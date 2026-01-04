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Зеленський і Клименко визначили кандидатури на посаду нового очільника ДПСУ: Призначення відбудеться незабаром

Зеленський і Клименко визначили кандидатури на посаду нового очільника ДПСУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої, серед іншого, визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів.

"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", - зазначив президент.

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Також Зеленський повідомив, що разом із Клименком вони визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.

"Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!" - додав він.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
  • 4 січня голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6810) Зеленський Володимир (28388) Клименко Ігор (617)
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Топ коментарі
+7
Потужна робота , як же тяжко працює вся команда в надтяжких умовах ..Не можу стримати сліз ..
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04.01.2026 15:50 Відповісти
+6
Круговорот ліжок в опі
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04.01.2026 16:14 Відповісти
+4
ДПСУ має бути передано в ЗСУ.
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04.01.2026 15:52 Відповісти

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