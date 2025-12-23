Продавали фиктивные медсправки и переправляли за границу: задержаны восемь организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине, задержаны восемь организаторов махинаций.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
За взятки от 10 до 15 тыс. долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.
Закарпатье
Так, в Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут бегства в ЕС через неработающую газовую трубу.
Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в Евросоюз. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.
Одесса
В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, которые организовали подпольный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье.
В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.
Полтавская область
В Полтавской области разоблачен 48-летний бывший правоохранитель, торговавший фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.
Как установило расследование, уклонистов сначала оформляли на "стационар" в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.
Днепр
В Днепре задержаны два безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз по лесным тропам. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.
Что грозит?
Отмечается, что в настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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