Нардепи пропонують парламенту звільнити Лісового з посади міністра освіти
У парламенті пропонують звільнити міністра освіти Оксена Лісового з посади.
Відповідний проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Питання відставки ініціювали нардепи Антон Яценко, Лариса Білозір та Дмитро Микиша.
Що відомо про Оксена Лісового
Оксен Лісовий обіймає посаду міністра освіти із весни 2023 року. До призначення він був директором Національного центру "Мала академія наук України" (МАН).
Відомо, що Лісовий брав участь у бойових дій від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, добровольцем пішов на фронт у складі ДФТГ 95 ОДШБр та продовжував дистанційно виконувати обов'язки директора НЦ "МАНУ".
На посаді міністра Лісовий ініціював реформу системи освіти.
Під час його роботи виник скандал щодо його дисертації. У травні 2023 року він добровільно подав документи на відмову від наукового ступеня.
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