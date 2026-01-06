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Мужчина спрятался в "тайнике" грузовика, чтобы выехать в Польшу: на Волыни раскрыта схема переправки, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Ягодин" пограничники совместно с СБУ предотвратили незаконную переправку мужчины призывного возраста через государственную границу Украины в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как отмечается, во время углубленного досмотра грузового автомобиля украинской регистрации правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике 24-летнего мужчину.

По данным следствия, незаконную переправку за денежное вознаграждение организовал 29-летний житель Волынской области, который управлял транспортным средством. Водителя задержали и сообщили ему о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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гпсу
гпсу

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении мужчины, который пытался незаконно пересечь границу, пограничники составили административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Окончательное решение о наказании будет принимать суд.

Мероприятия проводились при участии сотрудников СБУ, пограничников, полиции и под процессуальным руководством Ковельской окружной прокуратуры.

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Госпогранслужба (7218) уклонисты (1395) Волынская область (1111)
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Топ комментарии
+7
А на Сумщині зайшли сотня орків просто так і їх ніхто не чув бачив як вони пройшли, питання, чому там такі не стоять прикордонники?
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06.01.2026 12:20 Ответить
+6
Западный кордон на замке, осталось разобраться на восточном направлении,где путинцы все просачиваются и просачиваются.
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06.01.2026 12:16 Ответить
+6
Там кулі, а тут гроші...
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06.01.2026 12:36 Ответить

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