Дейнеко призначається радником голови МВС та після реабілітації очолить бойовий підрозділ ДПСУ, - Клименко
Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Генерал Дейнеко залишиться у строю та продовжить службу
"Водночас військової справи він не полишає. Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки", - уточнив він.
На посаді радника Клименко очікує від Дейнеко експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.
"Крім того, Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби. Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", - додав Клименко.
Що передувало
- Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
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Бо, як керує імбецил дейнеко відомо всій країні!
Чи, то підрозділ на кордоні з недружньою мадярією?
Тоді, зовсім інша справа!
Контрабас, ухилянти. Все як вміє дегенерат дейнеко.