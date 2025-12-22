Повлияло ли открытие границ на количество первокурсников: позиция Минобразования
В Министерстве образования и науки заявляют, что открытие границ для юношей в возрасте 18–22 лет не привело к потерям среди первокурсников украинских университетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра образования и науки Николая Трофименко агентству "Интерфакс-Украина".
По словам чиновника, ведомство не фиксирует уменьшение количества студентов, поступивших на первый курс. Данные, полученные непосредственно от высших учебных заведений, не свидетельствуют о резких изменениях или массовом оттоке молодежи после смягчения правил выезда за границу.
Позиция Минобразования относительно открытых границ
В МОН убеждены, что ограничения не являются эффективным инструментом для удержания молодежи в стране. Наоборот, по словам Трофименко, жесткие запреты могут подталкивать к желанию уехать.
"Я абсолютно убежден, что запретами мы людей не удержим. Невозможность поехать за границу не будет удерживать молодежь в стране", — подчеркнул заместитель министра.
Он отметил, что мотивы для поездок могут быть разными — от психологических до семейных. При этом важно учитывать не только тех, кто уехал, но и тех, кто вернулся.
Негативных тенденций нет
Трофименко также опроверг распространенные утверждения о массовом выезде украинских школьников за границу для поступления в европейские университеты. По его словам, информация о якобы "автобусах со школьниками" не соответствует действительности.
Он подчеркнул, что конкуренция за самых талантливых абитуриентов существует во всем мире. Речь идет о выпускниках с высокими баллами и победителях олимпиад, но это не является массовым явлением.
В то же время в Минобразования признают, что полную оценку влияния открытия границ для 17-летних дать сложно, ведь соответствующие данные находятся в Государственной пограничной службе. Однако образовательные учреждения не сообщают о негативных тенденциях.
- Напомним, с 28 августа вступили в силу изменения в правила пересечения границы, которые позволили мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за пределы Украины.
