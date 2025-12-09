Протягом року прикордонники припинили 558 спроб надання неправомірної вигоди на суму 6,9 млн грн

9 грудня Україна та світ відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією — річницю підписання Конвенції ООН проти корупції.

У Держприкордонслужбі наголошують, що під час війни протидія корупції лишається одним із ключових напрямів роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.

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ДПСУ звітує про результати боротьби з корупцією

У відомстві провели навчання, взяли участь у 68 антикорупційних заходах та довели Правила етичної поведінки до 95% особового складу.

У 2025 році прикордонники припинили 558 спроб надання неправомірної вигоди на 6,9 мільйона гривень, загалом від початку воєнного стану — 1 878 спроб.

За доброчесність заохочено 138 військовослужбовців. Водночас затримано 56 осіб за можливі зловживання, а 14 уже визнані винними судами; частині призначено штрафи на понад 1,28 мільйона гривень, іншим — до 7 років ув’язнення.

Майже всі органи ДПСУ підключено до Єдиного порталу викривачів. Також створено нову платформу "АНТИКОР-ПРОСТІР" для прозорості та інформування про антикорупційні заходи.

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