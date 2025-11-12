Наукові установи в Україні з наступного року фінансуватимуть за новою формулою. Що передбачено?

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час форуму, передає Укрінформ.

"Із 1 січня 2026 року запускається нова формула базового фінансування. Для гуманітарних наук 20% коштів підуть на сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 62% – заробітна плата та інші видатки. Для природничих наук 35% – на сучасне обладнання, 18% – накладні витрати, 47% – заробітна плата", – розповів Лісовий.

Він зазначив, що в проєкті бюджету уряд на наступний рік передбачив майже 3 млрд грн на підтримку науки саме за цією моделлю.

За словами Лісового, впровадження нової моделі "дасть змогу підвищити зарплати науковцям, оновити лабораторії й залучати молодих дослідників".

Загалом, зауважив він, додаткове фінансування отримають 158 наукових установ та 110 університетів, які "найуспішніше провадять наукову діяльність".

Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму для розвитку технологій (CoRE: Defence) на базі вишів.

До того стало відомо, що в проєкті державного бюджету України на 2026 рік передбачено кошти на підвищення заробітних плат педагогічних працівників у два етапи: з 1 січня – на 30% до посадового окладу, ще на 20% – із 1 вересня.

Уряд йде....
Плани будуть не сьогодні!
На вихід!
12.11.2025 19:13 Відповісти
Аш два О плюс пшоно плюс натрій хлор дорівнює кандьор!
12.11.2025 19:17 Відповісти
..по 4 штуки зелені вчителя вже не знають куди дівати..тепер науковці як отримають таку ж зарплатню як касир у атб-ото зажирують..що воно курить?
12.11.2025 19:47 Відповісти
А "накладні" витрати це ті на які лапу ректори накладуть ...чи чергові міндичі???
12.11.2025 19:56 Відповісти
"Для гуманітарних наук 20% коштів підуть на ******* обладнання" Цікаво яке ******* обладнання треба для гуманітаріїв? Нова ручка та блокнот? Чи новий язик, щоб більше терендіти? На зарплату гуманітаріям піде 62 відсотки, природничникам 47. Скажить, хто з такою арифметикою в інженери піде? Поліпшувачі хренові.
12.11.2025 19:59 Відповісти
По формулі єнергоатому 10-15% відкату, або шланбаум...
12.11.2025 20:09 Відповісти
О,
плагіатора випустили на сцену
значить діла зовсім хрЄнові
12.11.2025 20:57 Відповісти

