Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко

Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко.

Генерал Дейнеко останется в строю и продолжит службу

"В то же время он не покидает военную службу. Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Цени как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения", - уточнил он.

На посту советника Клименко ожидает от Дейнеко экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.

"Кроме того, Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы. Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны", - добавил Клименко.

Что предшествовало

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

