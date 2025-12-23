Продавали фиктивные медсправки и переправляли за границу: задержаны восемь организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине, задержаны восемь организаторов махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

За взятки от 10 до 15 тыс. долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Закарпатье

Так, в Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут бегства в ЕС через неработающую газовую трубу.

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Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в Евросоюз. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

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Одесса

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, которые организовали подпольный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.

Полтавская область

В Полтавской области разоблачен 48-летний бывший правоохранитель, торговавший фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

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Как установило расследование, уклонистов сначала оформляли на "стационар" в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

Днепр

В Днепре задержаны два безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз по лесным тропам. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

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Что грозит?

Отмечается, что в настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

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Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





