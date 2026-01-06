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Пять суток блуждал по горам при попытке незаконно перейти в Румынию: в Карпатах спасен мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В воскресенье вечером пограничники отдела "Шибени" Черновицкого отряда получили информацию от Нацполиции о мужчине, который заблудился в Карпатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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В Карпатах спасли мужчину, который пять суток пробирался горами в Румынию

Детали операции

Неизвестный обратился на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области и не может самостоятельно передвигаться.

Поисковая операция длилась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину на снегу среди леса. Ему помогли спуститься с горы, накормили, напоили горячим чаем и дали возможность согреться.

Мужчина, 30-летний житель Днепропетровской области, признался, что пять суток путешествовал по Карпатам и планировал незаконно добраться до Румынии, не осознавая сложности маршрута.

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В Карпатах спасли мужчину, который пять суток пробирался горами в Румынию

За попытку пересечения границы вне пунктов пропуска на него составили протокол по ст. 204-1 КУоАП. Суд определит его дальнейшую судьбу.

Пограничники напоминают, что незаконное пересечение границы опасно для жизни и здоровья.

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Автор: 

Госпогранслужба (7219) Карпаты (306) уклонисты (1395)
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Топ комментарии
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Ведмеді прошляпили...
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06.01.2026 14:55 Ответить
+3
А то ні. Закон - це стіна, яку можна перелізти тільки якщо собі під ноги покласти щось. От в кого нема що підкласти, тих закон спиняє.
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06.01.2026 15:20 Ответить
+2
"Прикордонники нагадують, що незаконне перетинання кордону є небезпечним для життя і здоров'я" - а от законне, то інша річ. Але шо ж...
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06.01.2026 14:55 Ответить

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