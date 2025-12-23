Продавали фіктивні меддовідки та переправляли за кордон: затримано вісьмох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні, затримано вісьмох організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За хабарі від 10 до 15 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску.

Закарпаття

Так, на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу.

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Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

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Одеса

В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний "трансфер" військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я.

До складу злочинної групи входив дезертир, який під виглядом діючого військовослужбовця перевозив ухилянтів у багажнику власного авто.

Полтавська область

На Полтавщині викрито 48-річного колишнього правоохоронця, який торгував фейковими довідками про інвалідність. Щоб отримати підроблені документи, фігурант використовував знайомих лікарів-неврологів.

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Як встановило розслідування, ухилянтів спочатку оформлювали на "стаціонар" у місцевих медустановах, а потім вручали їм фіктивні виписки з важкими діагнозами.

Дніпро

У Дніпрі затримано двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу лісовими стежками. Для маскування ухилянтів на місцевості ділки видавали їм камуфльований одяг.

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Що загрожує?

Зазначається, що наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (організація підроблення документів та збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.





