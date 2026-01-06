Пять суток блуждал по горам при попытке незаконно перейти в Румынию: в Карпатах спасен мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В воскресенье вечером пограничники отдела "Шибени" Черновицкого отряда получили информацию от Нацполиции о мужчине, который заблудился в Карпатах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали операции
Неизвестный обратился на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области и не может самостоятельно передвигаться.
Поисковая операция длилась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину на снегу среди леса. Ему помогли спуститься с горы, накормили, напоили горячим чаем и дали возможность согреться.
Мужчина, 30-летний житель Днепропетровской области, признался, что пять суток путешествовал по Карпатам и планировал незаконно добраться до Румынии, не осознавая сложности маршрута.
За попытку пересечения границы вне пунктов пропуска на него составили протокол по ст. 204-1 КУоАП. Суд определит его дальнейшую судьбу.
Пограничники напоминают, что незаконное пересечение границы опасно для жизни и здоровья.
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