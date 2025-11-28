В Україні впроваджується новий Держстандарт дошкільної освіти: що зміниться з 2027 року

Україна затвердила новий державний стандарт дошкільної освіти, який почне діяти з 1 вересня 2027 року. Документ встановлює єдині вимоги до освітніх програм, визначає результати навчання дітей та розширює професійну автономію педагогів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українська правда. Життя".

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За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, рішення ухвалити стандарт є виконанням Закону України "Про дошкільну освіту".

"Документ, розроблений науковцями і практиками, визначає зміст дошкільної освіти, формує зрозумілу спільну рамку, за якою працюватимуть заклади дошкільної освіти (ЗДО), та чітко окреслює, які результати навчання й ключові компетентності має набути кожна дитина на етапі завершення дошкільної освіти", – зазначив міністр.

Що передбачає затверджений стандарт?

Новий державний стандарт дошкільної освіти в Україні впроваджується як стратегічний крок до європейських практик та цінностей. Він також гарантує наступність з Новою українською школою (НУШ).

Також документ зміщує увагу із "занять за розкладом" на розвиток компетентностей та освітні напрями. Документ визначає, що саме має вміти дитина після завершення садочка.

Тепер усі освітні програми повинні відповідати єдиним державним вимогам, що гарантує однаковий високий рівень дошкільної освіти у будь-якому закладі.

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Фокус на мовленні, емоційному інтелекті, самостійності та безпеці

Чітко прописано розвиток мовлення, емоційного інтелекту, математики та рухових навичок. Більше уваги приділятимуть самостійності, емпатії, безпеці та здоров'ю дитини. Таким чином вона зможе отримувати підготовку до школи без стресу.

Садочки зможуть створювати власні програми в межах державних рамок

Для педагогів ці зміни означатимуть менше формальностей та більше професійної свободи. Вихователь отримує право самостійно обирати методи та підходи, необхідні для досягнення встановлених Стандартом результатів. Садочки, хоч і працюють у межах державних рамок, зможуть створювати власні освітні програми, адаптуючи їх під потреби та особливості дітей.

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Документ набуде чинності 1 вересня 2027 року. Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти України проведе валідацію стандарту у ЗДО, щоб переконатися, наскільки очікувані результати відповідають практичному досвіду педагогів з усієї країни. Якщо виникне потреба, до стандарту внесуть правки.

"Після цього розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати свої програми до нового стандарту, щоб кожна дитина – незалежно від умов чи місця проживання – мала однакові можливості здобувати якісну дошкільну освіту", – додав Оксен Лісовий.

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