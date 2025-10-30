УКР
Священник УПЦ МП побив до смерті чоловіка на Хмельниччині: його судитимуть

46-річний настоятель чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині, який до смерті побив чоловіка, постане перед судом.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У серпні 2025 року на території монастиря священник, перебуваючи під впливом алкоголю, посварився із 51-річним чоловіком.

Священник до смерті побив чоловіка на Хмельниччині

Також читайте: Протоієрей УПЦ МП коригував російські удари по Сумській області, - СБУ. ФОТО

"Згодом словесний конфлікт між ними переріс у бійку, в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження та наразі його завершили, обвинувальний акт направлено до суду. Священника обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Яке покарання загрожує священнику?

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Згідно з інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, у Старокостянтинові розташовано Свято-Хрестовоздвиженський чоловічий монастир.

Автор: 

+1
поп бухал и еще и убил человека
30.10.2025 13:55 Відповісти
30.10.2025 13:55 Відповісти
+1
Монахині там не було між ними, я так розумію.... Монастир же чоловічий!
30.10.2025 13:55 Відповісти
30.10.2025 13:55 Відповісти
+1
Нудно в монастирі. Не працювати ж
30.10.2025 13:58 Відповісти
30.10.2025 13:58 Відповісти
поп бухал и еще и убил человека
30.10.2025 13:55 Відповісти
30.10.2025 13:55 Відповісти
Попи не тільки бухають,вони ще з монахами глину місять..тьху..
30.10.2025 14:02 Відповісти
30.10.2025 14:02 Відповісти
Монахині там не було між ними, я так розумію.... Монастир же чоловічий!
30.10.2025 13:55 Відповісти
30.10.2025 13:55 Відповісти
загрожує до 10 років позбавлення волі Джерело: https://censor.net/ua/n3582482
- до 10 це і 9 і 8 ... тобто - за вбивство дадуть 8 , а через 4 може вийти - і все ?
30.10.2025 13:56 Відповісти
30.10.2025 13:56 Відповісти
Нудно в монастирі. Не працювати ж
30.10.2025 13:58 Відповісти
30.10.2025 13:58 Відповісти
За такий косяк організація має дати купон зі знижкою на відспівування.
30.10.2025 14:00 Відповісти
30.10.2025 14:00 Відповісти
Свинособачого попа на зону,збоченців монахів на фронт...
30.10.2025 14:00 Відповісти
30.10.2025 14:00 Відповісти
Заповідь РПЦ - Убивай першим.
30.10.2025 14:03 Відповісти
30.10.2025 14:03 Відповісти
Цікаво як можна судити забитого до смерті ? Чи ви хочите сказати що агента фсб будуть судити ????
30.10.2025 14:04 Відповісти
30.10.2025 14:04 Відповісти
Наставляв на путь істіний
30.10.2025 14:06 Відповісти
30.10.2025 14:06 Відповісти
Повісити, як представника супротивника, йде війна.
30.10.2025 14:07 Відповісти
30.10.2025 14:07 Відповісти
не дал???
30.10.2025 14:09 Відповісти
30.10.2025 14:09 Відповісти
Насправді це провина влади. Вони мали закрити ворожий патріархат ще кілька років тому. Навіть Лавру не забрали.
30.10.2025 14:12 Відповісти
30.10.2025 14:12 Відповісти
То він його "освячував"...
30.10.2025 14:14 Відповісти
30.10.2025 14:14 Відповісти
 
 