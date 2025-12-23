РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9617 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Образование в Украине
3 306 24

В Раде хотят закрыть "образовательные лазейки" для уклонения от мобилизации

вр

В Верховной Раде планируют пересмотреть правила поступления и обучения в учебных заведениях, чтобы ограничить возможности уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, внимание привлек резкий рост интереса мужчин в возрасте от 25 лет к обучению в колледжах. В то же время Министерство образования и науки отмечает, что в 2025 году количество таких студентов в целом уменьшилось более чем вдвое - благодаря введению дополнительных предохранителей и барьеров при поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что МОН отслеживает количество мужчин в возрасте от 25 лет в каждом заведении через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГБО). В случае подозрительно высоких показателей Государственная служба качества образования проводит проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повлияло ли открытие границ на количество первокурсников: позиция Минобразования

"Когда показатель превышает здравый смысл, то Государственная служба качества образования проверяет такие заведения, и по итогам такой проверки происходит отчисление и работа правоохранительных органов. Проверяется факт обучения - есть факты, когда такие студенты не учатся", - отметил Трофименко.

Статистика поступления в ЗВО после 25 лет

По данным МОН, больше всего подобных случаев фиксировали на уровне профессионального предвысшего образования. Количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в такие заведения, составило:

  • в 2022 году - 576 человек;

  • в 2023 году - 5 953;

  • в 2024 году - 55 581;

  • в 2025 году - 24 819.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила более $125 миллионов от Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения. Как распределят средства?

Ограничение возможностей для уклонения от мобилизации

Сергей Бабак подчеркнул, что образование должно использоваться по назначению, а не как способ уклонения от мобилизации. 

"Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения от выполнения воинской обязанности, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - написал он.

Трофименко также сообщил, что в настоящее время разрабатывается законопроект по урегулированию последовательности обучения. В частности, речь идет о том, что право на отсрочку от мобилизации будет сохраняться только для тех, кто получает образование впервые и поступил до 25 лет. В случае поступления после 25 лет или получения второго или третьего образования право на отсрочку не будет предоставляться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила более $125 миллионов от Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения. Как распределят средства?

Автор: 

ВР (29507) образование (2295) мобилизация (2982)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ну якщо мова зайшла про ухилянтів ( на яких повісили всі біди, і прой**оби влади) то коли цих пару сотень тисяч "ненавчених воювати" відправлять з рештою на фронт? Може досить гріти гузна в тилу? А також депутати артисти комедіянти прокуратури і ТД і тп, як що всі то всі.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:08 Ответить
+13
А лазівки типу, стирив - утік закордон, чи в Ізраіль, закрити не хочуть?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:12 Ответить
+12
показать весь комментарий
23.12.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну якщо мова зайшла про ухилянтів ( на яких повісили всі біди, і прой**оби влади) то коли цих пару сотень тисяч "ненавчених воювати" відправлять з рештою на фронт? Може досить гріти гузна в тилу? А також депутати артисти комедіянти прокуратури і ТД і тп, як що всі то всі.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:08 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 12:14 Ответить
А лазівки типу, стирив - утік закордон, чи в Ізраіль, закрити не хочуть?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:12 Ответить
"Коли показник перевищує здоровий глузд" -це якийсь новий критерій ,який може висунути хо дебіл.Бо для державної служби розумові здатності не перевіряють.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:15 Ответить
Ну, нарешті!
Як захищати Батьківщину - всі в науку кинулись!
Як підіймати технології, економіку - нікому!
Що за маячня!?
А для приподів будуть мобілізовувати, бо у багатьх випадках вони суто формально рахуються на посадах у коледжах та вишах, а по факту - за кардонами бабло косять!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:17 Ответить
З твого коментаря випливає, що ти взагалі ніде не вчилася, в якщо й вчилася, то справедливо отримувала двійки та незаліки. Звідси й ненависть до тих, кого називаєш "приподами".
показать весь комментарий
23.12.2025 12:23 Ответить
для Бабака - все це є порушенням статей Конституції 24 та 53 .
показать весь комментарий
23.12.2025 12:17 Ответить
А що то таке - Конституція?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:42 Ответить
Скасують вищу освіту?!?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:19 Ответить
от, інтелігенція сраная!
вчитися хоче?
равняйсь смірно! на помивку в баню шагом марш!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:20 Ответить
цифри бачили, чи чукча нє чітатєль?
Прокоментуєте збільшення "охочих вчитися" у 13 разів порівняно з довоєнним часом?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:25 Ответить
як же, це погано!
егеш?
мєнти ненавчені. прокурори інваліди. охоронні кампанії тотально в потрібних синочках.
комбайнерів будівельників, вже всіх відловили, ану навалюйсь на науковців!!!!
скільки гине в перший місяць після полігону?
скільки там в сзч?
видати ботанам по міномету та хай не скиглять!!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 12:32 Ответить
Ви ж самі постійно кажете, що не вистачає людей на робітничі професії. Мені вже під 50, і я би перевчився сам на щось востребуване. Зато ви будете завозити пацівників з Бангладешу і Пакистану. Л-логика
показать весь комментарий
23.12.2025 12:26 Ответить
то ви, аж бігом підпадаєте під бусифікацію.
будьте уважні.
бо, тилові посади всі зайняті дєрьмаками та спійманими мародерами-добровольцями на фронт.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:44 Ответить
а законы имеют обратную силу зелёные уроды?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:46 Ответить
лучше с коррупционных лазеек начните, клоуны. Тогда и ухилянтов меньше станет
показать весь комментарий
23.12.2025 12:51 Ответить
а довідки фальшиві інвалідів не будуть перевіряти?? як і самих інвалідів??? Чому на кордоні не роблять детальну перевірку кожного інвалідіума??
показать весь комментарий
23.12.2025 12:51 Ответить
Будь ласка не плутайте, скористатись законним способом отримання відстрочки (в зв'язку з очним навчанням) це користуватись "лазійками", скоро дійдемо до того, що якусь соціалку поділять на два а всім, хто буде намагитись судитись за свої права будуть називати мародерами. А там вже і безногі стануть придатними і так далі
показать весь комментарий
23.12.2025 12:57 Ответить
Безногі можуть відстрілюватись!!! Бегом марш безногім на 0!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 13:23 Ответить
Згідно зі статтею 53 Конституції України, право на освіту є фундаментальним: кожен має на нього право, повна загальна середня освіта є обов'язковою, а держава гарантує безоплатність дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти в державних/комунальних закладах на конкурсній основі, забезпечуючи різноманітні форми навчання та підтримку студентів. Це право не може бути обмежене, а гарантується всім, незалежно від віку, статі, національності чи інших ознак, і включає здобуття освіти різними формами та рівнями.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:05 Ответить
Андрій, Ви таке напишете - Конституція. Чи це перший раз ЗеКоМанді порушувати Конституцію України.....
Він(Зе) взагалі її не читав я впевнений.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:09 Ответить
А як там кабани з "кварталу95" та "ліги сміху" ? Важлива інфраструктура..... так....так.... блазні важливіше за людей які бажають отримати освіту.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:07 Ответить
 
 