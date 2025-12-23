В Раде хотят закрыть "образовательные лазейки" для уклонения от мобилизации

В Верховной Раде планируют пересмотреть правила поступления и обучения в учебных заведениях, чтобы ограничить возможности уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

По его словам, внимание привлек резкий рост интереса мужчин в возрасте от 25 лет к обучению в колледжах. В то же время Министерство образования и науки отмечает, что в 2025 году количество таких студентов в целом уменьшилось более чем вдвое - благодаря введению дополнительных предохранителей и барьеров при поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что МОН отслеживает количество мужчин в возрасте от 25 лет в каждом заведении через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГБО). В случае подозрительно высоких показателей Государственная служба качества образования проводит проверки.

"Когда показатель превышает здравый смысл, то Государственная служба качества образования проверяет такие заведения, и по итогам такой проверки происходит отчисление и работа правоохранительных органов. Проверяется факт обучения - есть факты, когда такие студенты не учатся", - отметил Трофименко.

Статистика поступления в ЗВО после 25 лет

По данным МОН, больше всего подобных случаев фиксировали на уровне профессионального предвысшего образования. Количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в такие заведения, составило:

в 2022 году - 576 человек;

в 2023 году - 5 953;

в 2024 году - 55 581;

в 2025 году - 24 819.

Ограничение возможностей для уклонения от мобилизации

Сергей Бабак подчеркнул, что образование должно использоваться по назначению, а не как способ уклонения от мобилизации.

"Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения от выполнения воинской обязанности, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - написал он.

Трофименко также сообщил, что в настоящее время разрабатывается законопроект по урегулированию последовательности обучения. В частности, речь идет о том, что право на отсрочку от мобилизации будет сохраняться только для тех, кто получает образование впервые и поступил до 25 лет. В случае поступления после 25 лет или получения второго или третьего образования право на отсрочку не будет предоставляться.

