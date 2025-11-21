Минобразования рекомендует школам пересмотреть даты зимних каникул: детали
Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua.
В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.
Как могут измениться каникулы и структура учебного года
Одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов.
Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.
Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день.
і так ті діти навчання не бачать - ковід, війна, тривоги, ще й світло.
я своїм в класах зробив автономне на лед та батарейках.
легше всього лишити їх вдома, і розгрібайте самі..