Міносвіти рекомендує школам переглянути дати зимових канікул: деталі
Міністерство освіти і науки закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів та опублікованому Освіта.ua.
У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Школи мають автономію у визначенні структури навчального року, тому МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.
Як можуть змінитися канікули та структура навчального року
Однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року - виняток роблять для випускних класів.
Також школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.
Серед інших варіантів - перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природний світловий день.
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і так ті діти навчання не бачать - ковід, війна, тривоги, ще й світло.
я своїм в класах зробив автономне на лед та батарейках.
легше всього лишити їх вдома, і розгрібайте самі..