Зеленський призначив Валерія Вавринюка т.в.о. голови ДПСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в указі глави держави №10/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Призначення Вавринюка

"Першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.

Також указом №9/2026 Зеленський звільнив Сергія Дейнеко з посади голови Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої, серед іншого, визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України.

Що передувало

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.

4 січня голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.

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