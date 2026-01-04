Зеленський і Клименко визначили кандидатури на посаду нового очільника ДПСУ: Призначення відбудеться незабаром
Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої, серед іншого, визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів.
"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", - зазначив президент.
Також Зеленський повідомив, що разом із Клименком вони визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.
"Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!" - додав він.
Що передувало
- Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
- 4 січня голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.
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