Наукові установи в Україні з наступного року фінансуватимуть за новою формулою. Що передбачено?

Наукові установи в Україні з наступного року фінансуватимуться за новою формулою.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час форуму, передає Укрінформ.

"Із 1 січня 2026 року запускається нова формула базового фінансування. Для гуманітарних наук 20% коштів підуть на сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 62% – заробітна плата та інші видатки. Для природничих наук 35% – на сучасне обладнання, 18% – накладні витрати, 47% – заробітна плата", – розповів Лісовий.

Він зазначив, що в проєкті бюджету уряд на наступний рік передбачив майже 3 млрд грн на підтримку науки саме за цією моделлю.

За словами Лісового, впровадження нової моделі "дасть змогу підвищити зарплати науковцям, оновити лабораторії й залучати молодих дослідників".

Загалом, зауважив він, додаткове фінансування отримають 158 наукових установ та 110 університетів, які "найуспішніше провадять наукову діяльність".

