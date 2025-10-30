РУС
Священник УПЦ МП избил до смерти мужчину на Хмельнитчине: его будут судить

46-летний настоятель мужского монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области, который до смерти избил мужчину, предстанет перед судом.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В августе 2025 года на территории монастыря священник, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с 51-летним мужчиной.

Священник до смерти избил мужчину в Хмельницкой области

Читайте также: Протоиерей УПЦ МП корректировал российские удары по Сумщине, - СБУ. ФОТО

"Впоследствии словесный конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство и в настоящее время его завершили, обвинительный акт направлен в суд. Священника обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Какое наказание грозит священнику?

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации Хмельницкой епархии УПЦ МП, в Староконстантинове расположен Свято-Крестовоздвиженский мужской монастырь.

избиение (9889) священник (236) убийство (6636) УПЦ МП (1586) Староконстантинов (11) Хмельницкая область (1018) Хмельницкий район (37)
+3
поп бухал и еще и убил человека
показать весь комментарий
30.10.2025 13:55
+3
Нудно в монастирі. Не працювати ж
показать весь комментарий
30.10.2025 13:58
+3
Свинособачого попа на зону,збоченців монахів на фронт...
показать весь комментарий
30.10.2025 14:00
поп бухал и еще и убил человека
показать весь комментарий
30.10.2025 13:55
Попи не тільки бухають,вони ще з монахами глину місять..тьху..
показать весь комментарий
30.10.2025 14:02
Монахині там не було між ними, я так розумію.... Монастир же чоловічий!
показать весь комментарий
30.10.2025 13:55
- до 10 це і 9 і 8 ... тобто - за вбивство дадуть 8 , а через 4 може вийти - і все ?
- до 10 це і 9 і 8 ... тобто - за вбивство дадуть 8 , а через 4 може вийти - і все ?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:56
Нудно в монастирі. Не працювати ж
показать весь комментарий
30.10.2025 13:58
За такий косяк організація має дати купон зі знижкою на відспівування.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:00
Свинособачого попа на зону,збоченців монахів на фронт...
показать весь комментарий
30.10.2025 14:00
Заповідь РПЦ - Убивай першим.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:03
Цікаво як можна судити забитого до смерті ? Чи ви хочите сказати що агента фсб будуть судити ????
показать весь комментарий
30.10.2025 14:04
Наставляв на путь істіний
показать весь комментарий
30.10.2025 14:06
Повісити, як представника супротивника, йде війна.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:07
не дал???
показать весь комментарий
30.10.2025 14:09
Насправді це провина влади. Вони мали закрити ворожий патріархат ще кілька років тому. Навіть Лавру не забрали.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:12
Пушкіна не можна а масковскій патриархат можна.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:32
То він його "освячував"...
показать весь комментарий
30.10.2025 14:14
Весь Хмельницкий кацапский епископат на Соловки на "повышение" духовное! Там они обрящут по полной!
показать весь комментарий
30.10.2025 14:21
трехлитровка с огурцами говорит о многом
показать весь комментарий
30.10.2025 14:24
Та ні, краще в Жовті Води, хоч якась користь будем
показать весь комментарий
30.10.2025 14:25
 
 