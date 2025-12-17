Мужчин 25+ среди абитуриентов стало вдвое меньше: в МОН назвали новую статистику
Количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в учебные заведения в 2025 году, резко сократилось по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций и в комментариях представителей МОН и Государственной службы качества образования, пишет Интерфакс-Украина.
По данным Министерства образования и науки, речь идет об уменьшении более чем вдвое — с более 112 тысяч абитуриентов в 2024 году до около 53,5 тысячи в 2025-м. В ведомстве объясняют это действием введенных ограничений и проверок, направленных на недопущение злоупотреблений системой образования для получения отсрочки от мобилизации.
Сокращение поступления мужчин 25+: что показывает статистика
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что уменьшение количества поступающих старшего возраста фиксируется на всех образовательных уровнях.
По его словам, в 2025 году количество мужчин в возрасте 25+ среди поступающих составляет 53 517 человек, тогда как годом ранее их было 112 749.
"Если сравнивать с цифрами 2024 года, то уменьшение более чем вдвое. Это означает, что предохранители работают", — подчеркнул Трофименко.
Динамика поступления мужчин 25+ по годам:
-
2021 год — 1 196 человек;
-
2022 год — 17 614 человек;
-
2023 год — 44 042 человека;
-
2024 год — 112 749 человек;
-
2025 год — 53 517 человек.
Где остаются проблемы: колледжи и профтехобразование
В МОН признают, что наибольшие дисбалансы сохраняются в сфере профессионального предвысшего и профессионального образования. Именно эти заведения, по словам чиновников, стали альтернативой для абитуриентов старшего возраста после ограничения поступления в университеты.
Распределение абитуриентов 25+ в 2025 году:
-
профессиональное образование — 5,2 тыс.
-
специальное высшее образование — 24,8 тыс.
-
бакалавриат — 12,2 тыс.
-
магистратура — 9,1 тыс.
-
аспирантура — 2,2 тыс.
Трофименко отметил, что все выявленные нарушения проверяются при участии Государственной службы качества образования и правоохранительных органов.
Проверки учебных заведений и массовые отчисления
Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак ранее сообщил, что в Украине планируют проверить около 50 колледжей и университетов, где обучается наибольшее количество студентов в возрасте 25 лет и старше. Инспекции продлятся до конца года и продолжится в начале следующего учебного сезона.
По его словам, по результатам предварительных проверок уже было отчислено около 50 тысяч студентов.
"Мы запланировали проверки еще примерно 50 учебных заведений. Сколько будет отчислено — покажет результат", — заявил Гурак.
В то же время он подчеркнул, что количество студентов в возрасте старше 25 лет выросло более чем в восемь раз по сравнению с довоенным периодом — с около 30 тысяч до почти 250 тысяч человек.
