Нардепы предлагают парламенту уволить Лисового с должности министра образования
В парламенте предлагают уволить министра образования Оксена Лисового с должности.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос об отставке инициировали нардепы Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша.
Что известно об Оксена Лисовом
Оксен Лисовой занимает должность министра образования с весны 2023 года. До назначения он был директором Национального центра "Малая академия наук Украины" (МАН).
Известно, что Лисовой участвовал в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, добровольцем ушел на фронт в составе ДФТГ 95-й ОДШБр и продолжал дистанционно выполнять обязанности директора НЦ "МАНУ".
На посту министра Лисовой инициировал реформу системы образования.
Во время его работы возник скандал относительно его диссертации. В мае 2023 года он добровольно подал документы на отказ от ученой степени.
"брав участь у бойових діях", "добровольцем пішов на фронт", не вписывается в зеленое кубло