Священник УПЦ МП побив до смерті чоловіка на Хмельниччині: його судитимуть
46-річний настоятель чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині, який до смерті побив чоловіка, постане перед судом.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У серпні 2025 року на території монастиря священник, перебуваючи під впливом алкоголю, посварився із 51-річним чоловіком.
"Згодом словесний конфлікт між ними переріс у бійку, в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили провадження та наразі його завершили, обвинувальний акт направлено до суду. Священника обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
Яке покарання загрожує священнику?
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Згідно з інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, у Старокостянтинові розташовано Свято-Хрестовоздвиженський чоловічий монастир.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- до 10 це і 9 і 8 ... тобто - за вбивство дадуть 8 , а через 4 може вийти - і все ?