʼязана така швидка і різка заміна, з тим, що не тільки у суспільства та ЗМІ є питання по цим закупівлям?" - задався питанням парламентар.

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Людина Єрмака

Крім цього, нардеп додав, що Дейнеко був "на 110% людиною" ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Один з небагатьох, хто до остаточного його не зрадив і був на його боці…. Демонстративно показуючи до останнього свою лояльність. Навіть після вже звільнення Алі-Баби. Точніше привів його такий собі Слюсарєв (куратор Харківщини від СН колись) через Трофімова, але потім присягнул Єрмаку на вірність.Тож, думаю теж дуже показово, чи залишається вплив Єрмака на систему чи ні", - пише Железняк.

Що передувало

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.

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