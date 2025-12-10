В Украине можно будет поступить в вуз на "нулевой курс"
Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект "зимнего поступления" в вузы на так называемый "нулевой курс".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.
Что предусматривает "зимнее поступление"
Программа предусматривает 3-6 месяцев обучения для подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ).
Курс включает обязательные предметы: украинский язык, математику и историю Украины, а также один предмет на выбор — иностранный язык, естественные науки или литературу.
Занятия будут проходить как в аудиториях, так и дистанционно. Целью программы является восполнение образовательных потерь и плавный переход к университетскому обучению.
Льготы и поддержка для абитуриентов
Государство предоставит гранты, стипендии и возможность проживания в общежитиях для участников из прифронтовых территорий, ветеранов и военнослужащих. Абитуриенты, которые выберут университет и продолжат обучение после "нулевого курса", могут получить до 15 дополнительных баллов при зачислении.
"Зимний прием — это мостик между школой и университетом: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее", — заявил министр образования Украины Оксен Лисовый.
Министерство рекомендует следить за объявлениями университетов о старте набора и условиях участия для льготных категорий.
Программа позволяет увереннее подготовиться к НМТ и быстрее интегрироваться в студенческую жизнь. "Зимний вступительный экзамен" станет дополнительным шансом для абитуриентов, которые не сдали тест летом или стремятся укрепить свои знания перед обучением.
- В парламенте предлагают уволить министра образования Оксена Лисового. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.
