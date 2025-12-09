В течение года пограничники пресекли 558 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 6,9 млн грн

9 декабря Украина и мир отмечают Международный день борьбы с коррупцией — годовщину подписания Конвенции ООН против коррупции.

В Госпогранслужбе отмечают, что во время войны противодействие коррупции остается одним из ключевых направлений работы, сообщает Цензор.НЕТ.

ГПСУ отчитывается о результатах борьбы с коррупцией

В ведомстве провели обучение, приняли участие в 68 антикоррупционных мероприятиях и довели Правила этического поведения до 95% личного состава.

В 2025 году пограничники пресекли 558 попыток предоставления неправомерной выгоды на 6,9 миллиона гривен, в целом с начала военного положения — 1 878 попыток.

За добропорядочность поощрены 138 военнослужащих. В то же время задержаны 56 человек за возможные злоупотребления, а 14 уже признаны виновными судами; части назначены штрафы на сумму более 1,28 миллиона гривен, другим — до 7 лет лишения свободы.

Почти все органы ГПСУ подключены к Единому порталу разоблачителей. Также создана новая платформа "АНТИКОР-ПРОСТИР" для прозрачности и информирования об антикоррупционных мерах.

