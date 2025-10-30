Священник УПЦ МП избил до смерти мужчину на Хмельнитчине: его будут судить

46-летний настоятель мужского монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области, который до смерти избил мужчину, предстанет перед судом.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В августе 2025 года на территории монастыря священник, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с 51-летним мужчиной.

Читайте также: Протоиерей УПЦ МП корректировал российские удары по Сумщине, - СБУ. ФОТО

"Впоследствии словесный конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство и в настоящее время его завершили, обвинительный акт направлен в суд. Священника обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Какое наказание грозит священнику?

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации Хмельницкой епархии УПЦ МП, в Староконстантинове расположен Свято-Крестовоздвиженский мужской монастырь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ