Священник УПЦ МП избил до смерти мужчину на Хмельнитчине: его будут судить
46-летний настоятель мужского монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области, который до смерти избил мужчину, предстанет перед судом.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В августе 2025 года на территории монастыря священник, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с 51-летним мужчиной.
"Впоследствии словесный конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли производство и в настоящее время его завершили, обвинительный акт направлен в суд. Священника обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Какое наказание грозит священнику?
В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Согласно информации Хмельницкой епархии УПЦ МП, в Староконстантинове расположен Свято-Крестовоздвиженский мужской монастырь.
