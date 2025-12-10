Нардепы предлагают парламенту уволить Лисового с должности министра образования

В парламенте предлагают уволить министра образования Оксена Лисового с должности.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос об отставке инициировали нардепы Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша.

Что известно об Оксена Лисовом

Оксен Лисовой занимает должность министра образования с весны 2023 года. До назначения он был директором Национального центра "Малая академия наук Украины" (МАН).

Известно, что Лисовой участвовал в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, добровольцем ушел на фронт в составе ДФТГ 95-й ОДШБр и продолжал дистанционно выполнять обязанности директора НЦ "МАНУ".

На посту министра Лисовой инициировал реформу системы образования.

Во время его работы возник скандал относительно его диссертации. В мае 2023 года он добровольно подал документы на отказ от ученой степени.

