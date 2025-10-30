Священник УПЦ МП побив до смерті чоловіка на Хмельниччині: його судитимуть

46-річний настоятель чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині, який до смерті побив чоловіка, постане перед судом.

інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У серпні 2025 року на території монастиря священник, перебуваючи під впливом алкоголю, посварився із 51-річним чоловіком.

"Згодом словесний конфлікт між ними переріс у бійку, в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження та наразі його завершили, обвинувальний акт направлено до суду. Священника обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Яке покарання загрожує священнику?

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Згідно з інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, у Старокостянтинові розташовано Свято-Хрестовоздвиженський чоловічий монастир.

