Чоловік сховався в "тайнику" вантажівки, щоб виїхати до Польщі: на Волині викрито схему переправлення, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники спільно зі СБУ запобігли незаконному переправленню чоловіка призовного віку через державний кордон України до Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, під час поглибленого огляду вантажного автомобіля української реєстрації правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику 24-річного чоловіка.
За даними слідства, незаконне переправлення за грошову винагороду організував 29-річний житель Волинської області, який керував транспортним засобом. Водія затримали та повідомили йому про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, прикордонники склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.
Заходи проводилися за участі співробітників СБУ, прикордонників, поліції та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.
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