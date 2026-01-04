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Зеленський призначив Валерія Вавринюка т.в.о. голови ДПСУ

Вавринюк очолив ДПСУ в статусі тимчасового виконувача обов’язків

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в указі глави держави №10/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Призначення Вавринюка 

"Першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.

Також указом №9/2026 Зеленський звільнив Сергія Дейнеко з посади голови Державної прикордонної служби України. 

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої, серед іншого, визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішній справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
  • 4 січня голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України.

Читайте також: Зеленський і Клименко визначили кандидатури на посаду нового очільника ДПСУ: Призначення відбудеться незабаром

 

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6810) Зеленський Володимир (28388)
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Топ коментарі
+37
ДПСУ це повністю корумпована структура яка потребує повної зачистки та люстрації.
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04.01.2026 17:52 Відповісти
+27
Міністром ДПСУ станеш???!!!!

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04.01.2026 17:50 Відповісти
+23
погони як в наполеона
вони там усі таки прикоцані?
шо за пшонка-стайл???😁
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04.01.2026 17:50 Відповісти

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