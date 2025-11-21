РУС
Новости Обучение во время войны
Минобразования рекомендует школам пересмотреть даты зимних каникул: детали

Школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график

Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua.

В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Как могут измениться каникулы и структура учебного года

Одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов.

Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день.

Читайте также: Путинский олигарх Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"

школа (3066) Минобразования (1755) отключение света (531)
може виключити світло у владних коридорах і спрямувати дітям в школи?
і так ті діти навчання не бачать - ковід, війна, тривоги, ще й світло.
я своїм в класах зробив автономне на лед та батарейках.
легше всього лишити їх вдома, і розгрібайте самі..
21.11.2025 14:28 Ответить
А чому тут не піариться президент? Це ж один з наслідків його діяльності (бездіяльності)!
21.11.2025 14:33 Ответить
в червні спека вже стоїть страшна, кондіціонери поставите за чих рахунок ?
