В Раде хотят закрыть "образовательные лазейки" для уклонения от мобилизации
В Верховной Раде планируют пересмотреть правила поступления и обучения в учебных заведениях, чтобы ограничить возможности уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
По его словам, внимание привлек резкий рост интереса мужчин в возрасте от 25 лет к обучению в колледжах. В то же время Министерство образования и науки отмечает, что в 2025 году количество таких студентов в целом уменьшилось более чем вдвое - благодаря введению дополнительных предохранителей и барьеров при поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что МОН отслеживает количество мужчин в возрасте от 25 лет в каждом заведении через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГБО). В случае подозрительно высоких показателей Государственная служба качества образования проводит проверки.
"Когда показатель превышает здравый смысл, то Государственная служба качества образования проверяет такие заведения, и по итогам такой проверки происходит отчисление и работа правоохранительных органов. Проверяется факт обучения - есть факты, когда такие студенты не учатся", - отметил Трофименко.
Статистика поступления в ЗВО после 25 лет
По данным МОН, больше всего подобных случаев фиксировали на уровне профессионального предвысшего образования. Количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в такие заведения, составило:
-
в 2022 году - 576 человек;
-
в 2023 году - 5 953;
-
в 2024 году - 55 581;
-
в 2025 году - 24 819.
Ограничение возможностей для уклонения от мобилизации
Сергей Бабак подчеркнул, что образование должно использоваться по назначению, а не как способ уклонения от мобилизации.
"Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения от выполнения воинской обязанности, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - написал он.
Трофименко также сообщил, что в настоящее время разрабатывается законопроект по урегулированию последовательности обучения. В частности, речь идет о том, что право на отсрочку от мобилизации будет сохраняться только для тех, кто получает образование впервые и поступил до 25 лет. В случае поступления после 25 лет или получения второго или третьего образования право на отсрочку не будет предоставляться.
Як захищати Батьківщину - всі в науку кинулись!
Як підіймати технології, економіку - нікому!
Що за маячня!?
А для приподів будуть мобілізовувати, бо у багатьх випадках вони суто формально рахуються на посадах у коледжах та вишах, а по факту - за кардонами бабло косять!
вчитися хоче?
равняйсь смірно! на помивку в баню шагом марш!
Прокоментуєте збільшення "охочих вчитися" у 13 разів порівняно з довоєнним часом?
егеш?
мєнти ненавчені. прокурори інваліди. охоронні кампанії тотально в потрібних синочках.
комбайнерів будівельників, вже всіх відловили, ану навалюйсь на науковців!!!!
скільки гине в перший місяць після полігону?
скільки там в сзч?
видати ботанам по міномету та хай не скиглять!!!!
будьте уважні.
бо, тилові посади всі зайняті дєрьмаками та спійманими мародерами-добровольцями на фронт.
Він(Зе) взагалі її не читав я впевнений.