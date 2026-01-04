Зеленський і Клименко визначили кандидатури на посаду нового очільника ДПСУ: Призначення відбудеться незабаром

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої, серед іншого, визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів.

"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", - зазначив президент.

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Також Зеленський повідомив, що разом із Клименком вони визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.

"Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!" - додав він.

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