Минобразования рекомендует школам пересмотреть даты зимних каникул: детали

Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua.

В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Как могут измениться каникулы и структура учебного года

Одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов.

Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день.

