Протягом року прикордонники припинили 558 спроб надання неправомірної вигоди на суму 6,9 млн грн
9 грудня Україна та світ відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією — річницю підписання Конвенції ООН проти корупції.
У Держприкордонслужбі наголошують, що під час війни протидія корупції лишається одним із ключових напрямів роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.
ДПСУ звітує про результати боротьби з корупцією
У відомстві провели навчання, взяли участь у 68 антикорупційних заходах та довели Правила етичної поведінки до 95% особового складу.
У 2025 році прикордонники припинили 558 спроб надання неправомірної вигоди на 6,9 мільйона гривень, загалом від початку воєнного стану — 1 878 спроб.
За доброчесність заохочено 138 військовослужбовців. Водночас затримано 56 осіб за можливі зловживання, а 14 уже визнані винними судами; частині призначено штрафи на понад 1,28 мільйона гривень, іншим — до 7 років ув’язнення.
Майже всі органи ДПСУ підключено до Єдиного порталу викривачів. Також створено нову платформу "АНТИКОР-ПРОСТІР" для прозорості та інформування про антикорупційні заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль