Мужчина спрятался в "тайнике" грузовика, чтобы выехать в Польшу: на Волыни раскрыта схема переправки, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В пункте пропуска "Ягодин" пограничники совместно с СБУ предотвратили незаконную переправку мужчины призывного возраста через государственную границу Украины в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, во время углубленного досмотра грузового автомобиля украинской регистрации правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике 24-летнего мужчину.
По данным следствия, незаконную переправку за денежное вознаграждение организовал 29-летний житель Волынской области, который управлял транспортным средством. Водителя задержали и сообщили ему о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении мужчины, который пытался незаконно пересечь границу, пограничники составили административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Окончательное решение о наказании будет принимать суд.
Мероприятия проводились при участии сотрудников СБУ, пограничников, полиции и под процессуальным руководством Ковельской окружной прокуратуры.
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