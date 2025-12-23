РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8971 посетитель онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
1 539 5

Продавали фиктивные медсправки и переправляли за границу: задержаны восемь организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине, задержаны восемь организаторов махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся

Что известно

За взятки от 10 до 15 тыс. долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Закарпатье

Так, в Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут бегства в ЕС через неработающую газовую трубу.

Смотрите также: Помогал уклонистам выезжать за границу: задержан экс-правоохранитель, который скрывался от следствия, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в Евросоюз. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

Смотрите также: 10 тысяч евро за "услугу": пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы. ФОТОрепортаж

Одесса

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, которые организовали подпольный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.

Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся

Полтавская область

В Полтавской области разоблачен 48-летний бывший правоохранитель, торговавший фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

Смотрите также: Переправка через Тису за $10 тысяч: на Закарпатье задержаны два "водолаза" и организатор схемы, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как установило расследование, уклонистов сначала оформляли на "стационар" в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся

Днепр

В Днепре задержаны два безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз по лесным тропам. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

Смотрите также: За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Отмечается, что в настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите также: Прокуратура разоблачила незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОрепортаж

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся
Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся
Разоблачены организаторы схем для уклоняющихся

Автор: 

Днепр (4661) Одесса (8178) уклонисты (1388) Закарпатская область (2787) Полтавская область (1455)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 