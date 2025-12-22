РУС
Повлияло ли открытие границ на количество первокурсников: позиция Минобразования

Украинская молодежь за рубежом

В Министерстве образования и науки заявляют, что открытие границ для юношей в возрасте 18–22 лет не привело к потерям среди первокурсников украинских университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра образования и науки Николая Трофименко агентству "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, ведомство не фиксирует уменьшение количества студентов, поступивших на первый курс. Данные, полученные непосредственно от высших учебных заведений, не свидетельствуют о резких изменениях или массовом оттоке молодежи после смягчения правил выезда за границу.

Позиция Минобразования относительно открытых границ

В МОН убеждены, что ограничения не являются эффективным инструментом для удержания молодежи в стране. Наоборот, по словам Трофименко, жесткие запреты могут подталкивать к желанию уехать.

"Я абсолютно убежден, что запретами мы людей не удержим. Невозможность поехать за границу не будет удерживать молодежь в стране", — подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что мотивы для поездок могут быть разными — от психологических до семейных. При этом важно учитывать не только тех, кто уехал, но и тех, кто вернулся.

Негативных тенденций нет

Трофименко также опроверг распространенные утверждения о массовом выезде украинских школьников за границу для поступления в европейские университеты. По его словам, информация о якобы "автобусах со школьниками" не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что конкуренция за самых талантливых абитуриентов существует во всем мире. Речь идет о выпускниках с высокими баллами и победителях олимпиад, но это не является массовым явлением.

В то же время в Минобразования признают, что полную оценку влияния открытия границ для 17-летних дать сложно, ведь соответствующие данные находятся в Государственной пограничной службе. Однако образовательные учреждения не сообщают о негативных тенденциях.

граница (5460) образование (2294) студенты (695)
Ой *******
22.12.2025 20:35 Ответить
Слава найвеличнішому хєрпіду,першому віннезнаву!
22.12.2025 20:45 Ответить
Втрати серед першокурсників українських університетів компенсують приростом на кандидатські і докторські програми, куди чомусь рванули під час війни українські генерали.
22.12.2025 20:46 Ответить
ну так і прикордонслужба говорить, що небуло ніякого зростання кількості виїхавших в категорії 18-22. це тільки в німеччину, після відкриття кордонів, таких до 2х тисяч в тиждень і ті там "алярм" кричали. точно брехали.
22.12.2025 20:46 Ответить
Что пудов, поэтому предлагают поступить на нулевой курс)
22.12.2025 20:55 Ответить
У Міністерстві освіти і науки не можуть брехати, бо з Країни Мрій Зеленського ніякий дурень не поїде.
22.12.2025 21:17 Ответить
ви краще у викладачів попитайте (анонімно), а не в ********* міністрів
22.12.2025 21:35 Ответить
"конкуренція за найталановитіших абітурієнтів існує у всьому світі" - довбой..би придурасті ви. Ще й брехливі до того. Бо боїтеся. Бо сраколизи за срані копійки.
22.12.2025 21:39 Ответить
Ну бляха, ви себе ж почуйте: 'заборонами ми людей не втримаємо'. Якщо зробити тотальну заборону на виїзд, то як вони виїдуть? Тобто втримаєте таки? Зараз на тех спеціальності недобори страшні, знаю, що в КНу на деякі факультети набрали десь близько 70%
22.12.2025 21:58 Ответить
 
 