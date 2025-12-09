В Украине проверят 50 колледжей и вузов из-за увеличения студентов 25

В Украине проверят около 50 колледжей и университетов с наибольшим количеством студентов в возрасте 25 лет и старше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака для Укринформа.

Инспекции продлятся до конца года и продолжится в начале следующего учебного сезона.

Почему проверяют именно колледжи

По словам Руслана Гурака, особое внимание Государственная служба качества образования уделяет именно колледжам. Это связано с тем, что Министерство образования и Верховная Рада ограничили поступление в университеты для абитуриентов старшего возраста, а потому значительная часть таких студентов направляется в колледжи.

Глава службы добавил, что в целом уже было отчислено около 50 тысяч студентов по результатам предварительных проверок.

"Мы продолжаем такие проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа будет продолжена. Мы запланировали проверить еще 50 колледжей и высших учебных заведений. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам", - отметил Руслан Гурак.

Рекордный рост количества студентов старшего возраста

Руслан Гурак подчеркнул, что количество студентов старше 25 лет выросло более чем в восемь раз по сравнению с довоенным периодом. Если раньше таких студентов было около 30 тысяч, то сейчас их количество достигло рекордных 250 тысяч.

Именно это резкое увеличение, по словам Гурака, и стало ключевой причиной масштабных проверок в учебных заведениях.

В контексте образовательных изменений также сообщалось, что в Украине с 2026 года планируется повышение академических и именных стипендий. Соответствующие средства в размере 6,6 млрд грн заложены в государственный бюджет.

