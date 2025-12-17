Мужчин 25+ среди абитуриентов стало вдвое меньше: в МОН назвали новую статистику

Количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в учебные заведения в 2025 году, резко сократилось по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций и в комментариях представителей МОН и Государственной службы качества образования, пишет Интерфакс-Украина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По данным Министерства образования и науки, речь идет об уменьшении более чем вдвое — с более 112 тысяч абитуриентов в 2024 году до около 53,5 тысячи в 2025-м. В ведомстве объясняют это действием введенных ограничений и проверок, направленных на недопущение злоупотреблений системой образования для получения отсрочки от мобилизации.

Читайте: В Украине можно будет поступить в вуз на "нулевой курс"

Сокращение поступления мужчин 25+: что показывает статистика

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что уменьшение количества поступающих старшего возраста фиксируется на всех образовательных уровнях.

По его словам, в 2025 году количество мужчин в возрасте 25+ среди поступающих составляет 53 517 человек, тогда как годом ранее их было 112 749.

"Если сравнивать с цифрами 2024 года, то уменьшение более чем вдвое. Это означает, что предохранители работают", — подчеркнул Трофименко.

Читайте также: Военнослужащий на Волыни помогал бежать за границу за 7 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Динамика поступления мужчин 25+ по годам:

2021 год — 1 196 человек;

2022 год — 17 614 человек;

2023 год — 44 042 человека;

2024 год — 112 749 человек;

2025 год — 53 517 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие ТЦК не имеют права применять силу к гражданам, - Лубинец

Где остаются проблемы: колледжи и профтехобразование

В МОН признают, что наибольшие дисбалансы сохраняются в сфере профессионального предвысшего и профессионального образования. Именно эти заведения, по словам чиновников, стали альтернативой для абитуриентов старшего возраста после ограничения поступления в университеты.

Распределение абитуриентов 25+ в 2025 году:

профессиональное образование — 5,2 тыс.

специальное высшее образование — 24,8 тыс.

бакалавриат — 12,2 тыс.

магистратура — 9,1 тыс.

аспирантура — 2,2 тыс.

Трофименко отметил, что все выявленные нарушения проверяются при участии Государственной службы качества образования и правоохранительных органов.

Читайте также: Сын Галущенко учится в частном колледже Швейцарии за $200 тыс. в год. Этого нет в декларации, - СМИ

Проверки учебных заведений и массовые отчисления

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак ранее сообщил, что в Украине планируют проверить около 50 колледжей и университетов, где обучается наибольшее количество студентов в возрасте 25 лет и старше. Инспекции продлятся до конца года и продолжится в начале следующего учебного сезона.

По его словам, по результатам предварительных проверок уже было отчислено около 50 тысяч студентов.

"Мы запланировали проверки еще примерно 50 учебных заведений. Сколько будет отчислено — покажет результат", — заявил Гурак.

В то же время он подчеркнул, что количество студентов в возрасте старше 25 лет выросло более чем в восемь раз по сравнению с довоенным периодом — с около 30 тысяч до почти 250 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три тысячи мужчин не вернулись из-за границы по схеме Минкульта, - Железняк. ВИДЕО