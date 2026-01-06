Чоловік сховався в "тайнику" вантажівки, щоб виїхати до Польщі: на Волині викрито схему переправлення, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники спільно зі СБУ запобігли незаконному переправленню чоловіка призовного віку через державний кордон України до Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Як зазначається, під час поглибленого огляду вантажного автомобіля української реєстрації правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику 24-річного чоловіка.

За даними слідства, незаконне переправлення за грошову винагороду організував 29-річний житель Волинської області, який керував транспортним засобом. Водія затримали та повідомили йому про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, прикордонники склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

Заходи проводилися за участі співробітників СБУ, прикордонників, поліції та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

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