Новости Кадровые изменения
3 140 26

Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко

дейнеко

Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Генерал Дейнеко останется в строю и продолжит службу

"В то же время он не покидает военную службу. Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Цени как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения", - уточнил он.

Читайте также: Увольнение Дейнеки может быть связано с наличием вопросов по миллиардным военным закупкам через ГПСУ, - Железняк

На посту советника Клименко ожидает от Дейнеко экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.

"Кроме того, Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы. Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны", - добавил Клименко.

Что предшествовало

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

Читайте также: Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ в ближайшее время: Дейнеко будет в МВД (дополнено)

Автор: 

Дейнеко Сергей (86) Клименко Игорь (451)
Топ комментарии
+22
А де ж цей паркетний вояка перевоювався ,що потребує " відновлення ".
показать весь комментарий
04.01.2026 12:50 Ответить
+17
Дейнеко має йти під суд, за кримінальні злочини! Якщо влада не зможе забезпечити правосуддя, правосуддя само забезпечить покарання!
показать весь комментарий
04.01.2026 12:51 Ответить
+15
Нервова робота перевозить контрабас і ухилянтів .
показать весь комментарий
04.01.2026 12:52 Ответить
Касьянов ставить лайк
показать весь комментарий
04.01.2026 12:47 Ответить
Ігорьок, ти ще дотепер не зрозумів, що ніякий Дейнеко, чи будь-хто інший із зеленої обойми, навіть той самий Баканов під суд не піде, доки Зєлєнскій - президент?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:06 Ответить
Він написав має..... Зелені гниди всі мають йти під суд... Інша справа що в Україні цього ніколи не буде бо тут тотальна корупція.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:50 Ответить
генерал був непаркетним полковником , але система МВС це в першу чергу нахапати грошей , і виконувати накази вищого командування
показать весь комментарий
04.01.2026 13:48 Ответить
Був ,тай загув.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:55 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 14:00 Ответить
Це тільки в "країні мрії" Зеленского, а тепер вже в "країні чудес", під час війни бойові генерали стають послами, секретарями, радниками...і тд.
показать весь комментарий
04.01.2026 12:50 Ответить
Його підлеглі на сумщині село здали.Чудовий керівник .
показать весь комментарий
04.01.2026 12:51 Ответить
Тобто, особистий склад, бойового підрозділу дпсу, то білет в один кінець?
Бо, як керує імбецил дейнеко відомо всій країні!
Чи, то підрозділ на кордоні з недружньою мадярією?
Тоді, зовсім інша справа!
Контрабас, ухилянти. Все як вміє дегенерат дейнеко.
показать весь комментарий
04.01.2026 12:51 Ответить
Без зашкварів не назначабють,бо буде неконтрольований
показать весь комментарий
04.01.2026 13:03 Ответить
Реабілітація після його відсотків?
показать весь комментарий
04.01.2026 13:01 Ответить
Просто перетасовують колоду
показать весь комментарий
04.01.2026 13:05 Ответить
Отже посилюють структуру криміналом😏
показать весь комментарий
04.01.2026 13:12 Ответить
Цікаво ,скільки у нього міільйонів $? Бо по декларації воно ,бідний як'' церковна миш''🤮😡
показать весь комментарий
04.01.2026 13:18 Ответить
Та того зрадника треба посадити на років 20!Саме він випускав за кордон зрадників і злодіїв..Тепер воно буде там шось радити..
показать весь комментарий
04.01.2026 13:19 Ответить
після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби Джерело: https://censor.net/ua/n3593748

Як відомо, найбоєздатніші підрозділи Держприкордонслужби зосереджені на найважливішому західному кордоні, де щоденно ведуться запеклі бої з армією ухилинтів, які прагнуть за будь яку ціну накивати п'ятами з країни мрій зелених покидьків. Саме на цей напрямок і буде направлений цей діяч з унікальним багаторічним корупційним досвідом!
показать весь комментарий
04.01.2026 13:32 Ответить
Наші рідні на передку 4 тий рік - поранення, контузії і ніхто на відновлення особо не відправляє. А цей паркетний генерал пропустив через своє відомство 100 млрд. гривен, скинули на якусь закордонну фірму "рога і копита" і кінці в воду. НАБУ ви де там?
показать весь комментарий
04.01.2026 13:39 Ответить
Друзі, давайте привітаємо нового Голову Державної прикордонної служби генерала-моряка-розвідника Цяцкуна Дениса Петровича.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:45 Ответить
ще одне таке , вебер , прикордонники зрозуміють
показать весь комментарий
04.01.2026 13:55 Ответить
ЗЕленський виводить з під удару Дейнеко як в свій час вивів дружка Баканова.Заслуга командувача ДПСУ в тому що він дав можливість,знову,для друзів ЗЕленського Міндіча та Цукермана безперешкодно пройти державний кордон.Своїх не покидаємо.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:08 Ответить
Цього дейнеку сліпого виродка на фронт рядовим
показать весь комментарий
04.01.2026 14:31 Ответить
А ще краще розстріляти як зрадника і ворога. Нічого всьому свій час
показать весь комментарий
04.01.2026 14:35 Ответить
Бідний втомився від війни може в Буковель їздить,блТь слів немає
показать весь комментарий
04.01.2026 14:41 Ответить
 
 