В Украине можно будет поступить в вуз на "нулевой курс"

В Украине будет нулевой курс в вузах

Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект "зимнего поступления" в вузы на так называемый "нулевой курс".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.

Что предусматривает "зимнее поступление"

Программа предусматривает 3-6 месяцев обучения для подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Курс включает обязательные предметы: украинский язык, математику и историю Украины, а также один предмет на выбор — иностранный язык, естественные науки или литературу.

Занятия будут проходить как в аудиториях, так и дистанционно. Целью программы является восполнение образовательных потерь и плавный переход к университетскому обучению.

Льготы и поддержка для абитуриентов

Государство предоставит гранты, стипендии и возможность проживания в общежитиях для участников из прифронтовых территорий, ветеранов и военнослужащих. Абитуриенты, которые выберут университет и продолжат обучение после "нулевого курса", могут получить до 15 дополнительных баллов при зачислении.

"Зимний прием — это мостик между школой и университетом: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее", — заявил министр образования Украины Оксен Лисовый.

Министерство рекомендует следить за объявлениями университетов о старте набора и условиях участия для льготных категорий.

Программа позволяет увереннее подготовиться к НМТ и быстрее интегрироваться в студенческую жизнь. "Зимний вступительный экзамен" станет дополнительным шансом для абитуриентов, которые не сдали тест летом или стремятся укрепить свои знания перед обучением.

Це ж було вже...
10.12.2025 22:14 Ответить
В часи мого студентства, були підготовчі курси до ЗНО, на базі інституту... Після їх закінчення, давались якісь "бонусні бали" при вступі в данний заклад. Я так розумію, це теж саме, тільки називається по іншому?
10.12.2025 22:17 Ответить
А на мінусовий? Буде хоч якоюсь новинкою.
10.12.2025 22:20 Ответить
для відновлення України ,плять,потрібно докуя робочих професій і для них зарплатня як у фатерлянді...потрібно змінювати престижність і вартість професій в Україні.Вищих закладів в Україні куєва туча.а держава лідер з корупції з корумпованими органами правосуддя.фінансовими аферистами і т д і т.п Де ж це може бути в країні із пенсією в 3,-5 тисяч грн керамічний зуб,(імплант) куй знає в скільки разів дорожчий від керамічного унітазу...окуїти....
10.12.2025 22:29 Ответить
Правильне рішення, хоча зараз схоже на мавпування. Це вже було за радянських часів. Приймали на нульовий курс дорослих людей після служби в Армії або тих, що мали трудовий стаж на виробництві. Саме так, після служби, я отримав свою першу вищу освіту з денним навчанням.
10.12.2025 22:29 Ответить
Факультет довузівської підготовки (ФДП) - це було, і давало гарних першокурсників, але виявилось несумісним з ЗНО.
10.12.2025 22:31 Ответить
Надо было дурокони вы недоразвитые, ещё летом, всем кому сдуру с 18-22 лет выехать можно, чтоб удержать молодёжь, железно предложить поступать в любой ВУЗ на бюджет и даже если конкурсЮ то брать по любому, стульев табуреток хватит! Многие бы остались. И конечно военная кафедра везде. Уже есть кому учить войне у нас, инвалидов много с войны пришло. Идиоты феерические, конюхи лохатые!
10.12.2025 22:34 Ответить
 
 