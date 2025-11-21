Міносвіти рекомендує школам переглянути дати зимових канікул: деталі

Міністерство освіти і науки закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів та опублікованому Освіта.ua.

У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Школи мають автономію у визначенні структури навчального року, тому МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.

Як можуть змінитися канікули та структура навчального року

Однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року - виняток роблять для випускних класів.

Також школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.

Серед інших варіантів - перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природний світловий день.

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