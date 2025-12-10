РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в правительстве
1 702 9

Нардепы предлагают парламенту уволить Лисового с должности министра образования

В Раде предлагают уволить министра образования Лесового

В парламенте предлагают уволить министра образования Оксена Лисового с должности.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вопрос об отставке инициировали нардепы Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша.

Читайте также: В Украине внедряется новый Госстандарт дошкольного образования: что изменится с 2027 года

Что известно об Оксена Лисовом

Оксен Лисовой занимает должность министра образования с весны 2023 года. До назначения он был директором Национального центра "Малая академия наук Украины" (МАН).

Известно, что Лисовой участвовал в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, добровольцем ушел на фронт в составе ДФТГ 95-й ОДШБр и продолжал дистанционно выполнять обязанности директора НЦ "МАНУ".

Читайте: Польша просит Украину изменить школьные учебники по истории из-за описания Волынской трагедии

На посту министра Лисовой инициировал реформу системы образования.

Во время его работы возник скандал относительно его диссертации. В мае 2023 года он добровольно подал документы на отказ от ученой степени.

Читайте также: Экс-министра обороны Кузьмука уволили с должности советника командующего Силами ТрО после скандала в сети

Автор: 

ВР (29490) увольнение (2743) Минобразования (1757) Лисовой Оксен (61)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та й правильно, він ні риба ні мʼясо
показать весь комментарий
10.12.2025 12:23 Ответить
паштет
показать весь комментарий
10.12.2025 12:25 Ответить
Фаріон вам давно казала це зробити
показать весь комментарий
10.12.2025 12:24 Ответить
Свідєтель культа фаріонши?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:56 Ответить
Його треба було не призначати!!! Зу...я він на посному маслі, а не вчитель і тмм більше, він не міністр освіти. Він трунар для освіти!!
показать весь комментарий
10.12.2025 12:24 Ответить
лариса білозір невістка оксани, всюди своїх лічинок сують,гидота
показать весь комментарий
10.12.2025 12:28 Ответить
Єрмак дозволив?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:32 Ответить
А які питання до міністра? "Не справляється" не підходить. Щось конкретне
показать весь комментарий
10.12.2025 12:50 Ответить
"Щось конкретне"

"брав участь у бойових діях", "добровольцем пішов на фронт", не вписывается в зеленое кубло
показать весь комментарий
10.12.2025 13:14 Ответить
 
 