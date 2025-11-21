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Новини Навчання під час війни
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Міносвіти рекомендує школам переглянути дати зимових канікул: деталі

Школам рекомендують перенести канікули та змінити графік

Міністерство освіти і науки закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів та опублікованому Освіта.ua.

У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Школи мають автономію у визначенні структури навчального року, тому МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.

Як можуть змінитися канікули та структура навчального року

Однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року - виняток роблять для випускних класів.

Також школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.

Серед інших варіантів - перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природний світловий день.

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школа (2311) Міносвіти (1415) відключення світла (1685)
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може виключити світло у владних коридорах і спрямувати дітям в школи?
і так ті діти навчання не бачать - ковід, війна, тривоги, ще й світло.
я своїм в класах зробив автономне на лед та батарейках.
легше всього лишити їх вдома, і розгрібайте самі..
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21.11.2025 14:28 Відповісти
А чому тут не піариться президент? Це ж один з наслідків його діяльності (бездіяльності)!
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21.11.2025 14:33 Відповісти
в червні спека вже стоїть страшна, кондіціонери поставите за чих рахунок ?
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21.11.2025 15:02 Відповісти
 
 