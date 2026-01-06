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Чоловік сховався в "тайнику" вантажівки, щоб виїхати до Польщі: на Волині викрито схему переправлення, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники спільно зі СБУ запобігли незаконному переправленню чоловіка призовного віку через державний кордон України до Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Як зазначається, під час поглибленого огляду вантажного автомобіля української реєстрації правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику 24-річного чоловіка.

За даними слідства, незаконне переправлення за грошову винагороду організував 29-річний житель Волинської області, який керував транспортним засобом. Водія затримали та повідомили йому про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

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дпсу

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, прикордонники склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

Заходи проводилися за участі співробітників СБУ, прикордонників, поліції та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6813) ухилянти (1466) Волинська область (991)
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Топ коментарі
+7
А на Сумщині зайшли сотня орків просто так і їх ніхто не чув бачив як вони пройшли, питання, чому там такі не стоять прикордонники?
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06.01.2026 12:20 Відповісти
+6
Западный кордон на замке, осталось разобраться на восточном направлении,где путинцы все просачиваются и просачиваются.
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06.01.2026 12:16 Відповісти
+6
Там кулі, а тут гроші...
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06.01.2026 12:36 Відповісти

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