Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко
Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Генерал Дейнеко останется в строю и продолжит службу
"В то же время он не покидает военную службу. Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Цени как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения", - уточнил он.
На посту советника Клименко ожидает от Дейнеко экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.
"Кроме того, Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы. Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны", - добавил Клименко.
Что предшествовало
- Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
Бо, як керує імбецил дейнеко відомо всій країні!
Чи, то підрозділ на кордоні з недружньою мадярією?
Тоді, зовсім інша справа!
Контрабас, ухилянти. Все як вміє дегенерат дейнеко.
Як відомо, найбоєздатніші підрозділи Держприкордонслужби зосереджені на найважливішому західному кордоні, де щоденно ведуться запеклі бої з армією ухилинтів, які прагнуть за будь яку ціну накивати п'ятами з країни мрій зелених покидьків. Саме на цей напрямок і буде направлений цей діяч з унікальним багаторічним корупційним досвідом!