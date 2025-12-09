В Україні перевірять 50 коледжів і вишів через збільшення студентів 25+

В Україні перевірять близько 50 коледжів та університетів з найбільшою кількістю студентів віком 25 років і старше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака для Укрінформу.

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Інспекції триватимуть до кінця року і продовжаться на початку наступного навчального сезону.

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Чому перевіряють саме коледжі

За словами Руслана Гурака, особливу увагу Державна служба якості освіти приділяє саме коледжам. Це пов’язано з тим, що Міністерство освіти та Верховна Рада обмежили вступ до університетів для абітурієнтів старшого віку, а тому значна частина таких студентів спрямовується до коледжів.

Очільник служби додав, що загалом уже було відраховано близько 50 тисяч студентів за результатами попередніх перевірок.

"Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами", — зазначив Руслан Гурак.

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Рекордне зростання кількості студентів старшого віку

Руслан Гурак підкреслив, що кількість студентів віком понад 25 років зросла у понад вісім разів порівняно з довоєнним періодом. Якщо раніше таких студентів було близько 30 тисяч, то нині їх кількість досягла рекордних 250 тисяч.

Саме це різке збільшення, за словами Гурака, і стало ключовою причиною масштабних перевірок у закладах освіти.

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У контексті освітніх змін також повідомлялося, що в Україні з 2026 року планується підвищення академічних та іменних стипендій. Відповідні кошти, у розмірі 6,6 млрд грн, закладено у державний бюджет.

До слова, днями старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший заявив, що з України "повтікали багатії". За його словами, у Монако 50% Bugatti та Ferrari мають українські номери.

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