В Украине можно будет поступить в вуз на "нулевой курс"

Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект "зимнего поступления" в вузы на так называемый "нулевой курс".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает "зимнее поступление"

Программа предусматривает 3-6 месяцев обучения для подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Курс включает обязательные предметы: украинский язык, математику и историю Украины, а также один предмет на выбор — иностранный язык, естественные науки или литературу.

Занятия будут проходить как в аудиториях, так и дистанционно. Целью программы является восполнение образовательных потерь и плавный переход к университетскому обучению.

Читайте также: Как проходит обучение в дистанционной школе? Типичный день школьника

Льготы и поддержка для абитуриентов

Государство предоставит гранты, стипендии и возможность проживания в общежитиях для участников из прифронтовых территорий, ветеранов и военнослужащих. Абитуриенты, которые выберут университет и продолжат обучение после "нулевого курса", могут получить до 15 дополнительных баллов при зачислении.

"Зимний прием — это мостик между школой и университетом: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее", — заявил министр образования Украины Оксен Лисовый.

Читайте также: Начиная с 2028 года девятиклассники будут сдавать выпускные экзамены

Министерство рекомендует следить за объявлениями университетов о старте набора и условиях участия для льготных категорий.

Программа позволяет увереннее подготовиться к НМТ и быстрее интегрироваться в студенческую жизнь. "Зимний вступительный экзамен" станет дополнительным шансом для абитуриентов, которые не сдали тест летом или стремятся укрепить свои знания перед обучением.

Читайте: В Украине проверят 50 колледжей и вузов из-за увеличения студентов 25